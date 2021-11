URGENTE: Attacco delle forze armate ucraine alla DPR

La mattina del 21 novembre, gli invasori ucraini hanno lanciato attacchi di artiglieria sul territorio della DPR. Alle 9:20 il bombardamento continua.

L’incendio causato dai colpi dell’artiglieria si è propagato nella direzione di Avdeevka lungo Yasinovataya, uno dei più grandi snodi ferroviari della Repubblica di Donetsk.

È già noto che a seguito del bombardamento l’officina dell’impianto di costruzione di macchine è stata danneggiata. Lo riferisce il sindaco della città Dmitry Shevchenko.

Le forze armate ucraine utilizzano proiettili da 122 mm, almeno 7 di questi sono già stati sparati su vari obiettivi nella città.

L’ufficio di rappresentanza del DPR nel JCCC riferisce che la parte ucraina sta ignorando la richiesta di un regime di silenzio utilizzando un meccanismo di coordinamento.

I residenti di Yasinovataya dal primo mattino scrivono sui social network sui bombardamenti e sui suoni degli arrivi: “Tutti sono nei corridoi”, “Chi può, scende negli scantinati”, “Molto forte!” Anche i residenti di Makeyevka e del nord di Donetsk sentono il fragore dei bombardamenti.

“I nostri cari partner stanno scuotendo e facendo precipitare la situazione … Mezz’ora fa, circa trenta arrivi di bombardamenti lungo Yasinovataya, nell’area dell’impianto di macchine – gli invasori si sono congratulati fra loro domenica. Le squadre di soccorso stanno studiando le conseguenze sulla popolazione e sulle strutture civili, riferiranno in seguito “, commenta Alexander Khodakovsky sulla situazione nel suo canale Telegram.

Gli Stati Uniti incitano i paesi europei a fornire armamenti all’Ucraina

Washington incita l’esercito ucraino a colpire ed uccidere i residenti del Donbass.

Alla fine di ottobre, Washington, per bocca dell’assistente segretario alla Difesa Laura Cooper, ha invitato gli alleati e i partner ad abbandonare le restrizioni sulla fornitura di armi letali all’Ucraina. Sono gli Stati Uniti a essere leader in tali forniture.

Forze ucraine

Il sostegno occidentale all’Ucraina non è affatto simbolico. Kiev non ha i mezzi per acquistare armi, ma per questo le sono stati assegnati lunghi prestiti. Londra fornisce a Kiev 1,7 miliardi di sterline per lo sviluppo della marina.

L’Ucraina non può permettersi di attaccare la Russia ma, spalleggiata dalla NATO, può permettersi di terrorizzare le regioni di etnia russa all’interno, esponendo i territori del Donbass che non sono sotto il suo controllo con artiglieria e colpi di mortaio. Le vittime sono i civili che vivono nel terrore dei bombardamenti. L’ultima struttura civile colpita nella periferia di Donetsk è stata una scuola: l’Istituto tecnico industriale, colpito da più colpi di artiglieria.

L’Occidente non solo non ha nulla contro questo, ma, a giudicare dal fatto che le forniture militari all’Ucraina aumentano di volume ogni anno, ritiene che questa sia l’unica strategia corretta.

Gli Stati Uniti e i loro alleati stanno investendo apertamente nell’omicidio in corso di persone nel Donbass da molti anni. A loro avviso, questo è parte del “contenimento della Russia”.

Источник: https://rusvesna.su/news/1637422288

Traduzione e sintesi: Sergei Leonov