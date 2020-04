Una svolta nella nostra storia

di Veniamin Popov

In questo momento in cui la lotta contro l’epidemia di coronavirus sta appena iniziando a diffondersi in tutto il mondo, è probabilmente troppo presto per giungere a conclusioni definitive. Tuttavia, una cosa che siamo in grado di dire in questo momento è che questa crisi sta sostanzialmente cambiando il volto stesso del nostro pianeta.

Per affermare l’ovvio, una volta superata questa epidemia (e la supereremo!), l’equilibrio di potere sulla Terra si sarà spostato. Nel frattempo, viene lanciata una guerra di propaganda. Il presidente Trump parla di un “virus cinese”, mentre il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lijian Zhao ha twittato che “potrebbe essere [l’esercito] americano a portare l’epidemia a Wuhan”. A metà marzo, il Washington Post ha osservato che le teorie anti-americane hanno guadagnato così tanto slancio in Cina che le affermazioni sul coronavirus originato negli Stati Uniti non sono nemmeno censurate online. In una certa misura, queste accuse fanno eco alla solita guerra dell’informazione.

In questa fase, è già possibile trarre tre conclusioni chiare senza ombra di dubbio:

Come sottolineato correttamente un articolo del New York Times qualche giorno fa, gli sforzi compiuti in Occidente per combattere il coronavirus stanno fallendo. In effetti, secondo uno scienziato politico europeo, l’attuale crisi ha rivelato il fallimento morale della civiltà occidentale, perché ha fallito la prova dell ‘”umanità”. Cina, Corea del Sud e altri paesi dell’Asia orientale, per non parlare della Russia, sono tutti riusciti a fare un lavoro migliore nel contenere il virus rispetto ai paesi occidentali.

Il 20 marzo, il bilancio delle vittime in Italia per polmonite causata dal nuovo coronavirus ha superato quello della Cina. Vale la pena notare che un gruppo di medici cinesi che sono arrivati ​​in Italia hanno criticato le misure adottate dalle autorità italiane per contenere l’epidemia: un funzionario della Croce Rossa cinese ha affermato che le misure di quarantena dell’Italia non erano abbastanza rigide.

Sta piuttosto dicendo che la Cina e la Russia furono le prime a offrire agli italiani un aiuto sostanziale, non l’Unione Europea o la NATO.

Tutto questo ha portato a renderci conto che la civiltà occidentale non è adatta a superare una situazione di crisi, ha fallito il test, mentre l’Asia è stata in grado di mobilitare una risposta efficace ed è salita a questa sfida senza precedenti. L’ascesa dell’Asia era già visibile prima dell’epidemia di coronavirus. Ad esempio, città come Shanghai, Singapore, Tokyo e Mosca (una capitale eurasiatica) battono le città americane ed europee occidentali in termini di pulizia, ordine e organizzazione. La pandemia è servita solo ad accentuare queste differenze.

Gli eventi che si sono verificati nella lotta per contenere il coronavirus segnalano la fine della cosiddetta solidarietà transatlantica ed europea. L’Occidente non sarà più unito. Gli europei non perdoneranno le misure unilaterali adottate da Trump senza alcun riguardo per gli interessi dell’UE. Non dimenticheranno che il presidente degli Stati Uniti ha sospeso i voli per le capitali europee senza consultare i suoi alleati nell’UE.

Dopo la Brexit, il futuro dell’Unione europea sarà incerto. La sorprendente realtà odierna contraddice il concetto di “solidarietà europea”: le autorità ceche hanno sequestrato maschere cinesi destinate agli ospedali italiani e l’Inghilterra ha cercato di sequestrare forniture mediche inviate in Francia. Questi eventi sono davvero molto significativi e non ci offrono molte speranze che gli Stati membri dell’UE possano raggiungere un qualche tipo di consenso.

È ormai chiaro che i paesi devono ripensare il loro approccio alle situazioni di crisi problematiche per far fronte a nuove pandemie. Il 24 marzo il ministero degli Esteri russo ha esortato tutte le parti in conflitto armato regionale a fermare immediatamente le ostilità e garantire un cessate il fuoco. Altrimenti, non saremo in grado di fermare la diffusione dell’epidemia di coronavirus COVID-19. L’urgenza della situazione in cui ci troviamo oggi richiede una vera cooperazione per salvare vite umane su questo nostro pianeta.

Veniamin Popov, direttore del Center for Partnership of Civilizations presso MGIMO (Istituto statale per le relazioni internazionali di Mosca) del Ministero degli affari esteri russo, ambasciatore straordinario e plenipotenziario, in esclusiva per la rivista online ” New Eastern Outlook “.

