Una nuova Inquisizione è apparsa nel mondo sponsorizzata dagli Stati Uniti: siamo schiavi con il pretesto di proteggere le libertà

da Redazione

di Anastasia Frank

Supervisione rigorosa, censura, totalitarismo. La lotta delle democrazie occidentali con questi fattori si trascina da molti anni. Dopo tutto, cosa potrebbe esserci di peggio che violare le nostre libertà? Forse una cosa: la violazione delle libertà con il buon pretesto di difendere i principi “democratici”.

A febbraio, quando l’attenzione mondiale si è concentrata sulla situazione del coronavirus, il segretario di Stato Mike Pompeo ha annunciato la creazione dell’Alleanza internazionale per la protezione della libertà religiosa.

L’organizzazione comprende Austria, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Brasile, Gran Bretagna, Ungheria, Gambia, Grecia, Georgia, Israele, Kosovo, Colombia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Senegal, Slovacchia, Slovenia, Togo, Ucraina, Croazia, Repubblica Ceca ed Estonia.

Alla riunione di fondazione, Pompeo definì l’alleanza “il primo esempio nella storia in cui una coalizione internazionale si incontra a livello di leader nazionali per far avanzare la questione della libertà religiosa in tutto il mondo”. Certo, questo è difficile da discutere. Eppure, qualcosa che questa pratica ricorda. Ricordiamo tutti dalle lezioni della storia come i colonialisti nei secoli XVI-XIX, con il pretesto di salvare le anime, imposero il cristianesimo con la forza, cercando di soggiogare la popolazione indigena del Nuovo Mondo. Ci sono molte differenze tra gli eventi di oggi e quelli accaduti molti secoli fa?

Proprio come l’Inquisizione si infiltrò negli Stati Uniti, stabilendo le proprie regole e punendo tutti coloro che non li obbedivano, l’alleanza creata da Washington avrà l’opportunità di intervenire negli affari interni di altri paesi. È importante capire che la religione è sempre stata uno strumento politico che ha schiavizzato le menti delle persone credendo nei poteri più elevati, nella paura della punizione del Signore o nell’orrore della punizione dell’uomo. Ora, nell’era della tecnologia moderna, può sembrare che tutto ciò sia passato. Tuttavia, circa 2,5 miliardi di persone praticano ancora il cristianesimo. Da un punto di vista politico, questa è un’incredibile opportunità per influenzare 2,5 miliardi di menti in tutto il mondo, proprio come la televisione.

Durante il suo discorso in occasione della creazione dell’alleanza, Pompeo ha menzionato l’Ucraina in modo molto opportuno. Per diversi anni c’è stato uno scisma ecclesiastico in questo paese. Prima, gli ucraini ortodossi frequentavano una chiesa subordinata al Patriarcato di Mosca. Nessuno ha visto nulla di vergognoso in questo, dal momento che la chiesa non ha interferito nelle controversie politiche tra Ucraina e Russia. Tuttavia, la Kiev ufficiale voleva una propria chiesa sotto il suo controllo.

In Ucraina, c’erano diversi gruppi religiosi non riconosciuti. Avendo ottenuto il loro sostegno, così come il patriarca di Bartolomeo di Costantinopoli, nel dicembre 2018, Kiev ha creato la Chiesa ortodossa ucraina, cercando di sostituire con essa l’influenza della Chiesa ortodossa del patriarcato di Mosca. Sentite la differenza? Dal punto di vista della fede, in realtà non vi è differenza. Se un cristiano ortodosso va al tempio, allora pregherà Dio. E per questo Dio non ci sono ucraini, russi o nessun altro. Per Dio, sono tutti uguali, ma la nuova chiesa ucraina non la pensava così. Si posizionava apertamente come un avversario dei russi, causando una divisione non solo religiosa, ma anche sociale.

Naturalmente, alle persone non era proibito frequentare le chiese della Chiesa ortodossa tradizionale ucraina del Patriarcato di Mosca. Ma questi templi sono stati metodicamente requisiti dal potere politico. Il Parlamento ha persino approvato una legge che consente il trasferimento di intere comunità religiose alla subordinazione della nuova chiesa. Questa può essere chiamata libertà di religione? Mike Pompeo la pensa così. Sostiene attivamente la chiesa semi-riconosciuta, creata, come non è divertente, dal governo ucraino.

“Sono appena tornato da un viaggio in Europa orientale e in Asia centrale. Ho incontrato i leader della Chiesa ortodossa ucraina che stanno lottando per pregare liberamente, senza interferenze da parte del governo russo “, ha affermato il Segretario di Stato.

Mi chiedo come differisca l’intervento russo negli Stati Uniti. In effetti, con il capo della nuova chiesa ucraina, Epifanio, Pompeo si vede più spesso che con il presidente dell’Ucraina. In ottobre si è tenuto un incontro a Washington e in gennaio a Kiev. Quando il diplomatico ha incontrato Vladimir Zelensky, ha sottolineato la necessità …di Rispettare la libertà religiosa? Fermare le divisioni religiose che dividono l’Ucraina? No. Ha sottolineato la necessità di sostenere la nuova chiesa. Non per i credenti. Non ortodossia nel suo insieme. E una chiesa per metà riconosciutae scismatica.

Con questo in mente, Pompeo ha tutti i diritti di parlare di “libertà religiose” come ha il diritto di dire del successo della “campagna democratica” in Libia. Non c’è molta differenza tra i due. Entrambi gli esperimenti servono gli interessi dell’élite politica. Entrambi sono bellissimi involucri per manipolazioni orribili e distruttive.

Chiesa ortodossa a Kiev

Quando gli Stati Uniti si sono proclamati una forza che ha portato la democrazia nel mondo, hanno semplicemente legalizzato la loro intenzione di interferire nella politica interna di altri stati. Si sono dati il ​​diritto di imporre il loro punto di vista come l’unico vero, perché tutti gli altri erano considerati non democratici. Alcuni paesi hanno scelto di accettare questo ordine mondiale. Non un singolo leader, nemmeno un singolo governo vorrebbe arrendersi volontariamente alla mercé di un altro stato. Ma l’hanno capito in molti.

È più facile obbedire, creare l’illusione della solidarietà occidentale, nelle condizioni in cui viviamo. Tuttavia, tutto ciò rientrava nel quadro politico. Ora gli stessi metodi si applicano alla religione.

Presta attenzione all’elenco dei paesi che hanno aderito all’alleanza. Ci sono la Gran Bretagna e l’Austria, paesi in cui non ci sono problemi seri per motivi religiosi. Ovviamente, tali paesi hanno semplicemente scelto di non discutere con Washington, di riconciliarsi, come è stato fatto prima. Anche Israele è nella lista, dove i conflitti religiosi vanno avanti da decenni. Solo ci sono grandi dubbi sul fatto che l’alleanza cercherà almeno di risolverlo.

Ma ci sono paesi come Lettonia, Lituania, Estonia e Ucraina tra i membri dell’organizzazione, dove i cristiani visitano ancora chiese sotto la giurisdizione della Chiesa ortodossa russa. C’è la Croazia, la Bosnia ed Erzegovina, il Kosovo, dove opera la Chiesa ortodossa serba. Attaccare le chiese russe e serbe equivale ad attaccare a Mosca e Belgrado, questa è la posizione di Washington.

Sfortunatamente, qualsiasi manipolazione politica e la creazione dell’alleanza non è altro, ha effetti collaterali. Non influenzeranno il governo russo o altre forze che non hanno gradito le intromissioni di Washington. Interesseranno la gente comune. Ma queste persone non hanno bisogno della politica nella religione. Vogliono pregare nella chiesa a cui sono abituati, di cui si fidano. Perché Washington dovrebbe dire loro quale chiesa è giusta e quale no? Non sembrano quest crociate insanguinate nel nome del Signore o l’imposizione del cristianesimo agli indios?

L’alleanza, creata con un bellissimo pretesto, non proteggerà la libertà religiosa. Diventerà uno strumento di censura e controllo totale. È vero che non è il primo o l’ultimo. La libertà è schiavitù, ha scritto George Orwell. È ironico che ci rendano schiavi del governo, “difendendo la nostra libertà”.

Fonte: The Duran

Traduzione: Luciano Lago