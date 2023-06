Un’ipotesi sulla ribellione di Wagner (Valentin Vasilescu)

di Valentin Vasiliscu

I russi possono, in qualsiasi momento, porre fine alla guerra in Ucraina effettuando offensive aggressive ma molto costose in vite umane, che potrebbero indebolire la Russia di fronte a un’offensiva della NATO. La Russia non ha bisogno di questo. I russi non possono creare una punta di diamante come Wagner, moltiplicata all’infinito, ma preferiscono lasciare che Zelenskyj sprechi inutilmente altro sangue ucraino, come prima.

Perché questa cosiddetta guerra ibrida non è solo militare, e nemmeno economica, è una guerra per la sopravvivenza delle idee, dei valori e della cultura, che non può concludersi senza la sconfitta dell’Occidente che domina il mondo. . Quanto alla “ribellione di Wagner”, può trattarsi di una vera ribellione o di una vera e propria maskirovka russa portata avanti dai servizi e dall’esercito russo, per ordine di Vladimir Putin. Lo sapremo nelle prossime 48 ore.

Tenderei a collocare questa telenovela della marcia della giustizia di Wagner nella seconda categoria. Da un lato, giustifica la sostituzione dei dinosauri Shoigu e Gherasimov, con il loro corteo di protetti in posizioni chiave, con il più fantasioso Surovikin. Il secondo obiettivo è incoraggiare l’esercito ucraino ad approfittare della debolezza russa creata dalla situazione, riprendendo con ancora più intensità l’offensiva su “Bradley Square”. Ciò significa reintrodurre il tritacarne russo sul fronte Zaporozhye.

I russi hanno bisogno di quest’area per infliggere enormi perdite all’Ucraina, perché nelle regioni occidentali e settentrionali gli ucraini sono passati alla mobilitazione generale. Quando entrambi gli obiettivi saranno raggiunti, ho la sensazione che Prigozhin dirà che è stato solo un po’ di inutile nervosismo e tutto tornerà alla normalità. E Wagner prenderà d’assalto Kharkov, come ha fatto per Soledar e Bahmut.

Valentin Vasiliscu

Traduzione: Luciano Lago