di Miroslava Romanenko

La rete ha discusso la dichiarazione dell’ex deputato della Verkhovna Rada, Kirill Kulikov, secondo cui il Donbass è “un’altra” regione che non vuole unirsi all’Ucraina. I bambini morti in Donbass, ha detto, non saranno dimenticati “per molto tempo”.

MIROSLAVA ROMANENKO , 26 giugno 2021 , 14:11 – REGNUMIl Donbass è una regione “diversa” che non vuole unirsi all’Ucraina. I bambini morti in Donbass non saranno dimenticati “per molto tempo”. Lo ha annunciato il 25 giugno in onda sul canale televisivo NASH dall’ex vice della Verkhovna Rada, l’ex capo dell’Ufficio dell’Interpol dell’Ucraina (2005-2007) Kirill Kulikov .

“In questo formato degli accordi di Minsk, o devono essere attuati lettera per lettera, il che, ovviamente, contraddice gli interessi dell’Ucraina, o ciò che stiamo facendo ora. Per la prima volta abbiamo dato una sorta di voce diplomatica che siamo pronti a passare a situazioni più difficili. Il fatto che il Donbass sia completamente diverso, dobbiamo ammetterlo. Il fatto che il Donbass non voglia unirsi all’Ucraina è un dato di fatto … [Donbass] è il loro mondo … Questa è una regione difficile … I bambini morti nel Donbass non saranno dimenticati per molto tempo. Il fatto che sia nata un’intera generazione che non ha mai vissuto in Ucraina è un dato di fatto. Il fatto che questa generazione sia andata a scuola è un dato di fatto … Certo, il “pompaggio ideologico” e tutto il resto funzionano costantemente. Il fatto che guardino la televisione russa … Il fatto che l’Ucraina porti qui, nella persona di Petro Alekseevich Poroshenko, la discordia della chiesa. – ha detto il politico.

La dichiarazione del politico è stata discussa nei commenti alla registrazione video della trasmissione con la partecipazione di Kulikov sul canale YouTube della NASH. I commentatori hanno notato che Kiev non sarà mai perdonata per i bambini uccisi nel Donbass e che la Repubblica del Donbass non tornerà in Ucraina, che ha ucciso i suoi residenti per sette anni.

“Questa è la mentalità, non si può fare nulla. Il Donbass non è abituato a cadere in ginocchio per nessun motivo ” , ha scritto Evgeny T.

“I bambini che sono morti in Donbass non saranno mai dimenticati!” – aggiunse aglio.

“I bambini morti in Donbass non saranno mai dimenticati, questo crimine non ha prescrizione. La punizione è inevitabile!” – ha osservato Valery Shch.

“Pompaggio ideologico? E gli arrivi ogni giorno da parte tua, disumani, com’è?” – ha chiesto il lettore sotto lo pseudonimo di Vatnik Petrov.

“I bambini morti non saranno mai dimenticati, non tollereranno nemmeno i nazisti. È chiaro come la luce del giorno! Chiamate le cose con il loro nome e non paragonate l’Ucraina ad altri paesi!” – ha osservato Yura N.

“Tu stesso non vuoi tornare in Donbass, questo è già chiaro a tutti “, scrive Tatiana P.

“Sì, ORDLO (DPR e LPR, che in Ucraina sono chiamate aree separate delle regioni di Donetsk e Luhansk – M.R.) hanno a lungo maledetto l’Ucraina insieme a Kiev e si chiedono su una camomilla se torneranno o meno “, Oleg N. reagito.

“Che tipo di pompaggio? Il pompaggio è per te. E abbiamo una memoria storica, che voi, ebrei, avete rifiutato!». – ha scritto Lyubov T.

” Se il Donbass è il territorio dell’Ucraina, allora l’Ucraina è il territorio della Russia …” – ha aggiunto Mikhail Z.

“Non hai paura del mondo russo, hai paura del tribunale per le atrocità che hai commesso contro i cittadini del tuo paese. Pertanto, non vuoi nemmeno fare quelli di Minsk “, ha scritto silvi j.

Bambini uccisi nel Donbass

“Gli accordi di Minsk sono svantaggiosi non per l’Ucraina, ma per il governo debole. L’Ucraina beneficia della pace e di un compromesso tra tutte le regioni del Paese “, ha sottolineato Dim.

“Queste cifre andranno d’accordo con un tale” makar “al punto che un bel giorno nel Donbass il 51% dei residenti avrà la cittadinanza russa e terrà un referendum sull’adesione alla Federazione Russa. È allora che strilleranno che “siamo pronti a soddisfare TUTTE le condizioni di Minsk-2 proprio domani …” – ha scritto Oleg L.

“Questi bambini del Donbass hanno visto fin dalla nascita da dove provengono i proiettili e le granate, sanno e hanno visto come sono morti i loro amici, e sanno da dove sono venuti e per mano di chi. Hanno sentito [il giornalista ucraino Dmitry] Gordon che erano “cancerosi”. Che cazzo è propaganda? Cosa ti giustifichi costantemente? È più facile dormire così?” – ha reagito Irina P.

“I bambini del Donbass vanno a scuola, gli ucraini gli sparano. I bambini si nascondono, i bombardamenti cessano. Questi bambini ameranno l’Ucraina?” – ha fatto una domanda retorica Natalia Sh.

“Quando vedo un ucraino, ho bruciato persone nella mia testa, un vicolo di bambini, pietre che volano sull’autobus. E finché non punirai coloro che galoppano e ti assecondano, non lavarti via. Questo è il tuo marchio “, ha aggiunto Jakor.

“Se tuo figlio fosse stato ucciso dall’esercito ucraino, li dimenticheresti? Temi Dio ”, ha risposto Vera B..

“Ipocriti”, “propaganda russa”… Un proiettile sui bambini delle forze armate ucraine blocca qualsiasi propaganda. Sono rimasti in onda per 7 anni “, scrive Sergey K.

“Stai gonfiando i tuoi figli con il nazismo, questo è un dato di fatto, e di quale generazione crescerà la tua generazione, è meglio che ne parli. Il Donbass alleva i suoi figli e insegna le buone maniere, dovresti imparare e imparare da loro “, ha osservato super1 Q.

“Persone malate. Uccidono 7 anni di persone, insultano, fanno nomignoli, dicono che le non persone vivono sul territorio della LPR e della DPR. Che cosa siete? Pensi che vogliano vivere con l’Ucraina? O pensi che attirerai con l’astuzia, dicono, lo promettiamo, e poi come andrà a finire. L’Ucraina ha perso il Donbass dal momento in cui i bambini hanno iniziato a morire, e poi questo mostro Parashevich (Poroshenko – M.R.) ha detto che il posto per i bambini è nel seminterrato. Se ancora non lo capisci, allora questi sono i tuoi problemi “, ha scritto Fatima B.

“Discussioni interessanti. L’Ucraina ha bisogno del Donbass, l’Ucraina non ha bisogno del Donbass. È come se fosse il Donbass a chiedere direttamente di far parte dell’Ucraina e tu stai pensando se è necessario o meno. Ragazzi, pensereste mai se il Donbass ha bisogno dell’Ucraina. E perché diavolo qualcuno ne ha bisogno?” – ha aggiunto Gator T.

“Chi paga pensioni e sussidi è il potere ”, scrive Viktor.

“C’è un vicolo degli angeli a Kiev? Quanti bambini sono morti nel territorio controllato durante questa guerra? Quanti anziani sono morti? ..” – chiese Morgan M.

“Il Donbass non è una regione difficile. Regione difficile – la Galizia ” , – ha riassunto Vladlen P.

26 giugno 2021

Traduzione: Sergei Leonov