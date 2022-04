Una sparatoria nella metropolitana di New York provoca almeno 13 feriti

Almeno 13 persone sono rimaste ferite in una sparatoria nella metropolitana di New York, per cui i treni hanno interrotto il servizio.

Come riportato dai media locali statunitensi martedì, un individuo non identificato ha attaccato i pendolari su una metropolitana nel distretto di Brooklyn a New York.

NDTV – Diverse persone sono state colpite a colpi di arma da fuoco in una stazione della metropolitana a Brooklyn, a New York, oggi. Le persone hanno twittato foto che mostrano pendolari con il sangue sui vestiti aiutati da altri, mentre si sedevano con le spalle a un treno della metropolitana. Almeno 13 sono rimasti feriti, hanno detto i vigili del fuoco di New York.

Secondo i media locali, l’assassino sarebbe ancora attivo nella zona.

Alcuni rapporti affermano che esplosivi sono stati trovati nel luogo dell’attacco, avvenuto durante l’ora di punta del mattino alle 8:30 ora locale. I treni sono stati fermati, riferiscono i media locali.

Il dipartimento di polizia di New York, o NYPD, ha twittato: “A causa di un’indagine, evitate l’area della 36th Street e della 4th Avenue a Brooklyn. Aspettati veicoli di emergenza e ritardi nell’area circostante”.

🇺🇸 | AHORA: Las autoridades están buscando a un sospechoso que disparó a varias personas dentro de un metro de Brooklyn, New York, y dejó varios dispositivos sin detonar, según un portavoz del FDNY. Reporte preliminar indica 13 heridos. pic.twitter.com/yKOpSaHkzX — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) April 12, 2022

Il NYPD ha affermato che “non ci sono ordigni esplosivi attivi”.

“Per quanto riguarda le numerose persone uccise a colpi di arma da fuoco alla stazione della metropolitana 36th Street a Brooklyn, al momento NON ci sono ordigni esplosivi attivi. Tutti i testimoni sono invitati a chiamare @NYPDTips al numero 800577TIPS. Si prega di stare lontano dall’area. Ulteriori informazioni fornite quando disponibile”, ha twittato la polizia di New York.

Fonti: https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/540982/metro-tiroteo-nueva-york – https://www.ndtv.com/world-news/several-shot-at-in-a-subway-station-in-brooklyn-explosives-found-reports-2882356

Traduzioe: Luciano Lago