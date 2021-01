URGENTE: Gli aerei delle forze aerospaziali russe stanno trasferendo le forze nella zona di aspri combattimenti al confine con la Turchia (VIDEO)

da Redazione





СРОЧНО: Самолёты ВКС России перебрасывают силы в зону ожесточённых боёв на границе с Турцией (ВИДЕО) | Русская весна

In precedenza, la Russia ha annunciato ufficialmente il dispiegamento di postazioni congiunte russo-siriane nell’area di Ain Issa, per la prima volta questo è diventato noto il 28 dicembre 2020.

Venerdì, l’aviazione militare da trasporto delle forze aerospaziali russe ha avviato un trasferimento di forze per rafforzare la polizia militare russa nelle province di Raqqa e Haseke, dove la situazione si è recentemente aggravata in relazione al conflitto tra turchi e curdi.

Una fonte militare della RAS ha appena parlato di questo a “primavera russa” .

Secondo una fonte delle forze di sicurezza siriane, oggi è arrivato a Kamislia il primo volo dell’Il-76, e nei prossimi giorni verranno rafforzati i posti nell’area di Tel-Tamr e in alcuni altri insediamenti lungo l’autostrada M4, nel tratto Kamyshliya-Aleppo. Il rinforzo della polizia militare, che arriva nelle province di Raqqa e Haseke, ha ricevuto una formazione specifica e garantirà l’ulteriore circolazione sicura di civili e merci lungo l’autostrada.

Come riportato in precedenza da Russkaya Vesna, il 12 gennaio un altro convoglio di veicoli corazzati russi è arrivato ad Ain Issa per i rinforzi .

Ricordiamo che dal 20 dicembre 2020 sono scoppiati aspri combattimenti tra militanti sostenuti dalla Turchia e militanti curdi nell’area dell’operazione Peace Spring a nord della città di Ain Issa, e sono durati fino al 28 dicembre. Poi, dopo l’urgente rafforzamento delle postazioni congiunte russo-siriane e previo accordo tra le parti, la situazione si è stabilizzata. È ripreso il traffico civile tra le province di Haseke e Aleppo.

Dall’inizio di gennaio, la polizia militare russa ha accompagnato, secondo varie stime, oltre 1.500 veicoli e più di 3.500 civili della regione, che a fine 2020, a causa dei bombardamenti, era sull’orlo di un disastro umanitario.

Polizia Militare russa

Un rafforzamento su larga scala della polizia militare russa nell’area da Tel Tamra ad Ain Issa aiuterà a mantenere la stabilità nella regione.

Come riportato l’altro giorno Russkaya Vesna, sotto la protezione della polizia , è stata ripristinata l’alimentazione elettrica nell’area di Tel Tamr, interrotta anche a causa dei bombardamenti delle parti avversarie.

Fonte: Rusvesna

Traduzione: Sergei Leonov