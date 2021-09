Vaccini ed Eutanasia (in realtà Suicidio Assistito): la doppia morale luciferina





(Luciferina: Cit. Monsignor Viganò)



In ordine sparso.

di Marco Giannini

1) I cristiani credono nella venuta dell’Anticristo, nella scesa in campo di Lucifero, nel ritorno di Gesù e nella fine del mondo. Quindi Viganò non è complottista siete voi che andavate in chiesa senza nemmeno sapere cosa facevate.

2) Tutti i valori progressisti discendono dalla massoneria che è luciferina ovvero l’uomo è al centro e può farcela da solo. Un esempio? Le Nazioni ci dicono sono differenze e in quanto tali fasciste. Risultato della loro abolizione, secondo ciò che vi dicono, sarà l’uguaglianza. No! Niente uguaglianza! Il risultato sarà che al posto degli Stati ci saranno le multinazionali. ✊. Mentre adesso hanno indebitato e così comprato gli Stati, e sono costrette ad utilizzarli un minimo per imporci le cose, per legittimare delle porcate, senza Nazioni ognuno di noi farà parte di una di esse. Saremo, de facto, loro proprietà senza più neanche il paravento della Democrazia (che ormai serve a fare finta che sono cose decise da noi).

Massoneria

3) Perché (nessuno ci ha fatto caso…) la sinistra lurida e la destra stampella, dicono che ognuno di noi è libero di fare a se stesso tutto ciò che vuole, perfino il male, vedasi suicidio assistito, però ti impone un vaccino per il tuo bene? Cioè secondo questa morale vomitevole ed illogica (truffaldina ovvio…), il suicidio va bene ma non va bene se non ti vaccini perché se prendi il Covid potresti morire?

NB: Il suicidio assistito non è l’eutanasia. Col primo se ti lasci dalla moglie e vuoi suicidarti il business ti agevola a farlo ✊. Infatti Lucifero, se esiste, odia l’uomo perché Dio glielo ha preferito, sappiatelo.

4) La risposta è che dobbiamo far fare cassa alle case farmaceutiche…ma fingiamo che siamo idioti e a questo non ci crediamo. Se sono vaccinato io cosa temo dai vaccinati? Nulla! Quindi perché temerli?

Ah ok mi diranno beoticamente “il vaccino non evita il contagioh (la “h” è d’obbligo) io me lo sono fatto, ho rischiato anche per te(h) perché non si sa cosa ci sia dentro ma ho fatto un gesto altruistico(h) per la società. Quindi dovresti farlo pure tu perché sennò metti al rischio gli altri”.

Ah sì? E invece No! La verità è che così il virus durerà molto, ma molto di più, con molti più morti (The Winter’s Coming bestioline) perché le multinazionali avendo compreso che vi bevete tutto lo spalmeranno (insieme alle museruole e al controllo) per anni e anni. Per non dire che il vaccino così come le restrizioni, modificando le condizioni di partenza e non permettendo che la situazione si cristallizzi si stabilizzi, creeranno varianti sempre più pericolose e proprio per coloro che ora erano immuni al virus.

5) Mi sono sempre battuto per le PMI nonostante le porcate fatte al passaggio lira/euro. Adesso chi guadagnava 4000 se ne guadagna tipo 2500 pensa “meglio il GreenPass sennò poi chiudono tutto”…

Bravi bastardi! E’ molto meglio un anno a 1000 euro e poi cacciare a calci nel sedere questi criminali, ottenendo di nuovo la vera libertà. Siete degli incoscienti.

6) Per i parlamentari: dichiarate ufficialmente che mai, per nessuna ragione, (pseudo)ambientale, (pseudo)sanitaria (da voi creata ed alimentata) imporrete il sistema del credito sociale.

Non aderisco neanche al partito “Ancora Italia” questo è un paese, anzi, un mondo di imbecilli.

Fonte: La Zampata