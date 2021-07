Un’ennesima ondata di colpi di stato sanitario sta investendo il campo atlantista





di Khider Mesloub

Come mantenere la pandemia , come giustificare e legittimare il moderno colpo di stato sanitario compiuto con mezzi di condizionamento psicologico altamente tecnologico, se non con la fabbricazione isterica del mitologico pericolo virale impreziosito da un trucco statistico volutamente amplificato. Come giustificare e legittimare l’accelerazione della distruzione di infrastrutture economiche considerate obsolete dal punto di vista dei grandi capitali , se non con l’ennesima ondata di propaganda sanitaria virale, basata su un’elaborazione dell’informazione ansiogena capace di provocare uno stato di stupore in un contesto di psicosi collettiva.

Come disse il politico nazista Hermann Göring: ” E se riesci a trovare qualcosa per spaventarli, puoi fare loro quello che vuoi “.

Per l’ennesima volta, mentre il Covid-19 era, dall’aprile 2021, in via di assorbimento, gli Stati atlantisti hanno appena riattivato la fabbrica della paura diffondendo l’immancabile scenario catastrofico portato dalla terrificante variante delta, questa minacciosa serial killer , secondo i direttori di governo mai a corto di fantasia, l’umanità della scomparsa. Tuttavia, secondo gli esperti, la variante delta è certamente più contagiosa, ma indubbiamente meno letale della precedente.

Ad ascoltare i governanti atlantisti, la variante delta si starebbe preparando a decimare milioni di persone, soprattutto i non vaccinati. Infatti, secondo i medici, l’attuale variante delta provoca solo un brutto raffreddore. La prova: in Gran Bretagna, primo focolaio europeo della variante delta, il numero delle contaminazioni è sicuramente aumentato notevolmente, ma senza portare ad un aumento del numero dei ricoveri e dei decessi, soprattutto tra le popolazioni non vaccinate. D’altra parte, paradossalmente, secondo uno studio scientifico, i vaccinati inglesi contaminati dalla variante delta sarebbero esposti a un rischio vitale tre volte superiore a quello dei non vaccinati.

Alcune persone spiegano l’attuale bassissima mortalità con la generalizzazione della vaccinazione. Da marzo, però, la diminuzione dei decessi si registra anche in alcuni Paesi che hanno parzialmente vaccinato la propria popolazione (il Covid-19 sarebbe, secondo gli specialisti, molto sensibile alla stagionalità, in altre parole si diffonderebbe più facilmente in inverno che in primavera ed estate). Inoltre, secondo uno studio israeliano, l’attuale vaccinazione sotto forma di mRNA non protegge efficacemente contro la nuova variante delta, figuriamoci contro delta Plus.

Secondo un comunicato del ministero della Salute israeliano, “ l’efficacia del vaccino contro il coronavirus di Pfizer è scesa al solo 64% in Israele, a fronte della diffusione della variante Delta nel Paese “. E per una buona ragione. I vaccini occidentali a mRNA hanno la particolarità di selezionare mutazioni resistenti per il fatto che decodificano solo la singola proteina Spike (quindi un unico sito di riconoscimento), a differenza di un vaccino di tipo intero inattivato (sviluppato dal laboratorio cinese Sinovac) in grado di codificarne una moltitudine.

In altre parole, i vaccini mRNA favoriscono la comparsa di mutazioni resistenti, cioè la moltiplicazione delle varianti.

Questo spiega la scelta dei paesi occidentali di acquisire esclusivamente vaccini mRNA, noti per la loro specificità nella creazione di nuovi mutanti. Attraverso questa scelta strategica di vaccino mRNA dall’efficacia mediocre, i paesi occidentali stanno volutamente mantenendo la pandemia rendendola sostenibile attraverso la ricomparsa di nuove varianti, richiedendo quindi richiami semestrali per un lungo periodo, per giustificare l’introduzione della malattia. collegata alla dittatura della sicurezza sanitaria, scudo del programma Grand Reset, attualmente ampiamente implementato.

Mentre la massa degli schiavi occidentali, paralizzati e impoveriti, investe ossequiosamente i laboratori e i vaccinodromi per iniettarsi, per avere la loro dose di vaccino, i potenti del mondo stanno investendo i loro capitali per ricostruire l’economia per il loro unico profitto, le loro energie per schermare il loro potere attraverso la vigorosa dittatura sanitaria e della vaccinazione che mostra una salute fiorente e insolente.

In ogni caso, secondo gli scienziati, tutte le persone vulnerabili ora sono per lo più vaccinate, non c’è rischio di contaminazione con una carica virale letale, in altre parole di sviluppare una forma grave e fatale.

E, invece, in Francia, il presidente Macron, dopo lo svolgimento del suo Consiglio di Difesa (questo gabinetto segreto dove siedono i generali), ha appena imposto l’obbligo di vaccinazione mascherata , ampliando il passaporto sanitario ormai indispensabile in tutti gli spazi nei cosiddetti non- stabilimenti essenziali (ristoranti, musei, cinema, teatri, palazzetti dello sport, settori del turismo, trasporti a lunga percorrenza, centri commerciali, ecc.). Tuttavia è assolutamente non obbligatorio nelle aziende che ancora agglomerano ogni giorno, per otto ore di fila, milioni di dipendenti concentrati in unità produttive industriali e amministrative chiuse, fonti di diffusione massiccia del virus.

Meglio ancora: il governo Macron vieta a queste aziende di richiedere ai propri dipendenti un lasciapassare sanitario. Per fare ciò, un disegno di legge prevede una pesante multa di 45.000 euro e un anno di reclusione per le persone zelanti nel richiedere il tesserino sanitario per accedere a luoghi o esercizi diversi da quelli indicati nel disegno di legge pubblico (centri commerciali, bar, ristoranti, cinema, parchi divertimento, musei, teatri, ecc . ) . Inoltre il governo Macron impone il lasciapassare sanitario sul terrazzo dove il rischio di contaminazione all’esterno è minimo, o addirittura nullo, ma esonera comunque la ristorazione collettiva, vettore della diffusione del virus.

L’inganno sanitario del governo è flagrante: il “cittadino” francese ha il diritto di trascorrere, senza obbligo di essere in possesso di tessera sanitaria, un’intera giornata di lavoro, in una vicinanza e promiscuità intimamente compatta, tra colleghi sicuramente positivi al Covid -19, ma la sera, per dissetarsi, per mangiare un’ora al ristorante, o al bar per sorseggiare una bibita per dieci minuti, deve essere munito di libretto sanitario comprovante che è vaccinato. Lo stesso vale per l’acquisto di un biglietto del cinema, per uno spettacolo teatrale, per andare in un palazzetto dello sport, in un parco divertimenti, in un campeggio, ecc. Trova l’errore!

Per chi castiga esclusivamente il governo Macron, giustamente accusato di autoritarismo, anche di fascismo, sarebbe sorpreso di apprendere che l’Assemblea Nazionale, ovvero i deputati, afflitti anche loro dalla smania del dispotismo, ha appena votato pesanti sanzioni per i clienti che non si registrano in bar, ristoranti, palestre.

Il mancato flashing del codice a barre potrebbe quindi essere presto punito con un anno di reclusione e una multa di 15.000 euro. Inoltre, secondo le informazioni pubblicate dal gabinetto di Cédric O, il Segretario di Stato per il digitale, attualmente vengono scansionati in media appena 90.000 codici QR ogni giorno, il che significa che solo lo 0,13% dei francesi utilizza questo promemoria. Una volta stabilito e generalizzato, il codice QR consentirebbe di calcolare il numero di utilizzi, le posizioni dei flash, i nomi degli utenti.

Innegabilmente, la tessera sanitaria, quest’arma di sorveglianza di massa, avrebbe un profondo impatto sugli stabilimenti aperti al pubblico, che saranno massicciamente abbandonati dai soliti clienti restii a sottoporsi al tracciamento elettronico, alla visualizzazione permanente del QR code presso il ingresso di ogni caffè, bar, ristorante, centro commerciale, cinema, museo, questi luoghi di vita, spazi di socialità.

Dall’entrata in vigore della tessera sanitaria il 21 luglio, per citare solo la situazione dei palazzetti dello sport, si registra già un’impennata di richieste di disdetta degli abbonamenti. (…..).

Vorrebbero far fallire (di fatto programmato da quasi due anni dal grande capitale finanziario occidentale) tutti questi cosiddetti settori non essenziali già indeboliti dalla crisi e dalle chiusure di alcuni mesi per confinamento, si potrebbe non farlo, non altrimenti. Nota che il capitale attacca i piccoli capi di queste aziende così come i loro dipendenti. Ne è prova: dal 30 agosto 2021, i dipendenti dei cosiddetti settori non essenziali dovranno presentare al proprio datore di lavoro il libretto sanitario per poter lavorare, pena la sospensione o addirittura il licenziamento dopo un mese. Questi settori economici cosiddetti non essenziali, già in gran parte esangue, afflitti da una carenza di manodopera, con il previsto calo dei dipendenti licenziati a causa del rifiuto di presentare un lasciapassare sanitario deciso dalla resistenza di molta gente.

Inoltre, dopo aver sofferto mesi durante la chiusura dei propri esercizi, queste aziende, con le misure restrittive che devono gestire, si troveranno a fronteggiare la disaffezione dei clienti resistenti al passaporto sanitario ritenuto legittimamente liberticida. È chiaro che dopo aver fatto a pezzi l’industria a suo piacimento , il grande capitale occidentale si appresta a sopprimere l’industria del tempo libero , simbolo della società dei consumi che dovrebbe aver definitivamente sostituito la società della produzione. Fase finale della fine della produzione della società capitalista, condannata a scomparire per mancanza di riproduzione sociale.

Non c’è dubbio che la decisione di introdurre il passaporto sanitario, con tutti i vincoli sociali che comporta, è un’estensione del processo di abitudine all’invio, al controllo e alla tracciabilità elettronici. Si rafforzano le misure coercitive già imposte ormai da quasi due anni, concretizzate dall’obbligo di indossare la mascherina, il possesso del certificato di circolazione derogatorio, l’adozione di gesti barriera, l’accettazione del confinamento e il coprifuoco. . Si tratta di intensificare la sorveglianza di massa, la militarizzazione della vita quotidiana, la corporalizzazione della società, prelude ad un condizionamento mentale all’acclimatazione di un’esistenza spartana basata sul razionamento generalizzato, ma soprattutto ad un irreggimentazione delle menti per l’ addomesticamento del futuro globalizzato scontro armato.

Così, sin dalla comparsa della pandemia, il giorno dopo ogni deconfinamento, dopo alcune settimane di ” Libertà ” recuperata, alcuni scienziati sono intervenuti sui media per preparare psicologicamente la popolazione all’ennesima ondata di contaminazioni causate dall’emergere di una nuova variante (sic). Una cosa è certa: la pandemia non si ferma (o meglio i governanti non sono disposti a circoscrivere l’opportuna pandemia fittizia, questa infinita soap opera virale dai colpi di scena isterici immancabilmente identici, il cui scenario machiavellico è concepito nel dietro le quinte dei poteri dominanti ).

Ne è una prova: secondo l’astrologo Jean-François Delfraissy, anche presidente del Consiglio scientifico, l’esito della “crisi sanitaria” non è proprio previsto”per ora”.

” E che siamo entrati in qualcosa di lungo .” ” Il ritorno alla normalità è forse il 2022, il 2023 ” , ha profetizzato. ” Probabilmente avremo un’altra variante che arriverà nel corso dell’inverno “, ha anticipato Jean-François Delfraissy. ” Sarà diversa dalle altre “, aveva predetto da visionario astrologo al servizio dell’Eliseo, guidato dal fedele servitore del Grande Capitale, Macron, ora proposto, con il suo passaporto sanitario generale dittatoriale, capo dei nuovi regimi totalitari occidentali.

Curiosamente, la variante si riproduce solo negli stessi paesi occidentali – e in alcuni paesi integrati nel blocco atlantista con governi legati dal Grande Capitale – mai in Asia o in Africa. A questo proposito è importante sottolineare che i Paesi asiatici, senza misure restrittive di libertà, né confinamento, né chiusura di sedicenti sedicenti non essenziali, né “calcolo politico machiavellico”, in uno spirito essenzialmente medico, hanno fermato la virus da meno di tre mesi attraverso il dispiegamento straordinario di apparecchiature sanitarie altamente tecnologiche. Tanto che da aprile 2020, con un numero bassissimo di morti, la vita sociale ed economica è ripresa normalmente.

Quanto all’Africa, ancora priva di infrastrutture mediche e strutture sanitarie, senza misure restrittive, senza vaccinazione, contrariamente alle previsioni apocalittiche profetizzate dai media occidentali all’inizio della pandemia nel gennaio-febbraio 2020, annunciando la morte di milioni di persone, si deplorano, in un anno e mezzo, solo 140.000 morti, la metà dei quali in Sudafrica. (Si noti che, in questo periodo, l’indifferenza generale, la malnutrizione e le malattie benigne hanno decimato ogni giorno 25.000 persone, ovvero quasi 15 milioni in 18 mesi).

In altre parole, escludendo il Sudafrica che ha un totale di 66.000 morti, negli altri 53 Paesi africani si registrano meno di 70.000 decessi ufficialmente registrati “Covid-19 decessi” in 18 mesi. Quando la sola Francia conta 120.000 morti, gli Stati Uniti 620.000, il Brasile più di 500.000. Curiosamente, questo virus dalla geografia variabile sembra ricadere esclusivamente sui paesi capitalisti più sviluppati, i più ricchi, appartenenti all’area degli Stati Uniti e loro alleati. La Galassia dell’OCSE (un’organizzazione di oltre trenta paesi: tutta l’Europa occidentale e il Nord America, più Australia, Nuova Zelanda, Corea, alcuni paesi dell’Europa centrale (Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia) e Cile, Slovenia, Israele ed Estonia).

Con una popolazione di oltre 56 milioni di abitanti , il Sudafrica sembra pagare un prezzo pesante, secondo le statistiche ufficiali fornite dal governo. Allo stesso modo, è l’unico Paese che impone le misure più coercitive sul continente oltre al monitoraggio della Tunisia. E questo non è certo un caso. Il Sudafrica, Paese dell’orbita atlantista, peraltro in piena implosione, proprio come la Tunisia alle prese con una storica recessione economica e una crisi di legittimità politica. Per di più, da diversi mesi, sia in preda a ricorrenti rivolte sociali sia, curiosamente, a frequenti misure di restrizioni e confinamenti draconiani, per arginare il virus… di protesta. (……….).

Come spiegare il basso numero di morti in questi due continenti, Asia e Africa? Per la sicurezza del coronavirus? Come interpretare l’eccesso di mortalità da Covid-19 registrato ufficialmente dagli stati occidentali e dai loro paesi satellite? Dalla sopravvalutazione del numero di decessi attribuiti al Covid-19, soprattutto quando apprendiamo che più del 99% dei decessi per virus sono stati colpiti da un’altra grave malattia? Come analizzare questa disparità di mortalità di fronte a questo virus con geografia variabile?

Come se questo virus mutasse a seconda degli Stati, si accendesse secondo gli orientamenti politici ed economici dei leader, statisticamente uccidesse secondo la volontà dei governi!

Da quasi due anni, come un’unica politica sanitaria, i governanti dei paesi atlantisti e i loro vassalli dei paesi satellite del Terzo Mondo, sullo sfondo del rumore degli stivali, amministrano alternativamente coprifuoco e confinamenti, queste politiche di immolazione delle libertà individuali e l’obbligo di residenza che il peggior dittatore non avrebbe mai immaginato. E dall’inizio del 2021, sotto la pressione delle industrie farmaceutiche, questi governanti hanno imposto la vaccinazione utilizzando terapie geniche ancora in fase sperimentale, di dubbia efficacia e ipotetica sicurezza, secondo molti esperti. Ironia della sorte, oggi alcuni paesi impongono sia la vaccinazione che il contenimento.

In Israele i cittadini sono stati invitati a farsi vaccinare per evitare il confinamento e misure restrittive. Oggi, con una popolazione adulta ancora vaccinata al 90%, gli israeliani si sottopongono sia alla vaccinazione obbligatoria (una terza dose viene somministrata come richiamo vaccinale che inevitabilmente deve essere perpetuato) sia al confinamento unito a misure restrittive. Lo stesso inganno sanitario può essere osservato in altri paesi atlantisti, in particolare in Spagna, Italia, Australia, Portogallo, ecc. dove le popolazioni subiscono la doppia pena: vaccinazione obbligatoria e misure restrittive (coprifuoco, confinamento, obbligo di mascherina).

Ovviamente, il disegno degli Stati atlantisti non è combattere il virus dal punto di vista medico e umano, ma, in modo machiavellico, distruggere socialmente la loro popolazione mediante le molteplici misure restrittive, in particolare il confinamento, questa presunta arma di distruzione psicologica di massa.

Distruggere il virus di protesta popolare che si è diffuso in tutto il mondo negli ultimi anni, al fine di scongiurare l’insorgere di prevedibili sollevazioni sociali in un contesto di crisi economica segnato dalla programmazione di massicci fallimenti aziendali, aumento endemico della disoccupazione, crescita esponenziale dell’impoverimento e sradicamento del classe media e piccolo borghese, in altre parole dall’inasprimento della lotta di classe.

Nel complesso, il capitalismo si basa sul trittico Produzione-Circolazione-Valorizzazione , integrato in una riproduzione sociale immanente. Tuttavia, da diversi anni, l’ultima sfera, la Valutazione, è in crisi, a causa della caduta del saggio di profitto, ostacolando la riproduzione normativa dei rapporti sociali. Il capitalismo, naturalmente, mantiene ancora la produzione e la circolazione delle merci. Ma senza poter generare alcuna valorizzazione, cioè accumulo.

Questa incapacità di assicurare la minima valorizzazione del capitale in grado di garantire la crescita economica segna l’ingresso del capitalismo in una crisi sistemica definitiva multidimensionale, inducendo l’impossibilità della riproduzione immanente delle relazioni sociali, particolarmente evidente nel blocco occidentale in pieno declino , incapace di competere di fronte al dinamico modello capitalista cinese, altamente tecnologico e competitivo. Una Cina che presto diventerà la prima potenza economica imperialista del mondo, il principale centro per stimolare la crescita economica globale.

Con l’accentuarsi della crisi, la disgregazione del tessuto sociale materializzata dall’impoverimento generalizzato e dall’esplosione dell’inciviltà e della violenza multiforme, il divorzio tra governanti e governati illustrato dall’astensione elettorale e dal discredito della classe politica e governativa, la società capitalista non più ne assicura la riproduzione in modo immanente. La rottura sociale e politica tra le classi dominate (proletariato, borghesia e piccolo borghese in via di impoverimento e declassificazione) e le classi dirigenti è compiuta.

Questo spiega l’intervento permanente dello Stato, attraverso le sue forze repressive e il suo apparato di propaganda mediatica, per assicurare con la violenza la coesione sociale, la riproduzione artificiale di relazioni sociali minacciate di esplosione e implosione. Il coronavirus, infatti, fa da schermo per nascondere la crisi finale del capitalismo, già latente da anni. L’inganno della salute dello stato è progettato per nascondere l’imminente collasso economico, commerciale e bancario. Impedire dispoticamente l’innesco di proteste sociali. Neutralizzare la lotta sociale con la repressione. La storia ci insegna che, non appena il capitalismo non trova più nelle forze economiche la possibilità di svilupparsi, di valorizzarsi, cerca sempre di risolvere questo ostacolo con la forza delle armi, in altre parole dalla guerra. Questa è l’ultima fase successiva del capitalismo in crisi.

Secondo i sostenitori del capitalismo contaminato dall’ideologia liberale, il Covid-19 avrebbe causato il rallentamento dell’intera economia mondiale. Tuttavia, non è il virus invisibile naturale, ma le apparenti misure politiche liberticide di contenimento e le decisioni di deliberata paralisi dell’economia, decretate dagli Stati atlantisti, sono quelle ad essere responsabili del rallentamento programmato dell’economia, in particolare occidentale.

Oggi, grazie alla pandemia di Covid-19, l’obiettivo è cogliere questa opportunità per operare un Grand Reset al fine di cercare di mitigare il collasso strutturale delle economie dei Paesi occidentali in fase di declino, attraverso una politica propositiva di accompagnamento a questo crisi economica sistemica al fine di garantire la transizione verso una società dispotica post-industriale e post-consumistica, afflitta da un impoverimento generalizzato e dalla proletarizzazione delle classi medie, peraltro bloccata dalla militarizzazione statale.

Inoltre, i colpi di stato sanitari, materializzati da misure liberticide restrittive, costituiscono l’ultimo disperato tentativo del sistema capitalista in recessione, accelerato dallo scoppio del coronavirus reso ingannevolmente responsabile del crollo dell’economia, per tentare di risolverne le contraddizioni mediante un’operazione di distruzione di infrastrutture “arcaiche” (i cosiddetti settori non essenziali costituiti da ceti medi, commercianti e artigiani), divenute inefficaci per la valorizzazione del capitale, nella prospettiva di un tentativo di ricostruzione un nuovo ordine mondiale basato su un’economia smaterializzata, digitalizzata, con una forza lavoro paralizzata, atomizzata, disposta ad accettare condizioni di lavoro estremamente svantaggiose per garantirne la sopravvivenza, in particolare attraverso il telelavoro.

Per chi dubita della militarizzazione della società in preparazione da parte dei governanti , si legga il documento, disponibile online, pubblicato dal Senato il mese scorso. Sebbene questa sia una relazione del Senato lungimirante, la dice lunga sulle intenzioni dispotiche della borghesia francese, incarnate in questo caso dai parlamentari, di dare un carattere legale e legislativo ai piani del governo per il controllo totalitario della società, materializzato dalla sistematizzazione di tecnologie di sorveglianza.

Si prevede l’installazione di “telecamere termiche nei ristoranti”. I senatori stanno anche valutando altre soluzioni digitali per controllare e costringere, incluso il “controllo delle transazioni” per rilevare un acquisto medico; “controllo degli appuntamenti” per “andare da un membro della famiglia vulnerabile quando sei contagioso”; “Controllo dello stato di salute tramite oggetti connessi”. I senatori sono orgogliosi di affermare che “questi strumenti [per costringere e controllare] sono i più efficaci”.

In verità, in questa crisi da Covid-19, dovremmo temere il virus naturale invisibile (controllabile con mezzi sanitari abbondanti ed efficienti) o il microbo apparente dispotico dello Stato visibilmente distruttivo (impossibile da controllare e neutralizzare, se non con la Rivoluzione Proletaria? ) Una cosa è certa: l’internamento di cittadini sani innocenti, decretato in nome della presunta protezione degli anziani e dei vulnerabili (altrimenti si suppone per lo più vaccinati), nella nostra era altamente tecnologica dovrebbe essere dotato di presidi sanitari all’avanguardia infrastruttura, richiama per più di un motivo.

Alcune persone si interrogano, in una visione cospirativa, sul misterioso stato autore dell’invenzione del virus inventato da qualche maligno laboratorio cinese o americano. La vera domanda da porsi sarebbe piuttosto: i virus essendo sempre esistiti, conoscendo il loro tasso di mortalità per caso (la mortalità di Covid-19 è ben al di sotto dello 00,3%, principalmente tra la popolazione più anziana e vulnerabile, in altre parole abbiamo 99,97 probabilità di sopravvivenza; l’età media della morte è di 84 anni, con il 75% dei pazienti che muore oltre i 75 anni), perché hanno suscitato tale panico tra le popolazioni se non per legittimare la reclusione carceraria e molteplici misure coercitive, decretate per scopi inizialmente non riconosciuti e non riconosciuti . Ma oggi, in questo periodo di inganno indefinitamente prolungato sulla salute dello stato,

Ovviamente ogni Stato, grazie alla pandemia di coronavirus, si impegna a schermare il proprio potere dispotico mediante l’istituzione di misure di sicurezza lesive della libertà, decretate con il pretesto di gestire l’emergenza sanitaria. In realtà, sotto le spoglie della guerra virologica, le classi dominanti stanno conducendo una guerra di classe contro le classi popolari e i proletari, ma soprattutto contro le classi piccolo borghesi. I leader stanno usando la pandemia per peggiorare le leggi antisociali e inasprire la dittatura statale “ordinaria”, rafforzata dalla militarizzazione della società.

Stiamo assistendo, impotenti, ad un vero e proprio “colpo di salute” permanente perpetrato in molti paesi (in particolare nell’orbita atlantista, paesi sotto il dominio del grande capitale finanziario – Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Israele, Brasile, Tunisia, ecc. ) per imporre il loro nuovo (dis)ordine economico mondiale smaterializzato e finanziarizzato.

Stranamente, più di un anno e mezzo dopo l’inizio della pandemia, quando gli stati dovrebbero essere in guerra con il coronavirus, invece di attrezzature mediche e operatori sanitari per proteggerci, otteniamo il diritto, come farmaci, di un’artiglieria di leggi repressive e di reclusione accompagnata dal dispiegamento di polizia e militari (per curarci contro il nostro letale virus di protesta?). E, invece di letti ospedalieri e attrezzature mediche, i governanti preferiscono investire in celle di prigione che sono state notevolmente ampliate per ospitare oppositori politici e dissidenti sanitari.

Paradossalmente, ma non a caso, le prime ricadute redditizie derivanti da questa crisi sanitaria avvantaggiano solo le classi dominanti, politicamente ed economicamente, rispettivamente dall’irrigidimento del loro dispotico potere statale e dal rafforzamento della loro egemonia finanziaria (dallo scoppio dell’epidemia di Covid-19). pandemia, i miliardari stanno diventando più ricchi e più numerosi. Il numero di milionari è balzato di oltre 5 milioni l’anno scorso. La ricchezza cumulativa delle 500 maggiori fortune in Francia è aumentata del 30% in un anno, avvicinandosi a 1.000 miliardi di euro, secondo informazioni recenti.

A livello globale, la ricchezza accumulata dai miliardari di tutto il mondo ha raggiunto il massimo storico nel 2021, 13 trilioni di dollari. Si tratta di 1.300 miliardi in più rispetto al precedente picco del 2017). Approfittando, infatti, della nostra paura e della nostra tetanizzazione, provocata dal trattamento ansiogeno mediatico della pandemia, della nostra carcerazione residenziale, dello stato d’assedio, del coprifuoco e del divieto di assembramento e manifestazione, le classi possidenti di tutto il mondo se il loro stato approvasse, nel giro di pochi mesi, centinaia di leggi di regressione sociale e di repressione politica che nessun tiranno si sarebbe sognato di imporre.

Contemporaneamente, queste classi abbienti stabilirono, per salvare la loro ricchezza mediante salvataggi dalle banche, sussidi alle imprese, esenzioni fiscali, nazionalizzazione di alcuni settori, ” socialismo per i ricchi “, e perpetuarono, peggiorandolo, ” capitalismo per i poveri”. ”.

Come si vede, la gestione della presunta crisi “sanitaria” è più simile ad un’operazione di salvataggio della (momentaneamente) salute dell’economia capitalista che è stata messa in abbondanza, alimentata da denaro pubblico sotto forma di imposte differite pagate da futuri lavoratori, piuttosto che proteggere la vita di pazienti che sono sempre volutamente lasciati a se stessi senza cure efficaci, cioè senza terapia medica convenzionale o trattamento farmacologico profilattico, se non ricorrendo a una dubbia e controversa vaccinazione imposta di corsa ai pazienti, con vaccini mRNA in fase di sperimentazione clinica, a beneficio delle grandi industrie farmaceutiche, anch’esse esenti da ogni responsabilità penale o finanziaria in caso di effetti collaterali del vaccino.

Da un punto di vista scientifico, diversi esperti esprimono i loro dubbi su questi cosiddetti vaccini “vettori virali”. Non c’è dubbio che i vaccini genici messi in commercio dai paesi atlantisti siano contestati da molti scienziati, in particolare dal professor Pyromaure che ha dichiarato su un canale televisivo francese:

“ Sono vaccinato e capisco le persone che sono scettiche sulla vaccinazione con questi trattamenti che non conosciamo. Non abbiamo una prospettiva sufficiente sulla sicurezza dei vaccini (o sulla loro efficacia). Molti farmaci hanno creato malattie autoimmuni che sono state scoperte diversi anni dopo la loro diffusione”. Inoltre, attualmente è scientificamente accertato che i vaccini genici di fabbricazione occidentale promuovono trombosi, e quindi coaguli di sangue capaci di migrare e provocare ictus, embolia polmonare, infarti, ecc .”.

Ad ogni modo, nonostante i tentativi di neutralizzare la contestazione sociale e politica attraverso il contenimento e il coprifuoco, la politica del terrore, i popoli oppressi hanno già individuato la fonte dell’attuale crisi sanitaria ed economica. Al di là del misterioso virus invisibile agitato come uno spaventapasseri dalle classi dirigenti per terrorizzare le popolazioni, giustificare e legittimare la militarizzazione della società (materializzata da repressioni, arresti e carcerazioni, in alcuni paesi a lungo colpiti dal virus della dittatura), il mistero della viene svelata l’origine dell’attuale crisi sanitaria ed economica virale. Il ” paziente zero ” è stato identificato da tutti i popoli feriti: si tratta di capitalismo patogeno.

Oggi il virus capitalista è mutato nella sua versione pericolosa, di cui si osservano i primi sintomi letali, illustrati dal drammatico deterioramento delle condizioni di vita di centinaia di milioni di persone ridotte all’impoverimento. Il Grande Capitale fa pagare alle classi popolari, ai ceti medi e ai piccoli strati imprenditoriali il crollo economico del suo sistema e sono diventate economicamente inutili, ridotte a disoccupazione e impoverimento assoluto.

Attualmente, il mondo intero sta assistendo al fallimento di un sistema economico in declino, al crollo dell’ordine sociale dominante, al fallimento storico di una classe borghese morente, alla criminale negligenza degli Stati e alla militarizzazione della società spinta dalle classi dominanti a salvare il loro sistema in decomposizione.

Tuttavia, fortunatamente, questa crisi su larga scala senza precedenti sta iniziando a innescare profondi cambiamenti di coscienza, interrogativi sulla sostenibilità del modello economico dominante, reali aspirazioni per la trasformazione della società. Certo, l’onda d’urto covidenziale iniziale, avvenuta all’inizio del 2020, causata dal brutale collasso dell’economia e dall’accumulo di cadaveri deliberatamente consegnati alla cremazione, aveva paralizzato le popolazioni. Ma, oggi, con la consapevolezza dell’impostura sanitaria statale, la rabbia sotterranea ruggisce, pian piano fermenta, certamente cresce, e si manifesta la volontà di trasformazione sociale e politica.

Infine, se storicamente il capitalismo aveva originariamente costituito una risposta economica progressiva ai limiti sterilizzanti del feudalesimo, oggi rappresenta un ostacolo, peggio, un pericolo per l’evoluzione umana, per lo sviluppo delle forze produttive, una barriera allo sviluppo delle ricchezza.

D’ora in poi, assicura la sua sopravvivenza solo attraverso l’uso del terrore, che è diventato la sua unica modalità di governo.

