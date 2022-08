USA. Provocazioni continue contro la Cina





Gli Stati Uniti hanno recentemente compiuto uno sforzo deliberato per esercitare pressioni militari e politiche su Pechino e organizzare provocazioni contro la RPC da tutte le parti lungo i suoi confini nazionali, poiché temono di perdere la loro situazione di stallo con la Cina e di essere privati della loro posizione di leader nel mondo.

A tal fine, le autorità statunitensi amplieranno la loro cooperazione militare e tecnica con i paesi dell’Asia-Pacifico (APAC) continuando a investire considerevolmente nella loro presenza militare nella regione, costruendo sempre più nuove alleanze militari e organizzando numerose esercitazioni militari intorno La Cina, non facedo mistero del loro orientamento assolutamente anti-cinese.

Come sottolineano anche i media statunitensi, l’accordo AUKUS tra i tre stati – USA, Regno Unito e Australia – nonostante non menzioni ufficialmente la Cina, ha obiettivi palesemente anti-cinesi e faciliterà drammaticamente lo scambio di informazioni di intelligence, tecnologia militare rivoluzionaria e sviluppi nel campo dell’intelligenza artificiale. Articoli separati dell’accordo sono dedicati alle tecnologie di attacco rapido a lungo raggio, riaffermando l’impegno a mettere in comune i loro sistemi di sorveglianza subacquea al fine di contrastare meglio l’ascesa della Cina nell’Asia-Pacifico.

In particolare, con l’emergere di AUKUS, ci sono stati un numero crescente di titoli nei media, quasi preannunciando una guerra nel Mar Cinese Meridionale.

Su iniziativa di Washington, il Mar Cinese Meridionale, dove corre la principale rotta commerciale della Cina, è diventato un focolaio di tensione per un potenziale confronto militare tra gli Stati Uniti e la RPC. Le questioni territoriali nella regione del Mar Cinese Meridionale vanno avanti da decenni, con Brunei, Cina, Malesia, Filippine, Taiwan e Vietnam i principali attori in lotta per ammassi di minuscole isole, scogliere e scogli: le Isole Spratly in il sud e le isole Paracel a nord, che coprono solo cinque chilometri quadrati messi insieme. Tuttavia, si tratta della cosiddetta “zona economica esclusiva”.

Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, è una zona marittima di 200 miglia nautiche di ampiezza attorno a un pezzo di terra appartenente a un paese. All’interno di quest’area, uno stato che lo possiede può impegnarsi nell’estrazione di risorse e in altre attività economiche. E ci sono proiezioni non confermate di circa 50 trilioni di metri cubi di gas naturale e oltre 5 miliardi di barili di petrolio nella sola regione delle Isole Spratly, l’arcipelago di Reed Bank.

Rcognitori USA nel Mar cinese m.

Washington ha cercato a lungo di portare il Mar Cinese Meridionale sotto il suo controllo usando lo slogan “Libertà di navigazione”. Gli Stati Uniti inviano sempre più navi da guerra in acque contese e vi svolgono esercitazioni con i loro alleati, mentre la Cina risponde con le proprie manovre e trasforma le barriere sottomarine in isole artificiali con basi militari. Le pericolose manovre dei due paesi hanno già portato a una tragedia già una volta, quando un aereo da ricognizione statunitense e un caccia cinese che lo inseguivano si scontrarono nei cieli del Mar Cinese Meridionale nel 2001. Tali incidenti potrebbero ripresentarsi con il deterioramento delle relazioni tra i due paesi e potrebbero portare a un conflitto armato tra le due potenze nucleari, con tutte le conseguenze indesiderate per il mondo.

Il secondo focolaio di tensione è stato recentemente creato da Washington nella regione dell’isola di Taiwan.

Per contenere la Cina, Biden sta palesemente violando il principio One China, che un tempo gli americani accettavano come una delle condizioni principali per normalizzare le relazioni USA-Cina. Le navi della Marina degli Stati Uniti si sono adoperate in sempre più frequenti violazioni delle acque territoriali cinesi nello Stretto di Taiwan. La situazione intorno a Taiwan si è aggravata soprattutto dopo la visita provocatoria di Nancy Pelosi, presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, arrivata sull’isola il 2 agosto, nonostante le esortazioni della Cina ad astenersi dal farlo. Tuttavia, meno di due settimane dopo la visita di Pelosi, un’altra delegazione del Congresso statunitense è arrivata a Taiwan, provocando clamorosamente i secessionisti di Taiwan a dichiarare l’indipendenza dalla Cina continentale. Molti osservatori ed esperti sono tuttavia fiduciosi che l’incidente non finirà qui, con la terza delegazione del Congresso statunitense che dovrebbe visitare l’isola entro la fine di agosto. Possiamo quindi essere d’accordo con la conclusione di Lyle Goldstein, un esperto cinese presso l’organizzazione di ricerca “Asia engagement at Defense Priorities” con sede a Washington, che ha sottolineato in un’intervista al New York Times che questi viaggi “potrebbero contribuire all’escalation”. Ha anche osservato che “la Cina e gli Stati Uniti sono su una pista pericolosa, che porta allo scontro militare”, cosa che ha sottolineato in un’intervista al New York Times dichiarando che questi viaggi “potrebbero contribuire all’escalation”.

Ultimamente, Washington è stata altrettanto attiva nel fare chiare mosse anti-cinesi attraverso l’Asia centrale alle frontiere nord-occidentali della Cina. L’esercitazione del posto di comando “Cooperazione regionale 22” del comando centrale degli Stati Uniti in Tagikistan dal 10 al 20 agosto di quest’anno ne è stata una vivida dimostrazione. Vi partecipano insieme ai militari statunitensi i rappresentanti delle forze armate di Kazakistan, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Tagikistan e Uzbekistan. Durante questo periodo, anche il Pentagono e le forze armate tagike dovrebbero condurre manovre bilaterali congiunte sul campo presso il centro di addestramento di Fakhrabad in Tagikistan. Inoltre, a vari livelli, i militari del Kazakistan e di altri paesi della regione hanno iniziato a prendere parte alle manovre congiunte Steppe Eagle, Jardem e Balance-Kayak insieme a unità provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Turchia e altri paesi della NATO. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti, nel quadro degli accordi siglati di cooperazione militare con le repubbliche dell’Asia centrale, prevedono non solo manovre, ma anche la presenza di “centri di addestramento” permanenti del Pentagono – basi velate e strumenti per il processo graduale di prendere il controllo delle forze armate dell’Asia centrale da parte dell’Alleanza del Nord Atlantico, il cui orientamento anti-russo e anti-cinese è già stato ufficialmente proclamato più di una volta.

China plans to hold live-fire exercises next Wednesday in the Taiwan Strait. On Thursday, a Chinese navy fleet including the aircraft carrier Liaoning (in background) held a parade in the South China Sea.



Inutile dire che lo sviluppo da parte dell’America di tale cooperazione militare con gli stati dell’Asia centrale avviene con il pretesto di unire le forze, apparentemente per combattere insieme il terrorismo e il traffico di droga, per prepararsi alla partecipazione a missioni di mantenimento della pace e per proteggere i confini. È abbastanza chiaro tuttavia che in realtà tutto questo viene fatto per praticare l’interoperabilità all’interno di un unico comando da parte degli Stati Uniti. Allo stesso tempo, la leadership dell’Asia centrale viene indagata sul loro possibile disimpegno dal blocco con Russia e Cina, tanto più che Washington ha già lavorato su questo tema.

Con tali azioni, Washington cerca deliberatamente di sbilanciare Pechino e di aggravare i rapporti con essa al fine di provocare una dura reazione da parte della Cina e di farle “usare la forza” in risposta a deliberate provocazioni, che violano clamorosamente la One China pubblicamente dichiarata dagli Stati Uniti in principio. Il secondo obiettivo chiave è formare un fronte anti-cinese nell’Asia centrale e sud-orientale, utilizzando, tra le altre cose, la posizione diplomatica finora contenuta di Pechino in risposta alle insinuazioni statunitensi.

Vladimir Platov, esperto di Medio Oriente, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook

Traduzione: Gerard Trousson