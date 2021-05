Unità americana schierata in Colombia per destabilizzare il Venezuela: “Il traffico di droga è un falso pretesto”

di Rachel Marsden.

Una mano invisibile sta facendo la sua parte nelle recenti conflagrazioni tra Colombia e Venezuela? Analisi di Maurice Lemoine, ex redattore capo di Le Monde diplomatique e giornalista specializzato in America Latina, per Le Désordre mondial.

Le FARC sono tornate sulla scena colombiana, nonostante un accordo di pace concluso nel 2016 con il governo.

È l’esercito venezuelano, al confine tra i due paesi , che gli insorti dovrebbero affrontare. Maurice Lemoine, ex redattore capo di” Le Monde diplomatique” e giornalista specializzato in America Latina, spiega chi stanno mobilitando questi dissidenti contro il Venezuela oggi:

“C’è stato un accordo di pace nel 2016 in Colombia tra il governo e le FARC. Questo accordo non è stato rispettato dal governo colombiano: oggi, 276 ex guerriglieri che hanno deposto le armi sono stati assassinati dai sicari governativi. Siamo quindi in relativa pace in Colombia. Al momento della smobilitazione, la maggior parte delle FARC (12.000) si era smobilitata, ma una parte dei dissidenti – che non ha mai creduto in questo accordo di pace – è rimasta nella boscaglia. Alcuni sono rimasti anche nascosti poiché coinvolti nel traffico di droga. La fazione, controllata dai leader storici delle FARC, è tornata alla lotta armata perché gli accordi di pace non sono stati rispettati. L’attuale gruppo, che sta combattendo contro il governo venezuelano, è quello dei delinquenti,

Circa 3.000 soldati sono stati dispiegati nell’operazione venezuelana “Bolivarian Shield”, lanciata il 21 marzo contro i gruppi armati nello stato di Apure.

Reparti delle FANB in Venezuela

Il ministro della Difesa venezuelano Vladimir Padrino ha detto di rispondere all’aggressione straniera, sottolineando che “i suddetti gruppi sono sponsorizzati dal governo colombiano e dalla Central Intelligence Agency (CIA)”. La Colombia, da parte sua, afferma che si tratta piuttosto di una lotta tra le FARC e il Venezuela per il controllo delle rotte del traffico di droga. Maurice Lemoine qualifica quest’ultima affermazione come uno “scherzo”.

“Se prendi il problema del traffico di droga, il principale produttore di cocaina nel mondo è la Colombia. Il principale consumatore di cocaina nel mondo sono gli Stati Uniti. Il Venezuela è nel mezzo. Il discorso prevalente è che il Venezuela funge da piattaforma per il traffico di droga. Questo è falso: se ci basiamo sui dati dell’amministrazione americana, l’84% delle droghe colombiane lascia la Colombia attraverso la costa del Pacifico, il 7% attraverso i Caraibi e solo il 4% passa attraverso il Venezuela ”.

Mercenari colombiani

I guerriglieri colombiani sono suscettibili di manipolazione? Chi trarrebbe vantaggio da farlo? L’ex redattore capo di Le Monde diplomatique spiega che il Venezuela ha sempre praticato la politica di avere il proprio territorio “pulito”:

“Il Venezuela ha 3.200 km di confine con la Colombia. È sempre stato accusato di ospitare gruppi guerriglieri colombiani, quindi ha sempre ripulito il suo territorio. È un’arma fantastica per coloro che cercano di destabilizzare il governo di Nicolas Maduro

. Ci sono 45 soldati statunitensi della Brigata di assistenza delle forze di sicurezza vicino al Venezuela. Questa unità d’élite è stata attiva principalmente in Iraq e in Afghanistan. Il governo colombiano sostiene che è per la cooperazione bilaterale tra Stati Uniti e Colombia nella lotta al traffico di droga. Questa unità non ha esperienza nella lotta contro il traffico di droga, d’altra parte, ha una grande esperienza nella lotta insurrezionale. La Colombia è lo strumento degli Stati Uniti nella guerra che Washington ha dichiarato per destabilizzare il Venezuela ”.

fonte: https://fr.sputniknews.com

Traduzione: Luciano Lago