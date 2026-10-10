Valeva la pena la guerra in Ucraina per come si andrà a concludere?

di Luciano Lago

La revoca delle sanzioni USA alla Russia sul petrolio e sul diesel è il tentativo disperato di Trump di arginare l’impennata dei prezzi del petrolio in vista delle elezioni. I prezzi del petrolio e del diesel in particolare sono saliti a livelli quasi record da quando Stati Uniti e Israele hanno lanciato la guerra contro l’Iran.

Questo spinge Trump e i suoi consiglieri a fare qualche cosa di importante per ristabilire un equilibrio nei prezzi ed assicurarsi una posizione dominante.

Non a caso in questi giorni nei collloqui tra Jared Kushner e Kirill Dmitriev, consigliere del presidente russo Vladimir Putin, si sta parlando di definire un accordo di pace con l’Ucraina che preveda la riparazione del gasdotto Nord Stream (sabotato da britannici e ucraini) per far affluire il gas russo in Germania e una compartecipazione degli USA nella gestione del gasdotto affinché investitori americani entrino in comproprietà dei gasdotti Nord Stream, permettendo che il capitale statunitense tragga beneficio dal flusso di gas russo verso l’Europa una volta terminata la guerra.

La Germania, il maggiore consumatore di energia in Europa, fino ad oggi ha sostenuto fermamente l’Ucraina ed ha sostituito il gas russo con il GNL statunitense, importato a costi quadrupicati, questo per non favorire i proventi energetici della Russia. Una scelta suicida che oggi viene criticata dai partiti di opposizione al governo Merz.

Un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato che qualsiasi accordo dovrà essere negoziato dalla Russia con la DFC (Drug Finance Corporation) e il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Gli statunitensi si offrono come intermediari per avere il controllo della situazione, rivendendo il gas russo alla Germania con un loro margine aggiuntivo.

In questo nuovo accordo di Business gli americani e i russi si divideranno i profitti”, notano gli osservatori.

Un funzionario statunitense ha affermato che il presidente Donald Trump, suocero di Kushner, potrebbe revocare o attenuare le sanzioni per consentire la conclusione di un accordo.

Gasdotto Russo sabotato

Tuttavia, Trump potrebbe incontrare degli ostacoli se i Democratici dovessero conquistare il controllo del Congresso nelle elezioni di medio termine di novembre.

Secondo quanto riferito dalle due fonti, un consorzio formato dalla DFC e da investitori del Qatar e degli Emirati Arabi Uniti acquisterebbe le attività europee di Lukoil, mentre le autorità statunitensi revocherebbero le sanzioni.

“Per quanto riguarda Lukoil, Steve (Witkoff) e Jared (Kushner) hanno collaborato con DFC per negoziare un sostanzioso pagamento anticipato e una partecipazione agli utili per gli Stati Uniti”, ha dichiarato un funzionario della Casa Bianca.

Tutto questo passa per un accordo di pace che metta fine alla guerra in Ucraina riconoscendo le richiesta della Russia e fornendo garanzie a quanto resta dell’Ucraina, prima che il paese venga del tutto cannibalizzato dall’offensiva russa.

La possibilità di un accordo passa sopra la testa di Zelensky e della sua giunta e mette da parte le ambizioni della Gran Bretagna e dei leader europei, che dovrebbero sottoscrivere e rinunciare alle loro mire di trascinare l’Europa in un conflitto con la Russia.

L’interesse dell’amministrazione Trump è quello di trovare una coesistenza con la Russia che consenta di ristabilire una linea di business, sacrificando l’Europa e naturalmente in spregio della giunta ucraina e delle pretese di Zelensky.

Attuandosi questo accordo, l’Europa rimarrà intrappolata in una nuova dipendenza energetica che darà agli Stati Uniti il controllo del gas russo in Europa, assicurerà i profitti per le multinazionali USA, oltre a un controllo geopolitico sull’approvvigionamento europeo e un “dividendo di pace” che le permette di ridurre la spesa militare in Ucraina e reindirizzare risorse verso l’Asia.

L’Ucraina, totalmente sacrificata perderà i territori ormai conquistati e parte integrante della Russia, non entrerà nella Nato e dovrà ritornare ad uno status di neutralità, che piaccia o no a Zelensky e soci.

Non sarà dato peso alle rimostranze che potranno fare a questo accordo i paesi baltici, la Polonia e altri paesi confinanti che speravano in una sconfitta della Russia. Il nuovo assetto in Europa sarà deciso tra USA e Federazione Russa, incluse le garanzie di sicurezza.

Qualcuno potrà chiedersi in Ucraina e altrove: ma valeva la pena questa guerra con i suoi milioni di morti, distruzioni definitive ed irrimediabili, enormi lutti per le centinaia di migliaia di famiglie e un numero imprecisato di invalidi, quando esisteva già da Marzo Aprile del 2022 la possibilità di fermare il conflitto e trovare un accordo di pace? Qualcuno ne dovrà rispondere.

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