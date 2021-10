UNA NUOVA FASE DI AGGRAVAMENTO DELLE RELAZIONI TRA L’OCCIDENTE E LA RUSSIA PORTA ALLA GUERRA?

Non importa quante volte sia stato detto che le relazioni tra Russia e paesi occidentali non possono più peggiorare, l’agenda delle notizie ci dimostra ancora e ancora il contrario. Il 24 ottobre, il ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer ha rilasciato un’intervista alla radio Deutschlandfunk in cui ha minacciato la Russia con l’uso di armi nucleari se il paese non si fosse piegato alle linee guida della NATO.

Anche se la stessa Germania non possiede armi nucleari, era implicito che un attacco potesse essere lanciato da un arsenale americano dal territorio europeo.

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha commentato i sogni del collega tedesco di una nuova guerra, dicendo in particolare che “dobbiamo ricordare come finisce il richiamo delle forze ai confini della Russia”. Un commento abbastanza corretto sul paese che ha iniziato le due guerre mondiali. Anche il direttore del servizio di intelligence estero russo Sergei Naryshkin ha parlato dei piani militari aggressivi dei partner occidentali e ha sottolineato l’inutilità dei tentativi di impadronirsi del territorio russo.

In precedenza, la Russia aveva deciso di sospendere il lavoro della sua missione permanente presso la NATO a partire dal 1 novembre in risposta alla decisione di ritirare l’accreditamento di otto membri della missione. Sono stati chiusi anche l’Ufficio informazioni della NATO presso l’Ambasciata belga e la Missione di collegamento militare a Mosca. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha parlato di questo problema, affermando che “i rapporti tra Russia e NATO non possono essere definiti catastrofici, perché semplicemente non esistono”. La chiusura delle missioni diplomatiche è di per sé un segnale allarmante in termini di sicurezza militare, ma è solo la punta dell’iceberg.

Truppe USA nei paesi del Baltico

Come possiamo vedere, i politici russi sono diventati più attivi nell’esprimere le loro opinioni sulle prospettive di conflitti militari con l’Occidente, il che significa che questo problema è già oggetto di un’attenta considerazione dalle élite russe che corrono i rischi di conflitti militari vicino ai loro confini sul serio. Continuando su questo tema, è necessario citare un recente articolo dell’ex presidente russo e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza Dmitry Medvedev sull’Ucraina. In quell’articolo considerava l’attuale governo ucraino completamente impreparato ai negoziati e non esaminava alcuna prospettiva di cooperazione pacifica né con le élite politiche ucraine né con i loro gestori euro-atlantici.

Possiamo anche ricordare le parole del Segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin sulle garanzie di assistenza militare a Kiev in caso di aggressione da parte della Russia e il progetto britannico di assistenza militare-materiale sotto forma di forniture di missili Brimstone e costruzione congiunta di navi da guerra. Questi gesti politici dimostrano che le élite anglosassoni sono altrettanto pronte per un’escalation del conflitto con la Russia, e hanno scelto il territorio dell’Ucraina come punto di applicazione delle forze.

La situazione nell’Europa orientale sembra appropriata per un’escalation della situazione militare nella parte orientale. La pandemia di coronavirus, a causa dei bassi tassi di vaccinazione, sta nuovamente battendo i record di morbilità e mortalità e ancora una volta in Russia viene imposto un blocco, il che significa ulteriori danni alle imprese e al benessere dei cittadini.

In Europa la situazione non può essere considerata migliore rispetto alla Russia, a causa dell’emergente crisi energetica e delle interruzioni dell’approvvigionamento di gas, con il rischio di un freddo inverno. Le economie dell’UE sopportano anche un pesante fardello sotto forma di costi di costruzione di un’economia verde, e non tutti se la stanno cavando.

La pressione sulla Russia dall’Occidente attraverso l’Ucraina è una posizione estremamente conveniente, perché ai suoi confini meridionali, cioè nel Caucaso e nell’Asia centrale, deve già essere distratta dai processi di destabilizzazione generati dalla Turchia nell’ambito della sua politica di espansione in Eurasia . Inoltre, il caso della caduta del vecchio regime in Afghanistan e dell’avvento al potere del governo talebano, che non è nemmeno il problema di un paese in particolare, ma sembra essere un segnale potente per tutti gli abitanti dell’Asia centrale che soffrono di bassi standard di vita, ignoranza ed élite locali insolventi e corrotte.

Per una coincidenza molto strana, attorno ai confini della Russia si stanno creando focolai di tensione. O la creazione di questi focolai è stata pianificata come parte della strategia di qualcun altro?

Esercitazioni Russe Cinesi

Parlando di centroasiatici, c’è un’altra importante politica interna russa ad essi collegata. Il paese ospita un numero enorme di migranti legali e illegali provenienti da Tagikistan, Uzbekistan e Kirghizistan, che occupano quasi interamente determinati settori di lavoro non qualificato, come alloggi e servizi pubblici. E commettono anche una parte significativa dei reati nelle grandi città, rubando e stuprando regolarmente. Secondo le statistiche, durante il primo blocco a Mosca nel 2020, quando la maggior parte dei migranti dall’Asia centrale è tornata a casa, il numero di crimini commessi a Mosca è diminuito del 75%. Nonostante una minaccia così ovvia per i suoi cittadini, il governo ha recentemente amnistiato 300.000 migranti precedentemente espulsi per crimini, incapaci di compensare la carenza di manodopera a basso costo. Naturalmente, se la situazione interna dovesse peggiorare,

Il prossimo inverno sarà un serio banco di prova per le iniziative di cooperazione di pace a causa delle circostanze oggettive sopra descritte, e l’inizio del periodo primaverile alle latitudini settentrionali è spesso associato ad un aumento dell’attività militare. Il precedente atto di aggressione ucraina su larga scala nel Donbass ha avuto luogo nell’aprile di quest’anno; nel tempo che rimane fino alla prossima primavera, gli istruttori della NATO avranno il tempo di addestrare l’esercito ucraino oltre alle forniture militari americane e britanniche. La probabilità di un nuovo conflitto è piuttosto alta e il suo obiettivo principale è proprio il diversivo e l’indebolimento della Russia.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago