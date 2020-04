Un’altra guerra costosa, un altro fallimento dell’intelligence?

da Redazione

di Philip Giraldi.

Gli Stati Uniti sono stati in guerra quasi ininterrottamente da quando la nazione è stata fondata nel 1783. Alcune di queste guerre non sono state dichiarate, come lo sdradicamento secolare degli indiani d’America, mentre altre – le guerre messicane e hispano-americana – furono glorificate includendo i nomi dei paesi sconfitti dalla macchina da guerra di Washington. La guerra più sanguinosa d’America ha in realtà diversi nomi, la Guerra civile americana, o Guerra interstatale, Guerra di ribellione o Guerra di aggressione nel Nord, che consente la scelta in base alle proprie preferenze politiche .

Più recentemente, le guerre in Corea e Vietnam sono state denominate semplicemente, mentre gli attuali conflitti in Siria, Iraq e Afghanistan non hanno davvero nomi. In effetti, è diventato politicamente scorretto denominare una guerra con un gruppo etnico o un paese come una volta si faceva. La mancanza di questo tipo di guerre è stata in qualche modo compensata da un aumento del numero di guerre metaforiche per includere una guerra alla droga, una guerra alla povertà e una guerra al terrore.

Oggi, gli americani si trovano di fronte a quella che un giorno potrebbe essere chiamata la Guerra al Coronavirus. Il presidente Donald J. Trump si è già dichiarato “presidente di guerra” e si prepara a rilanciare l’economia con $ 2,2 trilioni,

Questi $ 2,2 trilioni sono molto più del costo della guerra del Vietnam in dollari di oggi ($ 1 trilione), sebbene sia lontano dai $ 5-7 trilioni presi in prestito come impegno dei 20 anni in Afghanistan e Iraq per quanto sono costati. Ma per coloro a cui interessa solo essere il numero uno, Trump ha promesso più di trilioni in più, il che significa che la Guerra al Coronavirus potrebbe finire per essere il conflitto più costoso della storia americana. Inoltre, questo è solo il costo diretto per il governo federale, le giurisdizioni statali e locali che spendono anche loro miliardi. Il coronavirus avrà anche un impatto devastante sull’economia e in effetti minaccia di causare danni diretti a intere comunità e persino agli stati, cosa che non era successa negli Stati Uniti dalla guerra civile. E, naturalmente, i soldi che la Casa Bianca finisce per spendere sono completamente presi in prestito e un giorno dovranno essere rimborsati.

Oltre al risultato finale, ci sono già segni dell’altro contributo americano alla guerra, che è il “fallimento dell’intelligence”. In un recente articolo sulla rivista Foreign Policy , la collaboratrice Micah Zenko afferma che ” il coronavirus è il peggior fallimento dell’intelligence nella storia degli Stati Uniti: è più palese di Pearl Harbor e dell’11 settembre “. Osserva anche che ” tutto è colpa della leadership di Donald Trump “.

L’argomento di Zenko è essenzialmente che le agenzie di intelligence hanno riportato informazioni da fonti mediche in Cina suggerendo che i virus si stanno sviluppando e potrebbero causare una pandemia, ma i politici, in particolare quelli della Casa Bianca, hanno scelto di non fare nulla. Scrive che “…l’amministrazione Trump ha fallito cumulativamente, non prendendo sul serio gli avvertimenti specifici e ripetuti della comunità dell’intelligence in merito a un’epidemia di coronavirus e non perseguendo con forza iniziative di risposta nazionali commisurate alla minaccia attesa. Solo il governo federale dispone delle risorse e dei poteri necessari per far fronte agli attori pubblici e privati ​​interessati al danno prevedibile causato dal virus. Sfortunatamente, i funzionari di Trump hanno emesso una serie di dichiarazioni (riducendo al minimo i pericoli di COVID-19) e decisioni (rifiutando di agire con l’urgenza richiesta) che hanno inutilmente fatto sentire gli americani meno sicuri “.

L’articolo cita prove che la comunità dell’intelligence stava raccogliendo informazioni inquietanti sul possibile sviluppo di agenti patogeni in Cina e stava preparando rapporti analitici già a gennaio che descrivevano in dettaglio ciò che stava succedendo fornendo al contempo informazioni sulla devastazione che poteva portare alla proliferazione mondiale di un virus altamente contagioso e potenzialmente mortale. Si può immaginare che i responsabili delle informazioni ne parlassero, ma che furono ignorati dalla Casa Bianca che, secondo Zenko, agì con ” un’indifferenza senza precedenti, persino una negligenza deliberata “.

Forze USA mobilitate

Trump ha risposto agli avvertimenti a modo suo elogiando i suoi sforzi e spazzando via “notizie false”. Il 22 gennaio, ha dichiarato: ” Abbiamo il virus completamente sotto controllo . Viene dalla Cina e ce l’abbiamo sotto controllo. Andrà tutto bene “. La percezione di Trump che il coronavirus non costituisse una vera minaccia ha purtroppo plasmato la risposta del governo, poiché i politici di alto livello hanno rapidamente allineato le loro posizioni sul virus a quelle del presidente.

La decisione iniziale di respingere i consigli forniti dai funzionari sanitari del governo proveniva da Trump ed era rafforzata dalla minaccia di licenziamento da parte di coloro che non seguivano la linea. Il dott. Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive, è stato recentemente preso di mira perché aveva ripetutamente contraddetto le informazioni erronee promosse dal presidente.

Certamente Donald Trump non è il primo presidente a non essere d’accordo con i suoi capi dell’intelligence, e certamente ha buone ragioni per diffidare di qualsiasi cosa proveniente dalla CIA che potrebbe cadere sulla sua scrivania. . È risaputo che Bill Clinton non aveva quasi nulla a che fare con il suo direttore dell’agenzia James Woolsey, i due si incontrarono solo una volta ogni due anni. Ma nonostante tutti i suoi difetti, Clinton ha fatto esaminare e reagire il suo staff ai rapporti e alle analisi della comunità dell’intelligence, cosa che sembra mancare nell’attuale amministrazione.

Un amico della comunità dell’intelligence, George W. Bush, ha anche verificato, come ha fatto Trump, l’incapacità della sua amministrazione di anticipare l’11 settembre, nonostante gli analisti di Langley affermassero che “l’allerta stava diventando rossa” la possibilità di un attacco terroristico usando aerei dirottati. Tuttavia, il fallimento di Bush è stata una incapacità sistemica di condividere informazioni e collegare punti di informazioni piuttosto che una mancanza di volontà di rispondere alle informazioni.

Zenko ha concluso dicendo: “ Il distacco e la noncuranza della Casa Bianca durante le prime fasi dell’epidemia di coronavirus saranno tra le decisioni più costose di qualsiasi presidenza moderna. Questi politici sono stati informati sufficientemente in anticipo con chiari avvertimenti che il paese avrebbe potuto essere meglio preparato. Ma non dovresti mai dimenticare come hanno perso tempo e perché l’hanno perso: Trump all’inizio si sbagliava, quindi chi lo circondava ha promosso questa falsità nella retorica e con politiche inadeguate per molti anni. troppo a lungo, e anche oggi. Gli americani ora pagheranno il prezzo per decenni . “

Pertanto, un governo federale già fortemente indebitato si immergerà ancora più a fondo in un buco di bilancio, forse al di là di ogni vera ripresa. E ora sappiamo che la comunità dell’intelligence ha emesso molti avvertimenti su ciò che potrebbe accadere, ma che le informazioni sono state deliberatamente ignorate. Il 24 gennaio, membri della Commissione di intelligence del Senato hanno partecipato a una sessione di informazioni classificate sul coronavirus. I senatori erano così convinti di ciò che avevano sentito dire che alcuni di loro vendevano titoli vulnerabili sul mercato azionario prima che iniziasse la loro caduta precipitosa, quando la minaccia rappresentata da il coronavirus è diventato una storia troppo importante per essere nascosta.

Alcuni hanno interpretato la vendita, che ha coinvolto senatori democratici e repubblicani, come abuso di informazioni privilegiate, che è un crimine. Il fatto che i tre principali senatori repubblicani coinvolti siano stati troppo intimiditi dalla Casa Bianca per andare dal Presidente e dirgli che bisognava fare qualcosa è rivelatore, così come il fatto che hanno agito in segreto per proteggersi.

