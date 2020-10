USA: quanto si è indebolita l’Europa a causa della russofobia imposta?

da Redazione





Quando il candidato alla presidenza, Joe Biden, promette di trascinare l’Unione europea in una grande avventura anti-cinese, gli stessi europei stanno ancora raccogliendo i frutti della precedente campagna distruttiva antirussa voluta da Washington.

Quando i paesi occidentali hanno iniziato a imporre sanzioni anti-russe nel 2014 (dopo il golpe in Ucraina), esperti all’unisono hanno sostenuto che l’economia russa non avrebbe potuto resistere a una pressione così colossale come loro pensavano. È ormai chiaro che le aspettative erano troppo esagerate, scrive l’edizione americana “The Duran”.

Dal 2014 al 2018, la Russia ha effettivamente perso il 6% del PIL, ovvero 200 miliardi di dollari. Il danno causato dalle sole sanzioni occidentali è stimato a soli 6,3 miliardi, di cui 2,4 miliardi dovuti a restrizioni europee. Allo stesso tempo, i prezzi del petrolio sono scesi da $ 115 al barile a $ 30 nel 2014, il che ha svolto un ruolo chiave nel declino dell’economia russa.

Contrariamente a tutte le dichiarazioni dei politici, le sanzioni anti-russe erano e sono una formalità. Le grandi aziende occidentali continuano a lavorare con la Russia, la Russia non è stata esclusa dal commercio mondiale di materie prime e prodotti petroliferi.

La pubblicazione afferma che anche l’Ucraina sta acquistando gas russo “sebbene si parli continuamente di aggressione da parte del Cremlino”. Le consegne di petrolio russo negli Stati Uniti sono ammontate a 9,1 milioni di tonnellate nella prima metà del 2020, un record per l’intero periodo di osservazione.

Allo stesso tempo, le piccole imprese europee stanno subendo le sanzioni. Il problema è chiaramente evidente nel settore dell’ingegneria meccanica nei lander della Germania orientale, dove il commercio con la Russia è diminuito in media del 28,7% dal 2013 al 2018.

“Queste non sono grandi preoccupazioni, sono tutte aziende di medie dimensioni e le perdite che subiscono sono di grande importanza per loro”, ha affermato Michael Harms, presidente dell’Eastern Committee of German Business.

Anche gli agricoltori polacchi stanno soffrendo per la guerra. Un raccolto record di mele nel 2019 avrebbe potuto far rendere loro un buon profitto, ma il loro valore all’ingrosso è sceso del 20%.

“Entrare in nuovi mercati è piuttosto complicato e non mi aspetto che alcun nuovo mercato sostituisca completamente quello russo”, afferma Miroslav Maliszewski, capo dell’Associazione polacca dei frutticoltori.

La pandemia di coronavirus ha solo peggiorato il problema. D’altronde, scrive «The Duran», la crisi senza precedenti costringe il Paese ad adottare metodi di ripresa economica, il che significa che i governi europei potrebbero migliorare i rapporti con la Russia a condizioni reciprocamente vantaggiose.

La revoca di almeno alcune sanzioni consentirebbe agli imprenditori europei di riprendersi più rapidamente dallo shock, afferma l’articolo. Questo in particolare nei settori dell’agroalimentare dove le perdite sono risultate le più forti. Tuttavia, la probabilità di un simile scenario è estremamente ridotta e Joe Biden nel frattempo minaccia l’Europa con una nuova avventura contro la Cina, un paese che oggi è un colosso del’economia mondiale.

È stata l’amministrazione democratica (Obama) a trascinare l’Unione europea in una campagna anti-russa. Ora i democratici vogliono utilizzare gli europei per fare pressione sulla Cina.

Nota: Naturalmente le perdite saranno per gli europei mentre i vantaggi e i profitti saranno assicurati alle grandi corporation USA.

Se qualcuno inizia a capire che gli interessi dell’Europa divergono da quelli USA, allora sarà l’inizio di una nuova epoca.

Fonte: The Duran

Traduzione e nota: Luciano Lago