Ungheria: le sanzioni causano più danni all’Europa che alla Russia

La cancelliera ungherese critica la politica di sanzioni dell’Unione europea (Ue) contro Mosca, assicurando che gli embarghi “causano più danni all’Europa che alla Russia”.

“Se analizziamo le sanzioni da un punto di vista pragmatico, vediamo che causano più danni all’Europa che alla Russia “, ha sottolineato Peter Szijjarto in un’intervista all’agenzia di stampa russa TASS questo sabato.

Politica fallita: “L’Europa sta soffrendo a causa delle sanzioni contro la Russia”

Il cancelliere ungherese si è dichiarato convinto che non siano necessari “nuovi pacchetti di sanzioni” da parte dell’Unione europea (UE) contro la Russia.

Ungheria: il mondo ride dell’UE per aver sanzionato la Russia

“Speriamo che un giorno si possa tornare alla cooperazione civile tra Oriente e Occidente, perché ciò corrisponde ai nostri interessi”, ha affermato Szijjarto.

Queste dichiarazioni arrivano dopo che il portale americano Bloomberg ha riferito lunedì che l’UE è pronta a discutere in ottobre il dodicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia che comprende il divieto del commercio di diamanti, con l’intento di isolare Mosca e indebolirla nella guerra totale con Ucraina.

Nave trasporto cereali

Intanto la Russia ha affermato che non cederà alle pressioni dell’Occidente e ha promesso di continuare a sviluppare la propria economia con il sostegno dei suoi “amici”, mentre, secondo il Cremlino, le ostilità contro Mosca hanno conseguenze catastrofiche sull’economia mondiale. In particolare sui paesi del sud del mondo dove è aumentata la miseria e la fame per la carenza di beni alimentari come grano e fertilizzanti di cui la Russia è principale esportatore.

Fonte: Hispantv

Traduzione: Luciano Lago