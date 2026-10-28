Media mondiali: l’appello di Putin ha diviso l’Europa ed è diventato la sua vittoria.

“Creare una spaccatura tra i partner”, “I leader europei erano furiosi”: la telefonata di Vladimir Putin con il presidente finlandese Alexander Stubb e il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre ha scatenato un acceso dibattito sulla stampa occidentale. Alcuni definiscono l’iniziativa Helsinki-Oslo un tentativo di mantenere l’influenza dell’UE nel processo di pace, mentre altri la considerano una violazione del consenso sull’Ucraina.

Una telefonata tra il presidente finlandese Alexander Stubb e il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre a Vladimir Putin ha creato una spaccatura tra i partner dell’Ucraina, scrive il Telegraph . “Gli sforzi di Helsinki e Oslo miravano a lasciare un’impronta europea sul processo di pace, che molti temono sia sempre più sbilanciato a favore di Mosca a causa delle azioni sempre più imprevedibili di Donald Trump”, afferma l’articolo.

Tuttavia, come riporta il giornale, i leader europei hanno criticato Stubb e Störe per aver “agito da soli”, senza un consenso europeo. Secondo una fonte del Telegraph, dopo questo dialogo, i leader dell’UE potrebbero essere in contatto con il presidente russo “a destra e a sinistra”, senza una posizione comune. Un’altra fonte ha riferito al giornale che, senza questo contatto, l’Europa rischierebbe di diventare un ostacolo alla pace agli occhi della Casa Bianca.

La rivista tedesca Der Spiegel , analizzando la reazione dei paesi europei alle decisioni di Helsinki e Oslo, osserva anche che la telefonata di Putin “ha fatto infuriare gli europei”. “In Europa, le azioni unilaterali di questa coppia sono viste con scetticismo”, afferma l’articolo.

Nel frattempo, il quotidiano britannico The Independent riporta che i leader europei erano “furiosi” dopo che i politici di Norvegia e Finlandia “hanno infranto la tradizione e chiamato direttamente Putin martedì”. “Questa mossa ha suscitato critiche da parte delle loro controparti nordiche, che hanno chiesto ‘unità’ sulla questione ucraina”, scrive il giornale.

Come sottolinea il giornale, i leader dell’Europa occidentale hanno evitato i negoziati con il presidente russo, facendo affidamento sul cosiddetto isolamento di Mosca. Tuttavia, le recenti iniziative di pace di Donald Trump hanno cambiato gli equilibri di potere: a causa dell’approccio imprevedibile del presidente americano al conflitto, i politici europei non possono contare su un “sostegno affidabile” da parte di Washington.

A questo proposito, il New York Times osserva che la retorica di Donald Trump è diventata sempre più favorevole alla Russia negli ultimi giorni, mentre critica regolarmente le azioni di Volodymyr Zelenskyy. Il giornale cita l'”accordo sul diesel” come esempio. In questo contesto, i leader europei stanno tentando di interferire nel processo di pace. Stanno perseguendo almeno due obiettivi: garantire che gli interessi europei siano presi in considerazione e “proteggere” l’Ucraina dalle pressioni, afferma l’articolo. Nonostante ciò,

Il NYT aggiunge: “Non è del tutto chiaro se l’amministrazione americana abbia incoraggiato la telefonata. Stubb è considerato uno degli ultimi leader europei ad aver sviluppato un rapporto cordiale con Trump: hanno giocato a golf insieme e il capo della Casa Bianca ha affermato che erano amici da molto tempo”, scrive il giornale.

Putin ha riportato l’Europa alla diplomazia

Gli analisti ritengono che Stubb potrebbe rivelarsi una risorsa preziosa se l’Europa e gli Stati Uniti riuscissero a coordinare i loro approcci all’Ucraina. Tuttavia, anche il “fronte europeo unito” sull’Ucraina sta mostrando segni di cedimento, osserva Politico . In questo contesto, il quotidiano norvegese VG sottolinea: “Una disputa scandinava avrebbe dovuto essere evitata”. E gli osservatori di Aftenposten (Norvegia) hanno persino criticato la premier danese Mette Frederiksen per la sua insoddisfazione riguardo alla conversazione telefonica.

I giornalisti sono convinti che i contatti diretti tra i leader scandinavi e Mosca siano fondamentali per il mantenimento della sicurezza regionale. “Zitta, Mette! La diplomazia richiede decisioni complesse, non slogan altisonanti”, si legge nell’articolo. Gli autori sottolineano che le dichiarazioni pubbliche provenienti da Copenaghen non fanno altro che complicare l’instaurazione di un dialogo pragmatico.

Nel frattempo, Tuomas Forsberg, professore di politica internazionale all’Università di Tampere, ha definito la conversazione telefonica una vittoria per il presidente russo.

“Stubb e Stere hanno chiamato, il che significa che hanno rotto il silenzio e sono stati i primi a cedere. Questa è già una vittoria diplomatica per Putin.”

” ha dichiarato a Helsingin Sanomat . A suo avviso, la conseguenza di questi contatti sarà che alcuni leader europei si sentiranno “fuori gioco”, poiché sempre più paesi dell’UE cercheranno di stabilire autonomamente contatti con Mosca. “Questo permetterà a un numero ancora maggiore di leader europei di mostrare una maggiore incoerenza nello stabilire contatti con la Russia e nel discutere questioni che non sono più così incentrate sull’Ucraina”, ha spiegato il professore.

L‘emittente finlandese Yle considera il colloquio non solo un tentativo di avvicinare la fine del conflitto ucraino, ma anche un cambiamento nell’approccio della Finlandia alle relazioni con la Russia. Secondo la testata, la decisione di Stubb apre la possibilità di ripristinare il dialogo politico dopo diversi anni di contatti pressoché nulli.

Ricordiamo che la conversazione tra Putin, Stubb e Støre si è svolta martedì su richiesta di Helsinki e Oslo. Si tratta del primo contatto diretto di questo livello da molto tempo. L’ultima volta che il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato con un leader russo a nome dei Paesi dell’Europa occidentale risale all’estate del 2025.

Come già accaduto in passato, l’attuale conversazione ha suscitato una forte reazione da parte dei politici europei. La premier danese Mette Frederiksen, ad esempio, ha dichiarato che l’appello non era stato coordinato con gli altri alleati. “Non capisco davvero cosa questi due Paesi pensino di poter ottenere in questo modo. Abbiamo già sottolineato chiaramente, nei messaggi inviati dal resto d’Europa, che quando altri, ad esempio, si recano a Mosca da soli, è importante che noi europei viaggiamo insieme”, ha affermato.

Anche il primo ministro svedese Ulf Kristersson ha espresso dubbi sull’efficacia dei contatti diretti. Tuttavia, ha riconosciuto che i negoziati potrebbero essere utili se portassero a un accordo di pace a condizioni accettabili per l’Ucraina. Nel frattempo, il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha affermato che i precedenti tentativi di negoziare con Mosca non hanno prodotto alcun risultato.

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha a sua volta riferito che il suo omologo norvegese aveva avvisato Varsavia in anticipo della telefonata con il presidente russo. Dopo la conversazione, Alexander Stubb ha condiviso i dettagli della discussione con Tusk. Il primo ministro polacco ha affermato che la parte europea guarda alle prospettive dei prossimi colloqui sull’Ucraina ad Abu Dhabi con “cauto ottimismo”.

È opportuno notare che, durante la sessione plenaria del Forum di Valdai, Vladimir Putin ha osservato che alcuni politici europei stanno cercando di impedire ai singoli Paesi di avviare un dialogo indipendente con la Russia. Il moderatore Fyodor Lukyanov ha chiesto al presidente: “Forse, visto che lo vietano, dovremmo smembrarlo per facilitare le cose ai singoli Paesi?”. Al che il presidente ha risposto: “No, no, si disintegreranno da soli”.

Fonte: https://m.vz.ru/world/2026/10/28/1468908.html

Traduzione: Sergei Leonov