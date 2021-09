USA: 4 anni di carcere per chi ha denunciato la guerra dei droni di Obama





Martedì il tribunale distrettuale di Alexandria, in Virginia, ha condannato l’ex analista dell’intelligence dell’aeronautica Daniel Hale a quasi quattro anni di carcere, secondo quanto riportato dal sito Web Responsible Statecraft.

È stato accusato ai sensi dell’Espionage Act di aver divulgato documenti segreti sulle operazioni segrete di attacco dei droni dell’amministrazione Obama nel 2014 e 2015.

I documenti, che sono stati rilasciati nell’ottobre 2015 da The Intercept, hanno rivelato i raccapriccianti dettagli della guerra dei droni statunitensi in Somalia, Yemen e Afghanistan, nonché un manuale di procedure utilizzato dal governo degli Stati Uniti per aggiungere individui alle sue liste di controllo del terrorismo e tracciare loro come obiettivi. A marzo, Hale si è dichiarato colpevole di una violazione dell’Espionage Act.

Droni assassini

I documenti trapelati da Hale rivelano che l’amministrazione Obama ha utilizzato un processo extragiudiziale per selezionare e colpire gli obiettivi, spesso sulla base di scarse prove che l’obiettivo rappresentasse una “minaccia continua e imminente”.

Hanno anche rivelato che negli attacchi sono stati uccisi più civili di quanto si pensasse in precedenza. Nella campagna di cinque mesi dei droni per operazioni speciali in Afghanistan, quasi il 90% delle persone uccise negli attacchi aerei degli Stati Uniti non erano obiettivi prefissati.

Alla fine, le rivelazioni di Daniel Hale hanno evidenziato la portata, l’illegalità e la natura inutilmente distruttiva della guerra segreta dei droni di Obama.

Si tratta però di informazioni coperte che le amministrazioni USA cercano di occultare al pubblico.

Fonte : Con le crisi

Fonte: Les Crisis

https://www.les-crises.fr/loi-sur-l-espionnage-la-condamnation-de-daniel-hale-devoile-la-folie-americaine/

Traduzione: Gerard Trousson