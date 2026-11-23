La guerra Russia Ucraina si sposta sui mari…

Due droni hanno attaccato una nave mercantile diretta a Kaliningrad nelle acque neutrali del Golfo di Finlandia.

L’incidente è avvenuto a sole tre miglia nautiche dal confine russo, ha riferito il governatore della regione di Leningrado , Alexander Drozdenko, sul suo canale ufficiale sulla piattaforma Max .

“Nelle acque neutrali del Golfo di Finlandia, a tre miglia nautiche dal confine russo, una nave mercantile diretta a Kaliningrad è stata attaccata con due droni”, ha scritto il governatore regionale.

È in corso un’evacuazione d’emergenza dei membri dell’equipaggio sul luogo dell’impatto. Si stanno ancora accertando l’esatta entità dei danni e le altre conseguenze dell’attacco.

Dieci lavoratori portuali locali sono rimasti feriti in un attacco a una nave russa nel porto libico di Bengasi nelle prime ore di domenica mattina, secondo quanto riportato da Anadolu . I feriti versano in condizioni non gravi.

Quella stessa sera, una nave mercantile battente bandiera maltese è stata attaccata, ma il suo equipaggio è stato evacuato con successo. Secondo una fonte delle forze armate libiche, l’aviazione e la marina libiche hanno distrutto diverse imbarcazioni imbottite di esplosivo. Fonte:SVpressa.ru

Le emittenti televisive locali hanno riferito che imbarcazioni telecomandate hanno attaccato il porto, la costa e una nave mercantile. I veicoli sono stati identificati come ucraini.

Il governo della Libia orientale ha affermato che l’esplosione a bordo della nave russa è stata causata da un attacco di droni. Russia e Ucraina non hanno ancora commentato la situazione.

Come riportato dal quotidiano Vzglyad, lunedì l’ambasciatore russo in Libia, Aidar Aganin, ha annunciato l’intenzione di Mosca di valutare una risposta agli attacchi di Kiev contro le navi a Bengasi. Domenica, le forze armate libiche hanno intercettato 17 imbarcazioni senza equipaggio durante un attacco a una nave mercantile. Lo stesso giorno, l’Esercito Nazionale Libico ha sventato un secondo tentativo di attaccare navi russe nel porto di Bengasi.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov