Un’analisi della nuova situazione segnata dal fallimento americano in Ucraina

di MK Bhadrakumar

Un’osservazione, la rottura.

Il momento decisivo della conferenza stampa del presidente degli Stati Uniti Joe Biden alla Casa Bianca lo scorso mercoledì, durante la visita del presidente Zelensky, è stata la sua virtuale ammissione di essere costretto alla guerra per procura in Ucraina perché gli alleati europei non vogliono la guerra con la Russia.

Per citare Biden, “ Ora dici: ‘Perché non diamo all’Ucraina tutto quello che c’è da dare?’ Beh, per due motivi. In primo luogo, c’è un’intera alleanza che è essenziale per restare con l’Ucraina. E l’idea che avremmo dato all’Ucraina materiale fondamentalmente diverso da quello che sta già arrivando avrebbe la prospettiva di rompere la NATO e distruggere l’Unione Europea e il resto del mondo… Ho trascorso diverse centinaia di ore faccia a faccia con i nostri alleati europei e con i capi di stato di questi paesi, e spiegando perché era estremamente nel loro interesse che continuino a sostenere l’Ucraina… Lo capiscono perfettamente, ma stanno cercando di non entrare in guerra con la Russia. Non stanno cercando una terza guerra mondiale. »

Biden a quel punto si è reso conto che ” probabilmente ho già detto troppo ” e ha interrotto bruscamente la conferenza stampa. Probabilmente si è accorto di soffermarsi sulla fragilità dell’unità occidentale.

Il fatto è che i commentatori occidentali in gran parte dimenticano che l‘agenda centrale della Russia non è la conquista territoriale – proprio come l’Ucraina è vitale per gli interessi russi – ma bloccare l’espansione della NATO. E questo obiettIvo non è cambiato.

Di tanto in tanto, il presidente Putin ritorna sul tema fondamentale che gli Stati Uniti hanno costantemente cercato di indebolire e smembrare la Russia.

Proprio mercoledì scorso, Putin ha invocato la guerra in Cecenia degli anni ’90: ” l’uso di terroristi internazionali nel Caucaso, per finire la Russia e dividere la Federazione Russa… Loro [gli Stati Uniti] hanno affermato di condannare al-Qaeda e altri criminali, eppure hanno ritenuto accettabile il loro utilizzo sul territorio della Russia e hanno fornito loro ogni tipo di assistenza, incluso materiale, informativo, politico e ogni altro supporto, incluso quello militare, per incoraggiarli a continuare a combattere contro la Russia. »

Putin ha una memoria fenomenale e si dice che abbia accennato alla cauta scelta di Biden di William Burns come capo della CIA. Burns era il referente dell’ambasciata di Mosca per la Cecenia negli anni ’90! Putin ha ora ordinato una campagna nazionale per sradicare i vasti tentacoli che l’intelligence americana ha piantato sul suolo russo per la sovversione interna.

La Carnegie, un tempo guidata da Burns, da allora ha chiuso il suo ufficio di Mosca e il personale russo è fuggito in occidente!

Il filo conduttore della riunione allargata del Consiglio del ministero della Difesa a Mosca mercoledì, a cui Putin si è rivolto , è stata la profonda realtà che il confronto della Russia con gli Stati Uniti non si concluderà con la guerra in Ucraina. Putin ha esortato gli alti vertici russi ad “analizzare attentamente” le lezioni dei conflitti ucraino e siriano.

Il presidente Vladimir Putin si rivolge a una riunione allargata del Consiglio del ministero della Difesa russo, Mosca, 21 dicembre 2022

Soprattutto, Putin ha detto: “ Continueremo a mantenere e migliorare la prontezza al combattimento della triade nucleare. Questa è la principale garanzia per la nostra sovranità e integrità territoriale, che la parità strategica e l’equilibrio generale delle forze nel mondo siano preservati . »

Quest’anno, il livello degli armamenti moderni nelle forze nucleari strategiche ha già superato il 91%. Continuiamo a riarmare i reggimenti delle nostre forze missilistiche strategiche con moderni sistemi missilistici con testate ipersoniche Avangard.

Allo stesso modo, il ministro della Difesa Sergei Shoigu ha proposto alla riunione di mercoledì un potenziamento militare ” per rafforzare la sicurezza della Russia “, tra cui:

Creazione di un corrispondente gruppo di forze nella Russia nordoccidentale per contrastare l’intronizzazione di Finlandia e Svezia come membri della NATO.

Creazione di due nuove divisioni di fanteria motorizzata nelle regioni di Kherson e Zaporozhya, nonché di un corpo d’armata in Carelia, di fronte al confine finlandese;

Modernizzazione di 7 brigate di fanteria motorizzata, consolidate in divisioni di fanteria motorizzata nei distretti militari occidentali, centrali e orientali e nella flotta settentrionale.

Aggiungere altre due divisioni d’assalto aereo alle attuali forze aviotrasportate.

Fornitura di una divisione dell’aviazione composita e di una brigata dell’aviazione dell’esercito con da 80 a 100 elicotteri da combattimento all’interno di ciascun esercito di armi combinato (carri armati).

Creazione di 3 ulteriori comandi di divisione aerea, otto reggimenti di bombardieri dell’aviazione, un reggimento di aviazione da combattimento e sei brigate di aviazione di appoggio dell’esercito.

Inoltre la creazione di 5 divisioni di artiglieria distrettuale, nonché brigate di artiglieria super pesante per la costituzione di riserve di artiglieria lungo il cosiddetto asse strategico;

Realizzazione di 5 brigate di fanteria navale per le truppe costiere della Marina sulla base delle brigate di fanteria navale esistenti.

Aumento delle dimensioni delle forze armate a 1,5 milioni di militari, di cui 695.000 sotto contratto.

Putin ha riassunto: “ Non ripeteremo gli errori del passato…Non militarizzeremo il nostro paese né militarizzeremo l’economia…e non faremo cose di cui non abbiamo veramente bisogno, a scapito della nostra gente e dell’economia, nella sfera sociale. Miglioreremo le forze armate russe e l’intera componente militare. Lo faremo con calma, costanza e determinazione ma senza fretta ”.

Se i neoconservatori che controllano la Beltway volevano una corsa agli armamenti, adesso ce l’hanno. Il paradosso, tuttavia, è che questo sarà diverso dalla corsa agli armamenti bipolare dell’era della Guerra Fredda.

Paracadutisti russi

Se l’intenzione americana era quella di indebolire la Russia prima di affrontare la Cina, le cose non funzionano così. Invece, gli Stati Uniti sono bloccati in un confronto con la Russia e i legami tra le due grandi potenze sono al punto di rottura.

La Russia si aspetta che gli Stati Uniti annullino l’espansione della NATO, come promesso ai leader sovietici nel 1989.

I neoconservatori si aspettavano un “win-win” in Ucraina: la sconfitta della Russia e la vergognosa fine della presidenza di Putin.

Una Russia indebolita, come negli anni ’90, alla ricerca di un nuovo inizio; consolidamento dell’unità occidentale sotto un’America trionfante; un enorme impulso nell’imminente lotta con la Cina per la supremazia nell’ordine mondiale; e un nuovo secolo americano sotto l’”ordine mondiale basato su regole”. Tuttavia questo in cui ci trovimo risulta essere invece un classico Zugzwang nel finale di partita – per prendere in prestito dalla letteratura scacchistica tedesca – in cui gli Stati Uniti sono costretti a fare una mossa contro l’Ucraina, ma qualunque mossa facciano non farà che peggiorare la loro posizione geopolitica.

Biden ha capito che la Russia non può essere sconfitta in Ucraina; ha anche capito che nemmeno il popolo russo è dell’umore giusto per una rivolta.

La popolarità di Putin sale alle stelle man mano che gli obiettivi russi in Ucraina vengono gradualmente realizzati. Quindi Biden potrebbe avere la vaga sensazione che la Russia non veda esattamente le cose in Ucraina come un binario vincente-perdente, ma si stia preparando per il lungo periodo per risolvere in conflitto con la NATO una volta per tutte .

Inoltre la trasformazione della Bielorussia in uno stato “con capacità nucleare” porta un messaggio profondo da Mosca a Bruxelles e Washington. Biden non può mancare. (Vedi il mio blog ” La bussola nucleare della NATO resa inutilizzabile “, Indian Punchline , 21 dicembre 2022)

Logicamente, l’opzione aperta agli Stati Uniti in questa fase sarebbe quella di disimpegnarsi.

Ma questa diventerebbe un’abietta ammissione di sconfitta e potrebbe segnare la fine della NATO, e la leadership transatlantica di Washington sarebbe kaput. E, peggio ancora, le maggiori potenze dell’Europa occidentale – Germania, Francia e Italia – potrebbero iniziare a cercare un modus vivendi con la Russia. Soprattutto, come può la NATO sopravvivere senza un “nemico”?

Ovviamente, né gli Stati Uniti né i loro alleati sono in grado di condurre una guerra continentale. Ma anche se lo fossero, che dire dello scenario emergente in Asia-Pacifico, dove la partnership “illimitata” tra Cina e Russia ha aggiunto uno strato intrigante alla geopolitica?

I neocon della Beltway hanno morso più di quanto potessero masticare. La loro ultima carta sarà spingere per un intervento militare diretto degli Stati Uniti nella guerra ucraina sotto la bandiera di una “coalizione dei volenterosi”.

MK Bhadrakumar

Fonte: Indian Punchline

Traduzione: Luciano Lago