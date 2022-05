USA: la Russia si prepara al lungo conflitto in Ucraina





Gli Usa sostengono che l’operazione militare in Ucraina sarà lunga, valutando la possibilità che il presidente Putin voglia collegare il Donbass con la Transnistria.

Il direttore dell’intelligence nazionale statunitense Avril Haines ha avvertito martedì che gli obiettivi della Russia nella sua operazione militare speciale in Ucraina rimarranno “ampi”, inclusa la creazione di un ponte terrestre attraverso la costa del Mar Nero dal grande porto di Odessa (nel Donbas, Ucraina orientale). in Transnistria, un’enclave a maggioranza filo-russa in Moldova, a sud-ovest del confine con l’Ucraina

In questo senso, ha sottolineato che i prossimi mesi di combattimenti saranno significativi, dal momento che il presidente russo Vladimir Putin cercherà di rinvigorire la sua campagna militare, ha però aggiunto che anche se Mosca riuscirà a conquistare la regione del Donbas, “questo non porrebbe fine alla sua guerra”.

” Valutiamo che il presidente Putin si stia preparando per un conflitto prolungato in Ucraina durante il quale intende ancora raggiungere obiettivi oltre il Donbas “, ha evidenziato il funzionario statunitense, citato dal quotidiano statunitense The New York Times ( NYT ) .

USA: la Russia utilizzerà armi nucleari se la NATO interviene

Il funzionario statunitense ha affermato che, a suo avviso, Putin autorizzerà l’uso di armi nucleari solo se percepirà una minaccia esistenziale per lo Stato russo.

In questo senso, ha avvertito che il leader russo potrebbe ricorrere a queste armi se crede di perdere la guerra in Ucraina e l’ Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) interviene o si prepara a intervenire. “ Ma, anche in questa ipotesi, è probabile che mandi segnali prima di farlo ”, ha sottolineato.

Mosca, a sua volta, ha più volte sottolineato di non aver mai visto l’uso di armi nucleari come un’opzione durante le sue operazioni militari nel paese vicino, mentre accusava l’Occidente di preparare un piano di guerra atomica contro la Russia.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago