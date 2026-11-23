La guerra Russia Ucraina si sposta sui mari…
Due droni hanno attaccato una nave mercantile diretta a Kaliningrad nelle acque neutrali del Golfo di Finlandia.
L’incidente è avvenuto a sole tre miglia nautiche dal confine russo, ha riferito il governatore della regione di Leningrado , Alexander Drozdenko, sul suo canale ufficiale sulla piattaforma Max .
“Nelle acque neutrali del Golfo di Finlandia, a tre miglia nautiche dal confine russo, una nave mercantile diretta a Kaliningrad è stata attaccata con due droni”, ha scritto il governatore regionale.
È in corso un’evacuazione d’emergenza dei membri dell’equipaggio sul luogo dell’impatto. Si stanno ancora accertando l’esatta entità dei danni e le altre conseguenze dell’attacco.
Dieci lavoratori portuali locali sono rimasti feriti in un attacco a una nave russa nel porto libico di Bengasi nelle prime ore di domenica mattina, secondo quanto riportato da Anadolu . I feriti versano in condizioni non gravi.
Quella stessa sera, una nave mercantile battente bandiera maltese è stata attaccata, ma il suo equipaggio è stato evacuato con successo. Secondo una fonte delle forze armate libiche, l’aviazione e la marina libiche hanno distrutto diverse imbarcazioni imbottite di esplosivo. Fonte:SVpressa.ru
Le emittenti televisive locali hanno riferito che imbarcazioni telecomandate hanno attaccato il porto, la costa e una nave mercantile. I veicoli sono stati identificati come ucraini.
Il governo della Libia orientale ha affermato che l’esplosione a bordo della nave russa è stata causata da un attacco di droni. Russia e Ucraina non hanno ancora commentato la situazione.
Come riportato dal quotidiano Vzglyad, lunedì l’ambasciatore russo in Libia, Aidar Aganin, ha annunciato l’intenzione di Mosca di valutare una risposta agli attacchi di Kiev contro le navi a Bengasi. Domenica, le forze armate libiche hanno intercettato 17 imbarcazioni senza equipaggio durante un attacco a una nave mercantile. Lo stesso giorno, l’Esercito Nazionale Libico ha sventato un secondo tentativo di attaccare navi russe nel porto di Bengasi.
Fonte: VZGLYAD
Traduzione: Sergei Leonov
2 commenti su “Una nave diretta a Kaliningrad è stata attaccata da droni vicino al confine russo.”
Nonostante queste “vittorie”, secondarie o terziarie, l’importante è la Tendenza Storica, e cioè la DISTRUZIONE COMPLETA dell’occidente malefico con tutti gli annessi e connerssi !!!!! E la Tendenza Storica prosegue !!!! I mercanti mentecatti, dominati dal denaro e dall’allucinazione del potere, NON capiscono nulla di quello che sta accadento all’interno del loro sistema marcio fino alle ossa. Sono di bassa intelligenza, di bassa logica e molto irrazionali, quindi hanno delle menti caotiche e nevrotiche, e CHI HA LA MENTE CORROTTA, LA ROVINA LO SEGUE. Good morning, Vietnam !!!!
Oltretutto ciò che non viene detto è il seguente:
L’Ucraina non ha accesso al mar Baltico, quindi è evidente che l’attacco è partito dalle acque territoriali di un paese Nato.
Così come l’attacco alla corvetta Russa a Bengasi, l’attacco non è certamente Ucraino ma , forse con drone ucraino, partito da Nave della coalizione.
Chiaramente si sta portando la guerra ad un altro livello.
La Russia dovrebbe semplicemente cominciare ad affondare Navi e abbattere droni nel mar nero e cominciare ad abbattere droni che transitano sui cieli degli Alleati.
Inotre un affondamento di qualche nave Inglese da attribuire agli Huti non sarebbe una brutta cosa.
Basterebbe fornire armi e dati.
Dopotutto gli Inglesi forniscono l’Ucraina quindi la Russia manco dovrebbe nascondersi dal dire che fonisce armi a chi voglia!