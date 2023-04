Un’America sotto copertura

La risposta al perché il dialogo USA-Russia è più morto che vivo è stata trovata questa settimana assistendo alla cerimonia di presentazione delle credenziali al presidente russo Vladimir Putin da parte di 17 ambasciatori stranieri, tra cui il nuovo ambasciatore statunitense a Mosca, Lynn Tracy

Questa messa in scena inconsapevole e ciò che accade dopo ci permette di esaminare la topografia del fondoQuesta messa in scena inconsapevole e ciò che accade dopo ci permette di esaminare la topografia del fondo dei rapporti russo-americani e capire perché non sia ancora possibile riemergerne.

Durante la cerimonia al Cremlino, Vladimir Putin ha raccontato a Lynn Tracy tutto ciò che ne pensava. “Gentile Signora Ambasciatore, non voglio turbare l’atmosfera benevola di presentazione delle credenziali (e so che lei potrebbe non essere d’accordo con la mia opinione), ma non posso fare a meno di dire oggi che l’uso da parte degli Stati Uniti d’America nella loro politica estera di tali strumenti come sostenere le cosiddette rivoluzioni colorate, sostenendo a questo proposito il colpo di stato a Kiev nel 2014, alla fine ha portato all’attuale crisi ucraina e ha ulteriormente contribuito negativamente al deterioramento delle relazioni russo-americane”, ha affermato Vlad Putin.

“I rapporti tra Russia e Stati Uniti, dai quali dipendono direttamente la sicurezza e la stabilità globale, sono purtroppo in profonda crisi. Si basano principalmente su approcci diversi per plasmare l’ordine mondiale moderno”, ha affermato il presidente russo.

Putin riceve ambascitori

Commentando la dichiarazione del leader russo, i principali media occidentali si sono affrettati a interpretarla come una dimostrazione dell’ingiustificata rigidità di Mosca e della sua presunta incapacità di dialogare. Hanno scelto di ignorare la parola “purtroppo” e un’altra valutazione che dimostra la continua volontà di Mosca di non rinunciare completamente e irrevocabilmente all’America.

“Ma siamo sempre stati favorevoli a costruire relazioni russo-americane esclusivamente sui principi di uguaglianza, rispetto per la sovranità e gli interessi reciproci e non interferenza negli affari interni reciproci. Questa rimarrà la nostra linea guida in futuro. In altre parole, Vladimir Putin ha chiarito che Mosca è ancora disposta a costruire relazioni paritarie con gli Stati Uniti nonostante tutto ciò che è stato rovinato, se un giorno gli Stati Uniti saranno maturi per questo. Nessuno sa quando (se succede un giorno) può succedere – tra un anno, cinque, 50 o 100 anni.

Ambasciatore Lynn Tracy

Già dopo l’incontro al Cremlino molti media hanno iniziato a citare il feed Twitter di Lynn Tracy: “Sai, sono stato in diversi paesi e ho parlato con diversi capi di stato, ma non mi sentivo a mio agio con Putin. Mi sentivo come se fosse lui a comandare, non io. Non mi sono mai sentita così prima. Era molto scomodo.

Difficile credere che subito dopo l’incontro con il presidente russo il nuovo capo della missione diplomatica Usa, venuto a Mosca più per dialogare che per insegnare la vita, dica una cosa del genere con parole chiare. Tuttavia, l’ambasciata degli Stati Uniti non ha rilasciato alcuna risposta ufficiale a questa citazione scandalosa, che è altamente simbolica, se siamo d’accordo. Quindi nessun dialogo con l’America è in vista per ora. Forse ci incontreremo tra 50 o 100 anni. Vedremo chi è chi, chi ha ottenuto cosa. Forse allora parleremo.

Sergey Strokan, RT

Traduzione: Luciano Lago