Usa in allerta: la Cina amplifica la voce della Russia nell’operazione in Ucraina

Gli Stati Uniti sottolineano che la posizione “acritica” della Cina sull’operazione militare russa in Ucraina mostra il sostegno di Pechino a Mosca.

Il Dipartimento di Stato americano, in una dichiarazione rilasciata lunedì, ha accusato funzionari cinesi, media statali e partiti di giustificare l’operazione militare russa in Ucraina “amplificando regolarmente la propaganda del Cremlino, le teorie del complotto e la disinformazione.

“L’ulteriore amplificazione acritica dei messaggi di Mosca da parte dei media e dei funzionari della RPC [RPC ] e del PCC [Partito Comunista Cinese] dimostra il sostegno di Pechino alla Russia” , ha sottolineato la dichiarazione.

Per gli Stati Uniti, secondo il testo, senza l’uso di piattaforme di social media vietate all’interno della RPC, i media e i diplomatici cinesi trasmettono “punti di discussione distorti” dal Cremlino a un pubblico in più lingue e regioni di tutti.

Washington critica Pechino, mentre la Cina accusa gli Stati Uniti di non volere la pace in Ucraina e di cercare di prolungare il conflitto . “Mentre la comunità internazionale chiede la fine della guerra, gli Stati Uniti continuano ad alimentare le fiamme e sono pronti a combattere fino all’ultimo ucraino”, ha denunciato venerdì il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, riferendosi agli aiuti finanziari e alle consegne. armi da Washington a Kiev.

Portavoce cinese

Dall’inizio dell’operazione militare speciale della Russia in Ucraina, il governo cinese, dalla sua posizione “obiettiva e imparziale”, ha mostrato la sua disponibilità a svolgere un ruolo costruttivo nell’avanzamento dei negoziati di pace tra Russia e Ucraina.

Pechino, che è uno dei più importanti alleati economici della Russia, ha rifiutato di aderire alle sanzioni imposte dall’Occidente contro la Russia per mancanza di “fondamenti legali”, avvertendo che le misure coercitive non faranno che “trascinare al ribasso l’economia mondiale”.

Fonte: https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/542434/apoyo-china-rusia-ucranian Tv

Trduzione: Luciano Lago