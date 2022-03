USA in preda al panico per i controversi laboratori scoperti in Ucraina; Cosa c’è in gioco?





La Russia definisce “sorprendente” la reazione di Stati Uniti e Regno Unito sui laboratori di armi biologiche in Ucraina.

Domenica il ministero della Difesa russo ha annunciato di aver ottenuto, durante l’operazione militare lanciata dal Paese in Ucraina dal 24 febbraio scorso, prove che dimostrano il processo di sviluppo di componenti di armi biologiche da parte di Kiev nei laboratori vicino al confine russo, con l’aiuto finanziario di gli Stati Uniti.

Parole contraddittorie dagli USA

A seguito dell’annuncio, il sottosegretario di Stato americano per gli affari politici Victoria Nuland ha riconosciuto che l’Ucraina dispone di “strutture di ricerca biologica ” .

Il giorno dopo, la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha smentito le “false informazioni” rilasciate dalla Russia sui presunti laboratori statunitensi di armi biologiche e chimiche in Ucraina e l’ha considerata “un ovvio stratagemma” della Russia per cercare di “giustificare la sua premeditata , attacco immotivato e ingiustificato all’Ucraina“. Ora che la Russia ha fatto queste false affermazioni, e la Cina ha apparentemente sostenuto questa propaganda, dovremmo tutti essere vigili sulla possibilità che la Russia usi armi chimiche o biologiche in Ucraina, o crei un’operazione sotto falsa bandiera usandole. È uno schema chiaro”, ha stabilito Psaki.

Cosa dice la Russia?

Al riguardo, il capo della delegazione russa ai negoziati di Vienna sulla sicurezza militare e il controllo degli armamenti, Konstantin Gavrilov, ha sottolineato che, dopo aver sollevato tale questione, i rappresentanti degli Stati Uniti e del Regno Unito hanno affermato che l’attività dei laboratori biologici non non violerebbero gli standard internazionali, mentre la delegazione ucraina non ne ha riconosciuto l’esistenza .

“ Sai cosa è incredibile? È la reazione dei rappresentanti di Stati Uniti, Regno Unito e Ucraina dopo il nostro discorso “, si è lamentato Gavrilov al canale di notizie Rossiya-24 .

Lo stesso mercoledì, dalla Russia hanno avvertito che i nazionalisti ucraini si preparano a fare “provocazioni” con armi chimiche per poi dare la colpa al governo di Mosca.

Nota: L’Ucraina si avvia a diventare sempre più simile allo scenario siriano con l’utilizzo delle medesime tattiche: provocazioni con armi chimiche, invio di mercenari, attività di guerriglia e sabotaggio.

Traduzione e nota: Luciano Lago