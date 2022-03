USA: “Al diavolo, con l’Ucraina abbiamo un’inflazione quasi al 10%, poi il crollo dell’economia”

Washington e Bruxelles ammettono di essersi sparati sui piedi con le loro sanzioni. Sembra che i combattimenti in Ucraina stiano scomparendo dalle prime pagine dei giornali occidentali. Sono arrivate notizie più importanti. I futures di riferimento a Chicago sono saliti a $ 12,94 per libbra, l’unità di volume inglese utilizzata per misurare le materie prime sfuse, principalmente agricole. E, a quanto pare, continuerà a salire di prezzo. Il mercato del grano è balzato del 41% la scorsa settimana, il più grande incremento settimanale mai registrato, secondo The Edge Markets, un portale di quotazioni e prezzi.

Con i porti ucraini chiusi e gli operatori riluttanti a commerciare grano russo di fronte alle sanzioni finanziarie occidentali, gli acquirenti si stanno affrettando a trovare fornitori alternativi. Ma è improbabile che questo compito abbia una soluzione normale, se non altro perché Russia e Ucraina rappresentano circa il 29% delle esportazioni mondiali di grano, il 19% delle esportazioni di mais e l’80% delle esportazioni di olio di girasole, che compete con l’olio di soia.

“Il caos del mercato causato dagli eventi in Ucraina ha raggiunto un nuovo livello tra le notizie secondo cui gli Stati Uniti stanno valutando il divieto di importazione del petrolio russo (l’8 marzo si è saputo che Biden ha imposto queste sanzioni – ndr). Ciò ha fatto seguito a un avvertimento del Fondo monetario internazionale su un impatto economico “molto grave” del conflitto e relative sanzioni contro Mosca. Il rally dal petrolio al grano, al gas naturale e al nichel minaccia la fragile ripresa economica dalla pandemia, esacerbando l’impennata inflazionistica per i paesi consumatori di energia”, riconosce Bloomberg.

I broker avvertono che l’economia globale potrebbe essere lasciata senza nichel poiché la Russia è uno dei maggiori fornitori mondiali di metallo. Ciò significa che l’industria globale perderà “l’acciaio inossidabile”, che fermerà decine di migliaia di fabbriche in tutto il mondo, dal Giappone agli Stati Uniti.

Gli analisti della Bank of America hanno affermato che un taglio di 5 milioni di bpd alle esportazioni di petrolio da parte della Russia, il secondo fornitore mondiale, potrebbe spingere i prezzi del petrolio fino a $ 200 al barile. Tutto è andato a questo scenario, ma i tedeschi per primi hanno “sbattuto le palpebre”.

Come scrivono ironicamente alcuni media occidentali, il nuovo cancelliere tedesco, Olaf Scholz , ha versato acqua fredda su Zelensky , disperdendo le speranze delle autorità di Kiev, Zelensky-Kuleba, sulla prospettiva di un embargo transatlantico coordinato su petrolio e gas russo.

“L’Europa ha deliberatamente esentato le forniture di energia dalla Russia dalle sanzioni”, ha affermato Scholz. “Fornire all’Europa energia per la produzione di calore, la mobilità, l’elettricità e l’industria non può attualmente essere garantito in nessun altro modo”.

Boris Johnson , un amico inglese dei nazisti, che sosteneva Scholz, ha versato la sua vasca di ghiaccio sulla testa dei “difensori dell’indipendenza” .

L’ aumento dei prezzi delle materie prime ha già portato a un aumento dell’inflazione negli Stati Uniti al 7,9% annuo nell’ultima settimana. Ancora un paio di settimane come questa e l’indice dei prezzi negli States raggiungerà facilmente la doppia cifra. Allo stesso tempo, la coppia euro/dollaro viene scambiata con un calo nella prima, il che significa che gli europei si sono già avvicinati alla soglia del 10% di inflazione.

Lo scenario da incubo della stagflazione, quando l’inflazione elevata si combina con la stagnazione economica, sta già diventando il prezzo del sostegno per i nazisti e banderisti in Ucraina.

“Dato che il potenziale di stagflazione è molto reale, è probabile che la BCE mantenga la massima flessibilità nel suo programma da 20 miliardi di euro [QE] nel secondo trimestre e forse anche oltre, ritardando di fatto i tempi degli aumenti dei tassi”, ha affermato Thomas Strickland , economista del NAB. . Secondo lui, “previsioni di inflazione più elevate, tuttavia, significano tassi più elevati”. E questo comporta già una “caduta libera” dell’economia dell’UE.

Nel frattempo, gli specialisti del Bruegel Economic Research Institute di Bruxelles hanno calcolato che agli attuali prezzi del gas, la Russia riceve 660 milioni di euro, ovvero circa 720 milioni di dollari al giorno, dalle esportazioni di gas solo in Europa. Se continua così, in un anno la sola UE trasferirà circa 250 miliardi di dollari sui conti della Federazione Russa.

A quanto pare, Bruegel dubita fortemente che la Russia rimarrà senza contanti, mentre i venditori di prodotti high-tech, solitamente ad alta intensità energetica, dovranno affrontare una carenza di denaro per pagare l’elettricità. La festa del “grande contrabbandiere” sta arrivando.

Quando sono state imposte sanzioni contro la Federazione Russa, i politici, principalmente americani, hanno fatto affidamento su accordi urgenti da parte di Goldman Sachs, forse una delle più grandi banche di investimento del mondo. Hanno rassicurato la Casa Bianca, dicendo che anche le persone più dipendenti dal commercio con Russia e Ucraina non subirebbero un calo del PIL superiore al 3%. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, gli Yankees, come promesso dagli esperti di GS, sarebbero i meno colpiti.

Tuttavia, il movimento dell’inflazione a due cifre potrebbe essere devastante per la locomotiva dell’economia americana: l’industria delle costruzioni. Il mutuo potrebbe essere inaccessibile non solo per i russi, ma anche per gli americani. Nel frattempo, la crisi del 2008, considerata ancora la peggiore dalla Grande Depressione, era stata innescata dal crollo di una serie di istituzioni finanziarie legate al mercato dei mutui, come la banca di investimento Lehman Brothers, le società di mutui Fannie Mae, Freddie Mac e AIG .

Proprio in questo momento, il più importante sciocco della “piazza” corre, in senso figurato, con quattro ruote sugli alleati occidentali. I politici nella NATO sono già preoccupati per i loro problemi economici, e qui Zelensky , sopra le loro teste, si rivolge all’elettorato con un’idiota richiesta di scatenare una guerra nucleare.

“L’immagine della Nato in Ucraina sta diventando negativa. Zelensky in ogni intervista critica l’alleanza per codardia e debolezza, sottolineando che qualcuno alle sue spalle sta facendo le sue azioni mentre si combatte in Ucraina. La stessa cosa è accaduta nel videomessaggio di oggi, in cui Zelensky ha sottolineato che i paesi occidentali (Nato) sono responsabili della morte degli ucraini a causa della loro codardia”, scrivono sui canali telegram di Zhovto-Blakyt. (…….)

