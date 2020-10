Una lobby israeliana dirige la campagna di disinformazione sull’Iran per promuovere una guerra

da Redazione





Un rapporto informativo riservato rivela la cooperazione fra una importante lobby israeliana con il governo statunitense per fomentare la propaganda e ottenere un cambio di regime in Iran.

La denominata Foundation for Defense of Democracies (FDD), un gruppo che esorta Washington ad attaccare l’Iran e che risulta finanziato da uno dei mega finanziatori della campagna elettorale di Donald Trump ha svolto un ruolo chiave nel sospingere un controverso progetto di “Disinformazione dell’Iran” secondo quanto riferito da portale State Craft.

Questo think tank FDD ha fortemente promosso, presso l’Amministrazione Trump, l’idea di attacchi militari statunitensi contro l’Iran e risulta finanziato da uno dei più grandi megadonanti della campagna del presidente Donald Trump, è stato utilizzato come hub di messaggistica per il progetto finanziato dai contribuenti, l’Iran Disinformation Project, che è stato coinvolto in vessazioni nei confronti dei critici americani della politica estera dell’amministrazione Trump in Medio Oriente.

Due fonti del Congresso che hanno partecipato a un briefing con i funzionari del Dipartimento di Stato del Global Engagement Center hanno confermato che Saeed Ghasseminejad, un consulente senior di FDD, era un appaltatore del progetto, la seconda volta nell’ultimo mese che un dipendente di FDD è stato coinvolto in campagne di molestie e diffamazione contro i critici dell’amministrazione Trump.

L’affiliazione di Ghaesseminjad con FDD sembra avere poco a che fare con la promozione della democrazia. Questi, come hanno riferito, ha espresso ammirazione per il concetto di Vladimir Lenin del “centralismo democratico” e di cui è stato protagonista il dittatore cileno Augusto Pinochet come “The Departed cara [capo] che ha salvato il Cile … ed era molto meglio di Salvador Allende”, il presidente socialista cileno democraticamente eletto che è stato rovesciato in un colpo di stato del 1973 sostenuto dalla CIA.

Documenti acquisiti tramite una causa legale per il Freedom of Information Act * con l’aiuto di Protect Democracy dettagliano il personale dell’FDD che ha programmato più riunioni con i funzionari del Dipartimento di Stato per discutere le “comunicazioni” e un dirigente dell’FDD, che ha presentato Ghasseminejad ai funzionari dell’Iran Action Group del Dipartimento di Stato, un organismo creato dal Segretario di Stato Mike Pompeo per coordinare la politica statunitense nei confronti dell’Iran. Questo era stato realizzato a seguito del ritiro di Washington dal Piano d’azione globale congiunto, un accordo nucleare con l’Iran mediato sotto l’amministrazione di Barack Obama.

In un caso l’account Twitter del FDD ha attaccato un’analista di Human Rights Watch che stava indagando sull’impatto delle sanzioni statunitensi sugli iraniani, sostenendo che stava promuovendo i “cosiddetti moderati” in Iran a scapito della documentazione delle violazioni dei diritti umani. In un altro attacco, l’account ha accusato un giornalista della BBC di essere uno dei “portavoce di #IranDisInformazione.

Il progetto e gli attivisti dell’FDD hanno persino lanciato attacchi ad hominem contro i giornalisti del Washington Post e del New York Times che non sono sembrati abbastanza convinti nell’attaccare il regime di Teheran e che hanno fatto (secondo l’FDD) propaganda indiretta alle tesi della Repubblica Islamica dell’Iran.

I dettagli della conclusione dell’Iran Disinformation Project sono stati riportati il ​​mese scorso da The Intercept , che ha acquisito gli stessi documenti FOIA. Ha riferito che il progetto è stato gestito dall’ECCE, un gruppo che ha ricevuto quasi 10 milioni di dollari in contratti dal governo degli Stati Uniti per gestire una varietà di progetti legati all’Iran negli ultimi dieci anni.

L’Iran Disinformation Project, finanziato dal Dipartimento di Stato americano, mira a ottenere un cambiamento di sistema nella Repubblica islamica e si impegna a molestare i critici statunitensi della politica estera dell’amministrazione Trump in Asia occidentale.

Nonostante tutto lo stesso segretario di Stato americano Mike Pompeo ha riconosciuto il fallimento della campagna di “massima pressione” di Washington contro l’Iran.

Le autorità iraniane hanno dichairato: nessuno si lascia ingannare dalla campagna di disinformazione degli Stati Uniti

Sebbene l’amministrazione Trump abbia annunciato la fine del progetto anti-iraniano nel maggio 2019, il rapporto rivela che il Dipartimento di Stato continua a collaborare con l’FDD per portare avanti l’iniziativa e promuovere la propaganda contro il paese persiano.

L’amministrazione Trump ha lanciato una campagna di “massima pressione” contro l’Iran da quando ha ritirato gli Stati Uniti dall’accordo multilaterale sul programma nucleare iraniano nel maggio 2018 e ha ripristinato tutte le sanzioni che erano state revocate in base al patto. contro Teheran.

Sebbene lo stesso presidente degli Stati Uniti affermi di non cercare un cambiamento nel sistema in Iran , i suoi collaboratori come il suo ex consigliere per la sicurezza nazionale, John Bolton, hanno esplicitamente richiesto in diverse occasioni di puntare ad un cambiamento politico nel paese persiano.

Le autorità iraniane considerano gli embarghi statunitensi contro il Paese “terrorismo economico” nel bel mezzo della nuova pandemia di coronavirus, che causa il COVID-19, ma assicurano che non accetterannomai mai di sottomettere la nazione iraniana, né di cambiare il sistema politico del Paese.

