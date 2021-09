Vaccino Covid – Oms, FDA, CDC non ci credono più – e anche Patrick Cohen





Le verità stanno venendo fuori ovunque!

Thomas Massie: “Uno dei più grandi scandali di tutta questa pandemia è l’insabbiamento che è stato fatto da Fauci e dal CDC, sull’efficacia dell’immunità che viene conferita dopo l’infezione naturale. »Le verità stanno venendo fuori ovunque!!

Thomas Massie : "L'un des plus gros scandales de toute cette pandémie est la dissimulation qui a été commise par Fauci et le CDC, au sujet de l'efficacité de l'immunité qui est conférée après une infection naturelle." Les vérités sortent de toutes parts !! #NousSavons pic.twitter.com/YWFthdcMqr — Vivre Sainement (@VSainement) September 2, 2021

Il CDC (Centro per il controllo delle epidemie) conferma: i dati sui decessi sono stati truccati. Solo il 6% dei decessi è direttamente attribuibile al Covid. Su 160.000 persone morte, infatti, 9.210 sono morte effettivamente per covid. Non c’è quindi nessuna pandemia. Game Over.

Il vicedirettore generale della FDA Philip Krause e il direttore del Bureau of Vaccine Research and Review Marion Gruber si dimettono. Perché queste partenze? A causa dell’annuncio della Casa Bianca, che vuole raccomandare una terza iniezione di covid-19 (“booster”). Una decisione criticata anche dall’OMS. Bill Gates ritirerà i suoi sussidi?

Sorpresa! Patrick Cohen non crede più ai vaccini covid

Uno dei nostri giornalisti più obbedienti, Patrick Cohen, ora si schiera con le teorie del complotto. Dichiara che è illusorio credere nell’immunità collettiva grazie ai vaccini e ammette che ora dovremo convivere con il virus.

Il ragazzo ammette che il vaccino non salverà l’umanità ?dal coron-armageddon, ma ovviamente è a causa della variante Delta!

Ebbene sì, sono solo mesi che lo dicono i cospiratori! ? https://t.co/g1lx4iFwTA

Catherine Va-Pass-Spiké Gauloise refrattario (@LaColitruche) 3 settembre 2021

La verità sui media, non ci siamo abituati. Cosa sta succedendo ? Con un abbagliante capovolgimento della giacca, tutti e allo stesso tempo dimostrano che i “cospiratori” hanno ragione. Cosa nasconde questo? gli spiriti critici chiederanno se I’vermectina, idrossiclorochina, artemisia sostituiranno i vaccini? Come il tè al miele contro l’influenza per chi non vuole il vaccino. È difficile immaginare che una soluzione che non aumenterebbe i prezzi di borsa sarebbe accettata così facilmente da Big Pharma.

fonte: https://lemediaen442.fr

Traduzione: Gerard Trousson