URGENTE: Aereo cinese Su-35 abbattuto dal sistema di difesa aerea di Taiwan

da Redazione





Pochi minuti fa, è emerso la notizia che un caccia Su-35S dell’aviazione cinese, che aveva invaso lo spazio aereo di Taiwan, era stato abbattuto dal sistema di difesa aerea Patriot. La violazione dello spazio aereo di Taiwan è stata registrata per soli 28 secondi, tuttavia, questo è stato sufficiente per un missile guidato antiaereo per abbattere un aereo da combattimento.

L’agenzia di stampa Avia.pro ha ottenuto riprese video uniche del luogo dell’incidente di un aereo da combattimento cinese. È stato riferito che il pilota è stato in grado di riportare il caccia nello spazio aereo del PRC quando l’aereo era già in condizioni critiche ed è riuscito ad espellersi fuori , mentre il pilota stesso è rimasto gravemente ferito.

Il pilota del caccia da superiorità aerea Su-35 dell’Air Force, abbattuto su Taiwan, è stato in grado di paracadutarsi e atterrare a Taiwan, dove è stato catturato.

Sommergibili cinesi nel Mar della Cina

Non ci sono ancora conferme da Pechino e alcuni media affermano che non si tratta di un Su-35 ma di un J-10 di fabbricazione cinese.

Questo è il primo caso di perdita di un caccia Su-35 che è stato contrastato dalla difesa aerea e questo significa, come dicono gli esperti, che si aspettano una gravissima escalation della situazione, tra cui, stiamo parlando di possibile ostilità su vasta scala, se si scopre che al momento dell’abbattimento del caccia Su-35 dell’Aviazione Militare della Repubblica Popolare Cinese, l’ aereo da combattimento si trovava in uno spazio aereo neutro.

Al momento, l’esercito americano ha riferito di confermare la violazione dello spazio aereo della RPC e di avere prove adeguate di questo.



Fonti: New Front https://de.news-front.info/2020/09/04/chinesisches-su-35-flugzeug-von-taiwans-luftverteidigungssystem-abgeschossen/s

– Avia Pro

Traduzione e sintesi: Luciano Lago