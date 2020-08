Una serie di incendi inspiegabili si diffonde in M.O.

da Redazione

Continua la serie degli incendi “spontanei” in Medio Oriente e nel Golfo: il mercato di Ajman negli Emirati Arabi Uniti in fiamme! La traccia questa delle armi orbitali?

L’ipotesi di un’arma spaziale in orbita bassa in grado di provocare incendi in un preciso punto focale sulla superficie terrestre è eguagliata solo dall’atto di sabotaggio o attacco cibernetico.

È iniziato con gli incendi boschivi mostruosi in diverse regioni del mondo (Portogallo, Grecia, California, Australia, ecc.) Ma sembra che la tecnica di messa a fuoco sia stata più efficiente e precisa negli ultimi mesi al punto da innescare gli incendi. a bordo di navi in ​​alto mare, fabbriche o magazzini.

L’Iran ha subito incendi del tutto incomprensibili nelle ultime settimane, seguiti da un misterioso incendio a bordo di una grande nave militare anfibia nel suo porto di origine . Sette navi iraniane hanno improvvisamente preso fuoco e la serie è proseguita. Le potenti esplosioni che hanno scosso Beirut sono iniziate con un fuoco misterioso che si è acceso in un deposito di nitrati di ammonio e altre sostanze esplosive.

Nel frattempo, ci sono stati incendi irrisolti che hanno colpito un centro di ricerca nucleare a Teheran e un altro vicino alla centrale nucleare di Bushehr in Iran. La tesi del sabotaggio interno o dell’inflazione è stata sollevata insieme a un nuovo tipo di attacco informatico, ma la ricorrenza di tali fatti solleva una questione fondamentale sulla relativa ubiquità della causa. La tesi di un satellite in orbita bassa che dirige un’arma a radiazione elettromagnetica verso un punto preciso sulla superficie terrestre è sempre più dibattuta.

La zona commerciale popolare di Ajman si trova in una nuova zona industriale negli Emirati Arabi Uniti. Le zone industriali e le infrastrutture strategiche sembrano essere obiettivi prioritari di questo nuovo tipo di guerra.

Sembra che la nuova tecnica sia ancora agli inizi nonostante i rapidi progressi e che alla fine il dispositivo potrebbe colpire un uomo da un’orbita bassa di 300 chilometri.

Questa serie di incendi è troppo ravvicinata per essere dovuta al caso. Una nuova rivoluzione (tecnica) di tipo T nella guerra è appena avvenuta fuori dalla vista. Ciò è accaduto più volte nel corso della storia e ogni volta ha dato un vantaggio strategico comparativo a chi lo utilizza per primo.

fonte: Strategika 51

Qual è la nuova arma utilizzata nel Golfo e a Beirut?



Una nuova arma è stata usata all’inizio di luglio contro 7 navi iraniane nel Golfo Persico [1] , poi successivamente il 4 agosto nel porto di Beirut.

In tutti e otto i casi, la nuvola di fumo non era correlata a quella osservata nelle esplosioni convenzionali, ma formava un fungo come nelle esplosioni atomiche.

Beirut nube a fungo

A Beirut, l’esplosione ha fatto tremare la terra di 200 chilometri intorno, a una grandezza di 3,5 sulla scala Richter, secondo il German Geoscience Center (GFZ). È questa vibrazione e non l’esplosione dell’esplosione che ha distrutto molte parti della città.

Ha anche provocato un’onda d’urto gigantesca e ha sollevato alcune auto nel porto, e non ha spinto di lato l’acqua e i veicoli, ma come se avessero premuto sul mare e sul luogo immediato del disastro.

Questi attacchi arrivano quando la sentenza del Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano è prevista per il 7 agosto [2] . Dovrebbe essere rimandato.

fonte: https://www.voltairenet.org/article210662.html

Traduzione: Gerard Trousson