URGENTE: I nemici minacciano di vendicarsi della Russia per un colpo subito, i turchi attaccano le SAA, grandi forze stanno andando al fronte





La Turchia ha riaffermato la sua alleanza con i terroristi di Hayat Tahrir Al-Sham colpendo il SAA. Gli UAV delle forze aerospaziali russe registrano il trasferimento al fronte di grandi forze di miliziani e armi pesanti dell’esercito turco (vedi filmato sotto).

A proposito di questo si riportano le informazioni nel nuovo rapporto di “Primavera russa” dalla Repubblica araba siriana.

Ankara ha sostenuto gli attacchi jihadisti contro le forze governative a Idlib e ha iniziato a trasportare armi pesanti per supportare i terroristi.

Come riportato da “RV” , ieri nella provincia di Idlib un attacco russo ha ucciso diversi militanti di alto rango “Hayat Tahrir Al-Sham” (HTS)*, tra cui il rappresentante ufficiale del gruppo Abu Khalid Shami.

I propagandisti collegati con i terroristi hanno immediatamente lanciato un urlo sulla necessità di azioni di ritorsione e lo stesso HTS ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui minaccia di vendicarsi dei soldati siriani e russi per la morte dei loro leader.

Gli jihadisti hanno annunciato la loro disponibilità ad attaccare le posizioni delle forze governative e delle installazioni militari russe. Tutto qui è abbastanza prevedibile e scontato. La reazione di Ankara a questi eventi è molto interessante.

I turchi hanno praticamente dato pieno sostegno ai terroristi di HTS. Le forze armate turche hanno effettuato attacchi missilistici e di artiglieria con i terroristi sulle posizioni delle forze governative siriane nel sud della zona di de-escalation di Idlib.

Carri armatiu turchi alla frontiera

Inoltre, l’artiglieria semovente turca ha attaccato obiettivi governativi nella città di Serakib e nei suoi dintorni. In totale sono stati sparati più di 120 proiettili.

In aggiunta, la notte scorsa, i radicali, insieme ai militari turchi, hanno iniziato a radunare rinforzi e rafforzare le loro roccaforti sulla linea di contatto al confine della zona di de-escalation.

Nella parte meridionale della zona di de-escalation di Idlib, droni da ricognizione russi hanno registrato il trasferimento di grandi unità di militanti e armi pesanti delle forze armate turche per effettuare provocazioni nell’area di Serakib.

In un nuovo filmato dall’UAV qui sotto, puoi vedere l’artiglieria semovente turca.

Il quadro generale di ciò che sta accadendo sottolinea il grave disprezzo di Ankara per il Memorandum russo-turco sulla stabilizzazione della situazione nella zona di de-escalation di Idlib.

L’impegno dichiarato della Turchia a combattere il terrorismo in Siria in tutte le sue forme e manifestazioni è solo un’affermazione forte e non ha nulla a che fare con la realtà. Erdogan ha dimostrato ancora una volta la sua lealtà ai terroristi in Siria, cercando di usarli per risolvere i suoi piani di occupazione.

La Turchia non ha adempiuto a nessuno dei suoi obblighi, in particolare l’eliminazione dei gruppi radicali e la creazione di una zona smilitarizzata profonda 15-20 chilometri dal confine della zona di de-escalation.

Le azioni della Russia indicano apertamente la sua riluttanza a sopportare lo stato terrorista di Idlib. In assenza di un’azione reale da parte della Turchia per distruggere i radicali, l’esercito siriano e le forze aerospaziali russe si assumeranno questo compito.

Fonte: Rusvesna

Traduzione: Sergei Leonov