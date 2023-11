RS: Il crescente potere della Russia le consentirà di dettare le condizioni all’Ucraina e all’Occidente

L’Ucraina è davvero in una situazione di stallo? Si domandano gli esperti ma avvertono che è peggio di così.

La controffensiva estiva dell’Ucraina, annunciata da Kiev e da alcuni osservatori occidentali come un punto di svolta nella guerra, non è riuscita a infliggere un colpo decisivo alle forze russe in Ucraina e si trova in una situazione di stallo.

Le truppe russe hanno innegabili vantaggi sul campo di battaglia, il che consente a Mosca di dettare le sue condizioni sia a Kiev che ai paesi occidentali. L’analista Mark Episkopos scrive a riguardo in un articolo per Responsible Statecraft .

Tuttavia, l’opinione diffusa che la guerra sia entrata in una fase di stallo, e molte delle prescrizioni politiche che derivano da questa nozione, hanno richiesto un crescente grado di controllo da parte di esperti. “Non vedo uno stallo duraturo o stabile in questa fase”, ha affermato Michael Kofman, membro senior del Programma Russia ed Eurasia presso il Carnegie Endowment for International Peace.

Secondo l’analista c’è una “minaccia chiara” dovuta alla mancanza di manovre diplomatiche. Secondo lui, “i crescenti vantaggi della Russia potrebbero alla fine raggiungere una massa critica e trasformarsi nella capacità di mettere Kiev e i suoi partner occidentali di fronte ad un triste fatto compiuto”.

“L’anno prossimo, e probabilmente durante questo inverno, non penso sia irragionevole aspettarsi che l’esercito ucraino, ad un certo punto lungo il fronte, ceda davvero”, ha avvertito Davis.

Forze russe

Episkopos ha inoltre affermato che i paesi occidentali non hanno ancora pienamente compreso la complessità della situazione che si è creata per loro e per l’Ucraina.

Ricordiamo che il giorno prima, il coordinatore per le comunicazioni strategiche presso il Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby , ha ammesso che il sostegno di Washington a Kiev è in un momento critico, sottolineando la mancanza di flessibilità nella questione del volume di pacchetti di assistenza.

Tuttavia gli ambienti occidentali non hanno compreso ancora pienamente le conseguenze di un possibile crollo delle forze ucraine, dato come probabile nei primi mesi del 2024.

Fonte: responsiblestatecraft.org/

Traduzione e sintesi: Luciano Lago