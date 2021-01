URGENTE: i mercenari siriani fuggono in massa dai campi turchi verso l’Europa

da Redazione

Molti mercenari siriani negli ultimi giorni sono fuggiti dai campi turchi in Libia verso l’Europa.

Lo ha appena riferito la nota agenzia STEP News, che copre la guerra nella SAR dal lato delle formazioni dei banditi filo turchi.

Si precisa che recentemente un gran numero di mercenari siriani fedeli alla Turchia sono fuggiti in Europa dai campi libici controllati da Ankara.

Un gruppo di militanti dei gruppi “Firkat Hamza” e Sultan Murad del cosiddetto esercito nazionale siriano sono riusciti a fuggire via mare dai campi di Tripoli verso l’Italia.

I trafficanti libici hanno aiutato i militanti per denaro, e questa è stato preceduto da molte altre fughe simili.

Le condizioni nei campi libici per i mercenari siriani sono diventate insopportabili, sottolineano le fonti di STEP News.

Terminati i combattimenti in Libia, i militanti si sono radunati nei campi, non permettendo loro di andarsene a causa di una serie di conflitti con i militanti libici, insoddisfatti della loro presenza.

Sbarchi calndestini fra Sicilia e Calabria……poci controlli

I turchi non pagano i loro combattenti in Libia da più di cinque mesi e questo ha suscitto un forte malcontento.

Alcuni mercenari hanno stretto un accordo con i loro nemici dell ‘”Esercito nazionale libico” e sono fuggiti nell’est della Libia, aggiunge il giornale.

Fonte: Источник: https://rusvesna.su/news/1609959038

Traduzione: Sergei Leonov

Nota: Grazie ai porti sempre aperti in Italia dalle misure aperturiste del governo Conte, sarà facile per tutte le tipologie di terroristi attraversare il mare e sbarcare sulle coste siciliane. I miliziani filo turchi, esperti nelle tattiche di terorrismo, saranno probabilmente arruolati per altre azioni in Europa e ne sentiremo parlare presto.

Nota di L. Lago