L’annuncio da parte della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di un ulteriore pacchetto di aiuti multimiliardario per Kiev ha suscitato aspre critiche in Francia.
Florian Philippot , leader del partito Patrioti e candidato alla presidenza francese, ha espresso una dura valutazione dell’iniziativa di Bruxelles sul suo blog sul social network X , come riporta RIA Novosti .
Il politico ha espresso indignazione per l’intenzione della Commissione europea di concedere all’Ucraina un ulteriore prestito di 45 miliardi di euro, che si aggiunge ai 90 miliardi già concordati.
“Questa è pura follia!” ha scritto Filippo. “Ursula von der Leyen ha appena annunciato altri 45 miliardi di euro per l’Ucraina!”
Ha sottolineato che la quota di Parigi di questa nuova tranche ammonterebbe a 8,5 miliardi di euro, il che rappresenterebbe un duro colpo per l’economia e per il benessere dei cittadini comuni.
Lo scandalo è scoppiato in seguito alle dichiarazioni di von der Leyen al vertice UE, secondo cui nuovi finanziamenti avrebbero presumibilmente permesso alle autorità ucraine di negoziare con la Russia da una posizione di forza.
“Non ci sono soldi per le pensioni, gli ospedali, i nostri agricoltori… Basta!” ha concluso il politico francese, esortando il Paese a uscire immediatamente dall’Unione Europea.
Come riportato da Svobodnaya Pressa , Filippo aveva precedentemente affermato che i paesi della “coalizione dei volenterosi” desiderano una guerra tra Europa e Russia.
Fonte: SVpressa.ru
Traduzione: Sergei Leonov
8 commenti su ““Una follia totale!”: la Francia è furiosa per la nuova decisione della Commissione europea.”
La Francia è entrata in recessione tecnica, in Germania l’istituto di ricerche economiche Kiel suggerisce di vendere la Volkswagen ai cinesi prima che sia troppo tardi, perfino la ricca Norvegia nell’ultimo trimestre ha visto il PIL scendere dello 0,3%, non parliamo del Regno Unito dove debito e deficit pubblici sono fuori controllo.
Le economie dell’occidente ristretto, saccheggiate dalle locali comunità ebraiche avviate alla scomparsa, sono completamente al collasso, l’economia USA da segnali contrastanti, da un lato il PIL nell’ultimo trimestre è salito di oltre il 4% trainato dagli investimenti delle imprese, soprattutto nel settore dell’AI, e dai consumi, dall’altro debito pubblico, deficit pubblico e commerciale e inflazione stanno esplodendo.
Al contrario la Cina continua a crescere ordinatamente, tutti i suoi parametri economici sono ampiamente positivi, le sue esportazioni, enormemente in attivo, sono basate sempre più su prodotti hi-tech.
Ultimamente esporta pure aerei passeggeri e da carico, uno di questi in Kazakhstan, segno che l’industria cinese ormai fornisce una gamma completa di merci di tutti i tipi.
Probabilmente si può dire che l’esplosione industriale e tecnologica della Cina sia solo agli inizi.
Questa crescita continua ha saldato i paesi ASEAN all’economia cinese, con parallela integrazione politica e militare, solo Myanmar e Vietnam preferiscono comprare armi russe, mentre le Filippine sono un vassallo degli USA anche se la sua economia, come quella australiana, è legata mani e piedi a quella cinese.
Anche Taiwan, Corea del Sud e ultimamente Giappone stanno vedendo una crescita esponenziale sia delle esportazioni che dei loro mercati finanziari, grazie ai loro legami con la Cina.
L’Europa è stata sabotata dall’interno dalle sue comunità ebraiche ormai virtualmente scomparse, non ci sono quasi più ebrei in tanti paesi europei, inclusa la Russia dove nel censimento del 2021 erano solo 80000, oggi tutti scappati dopo l’inizio della guerra.
Anche in Francia dei 400000 ebrei presenti nel 1990 ne saranno rimasti meno della metà, gli altri si sono trasferiti nella Palestina occupata oppure nel Quebec, dove su 9 milioni di abitanti ci sono addirittura 100000 ebrei.
Da notare che gli ebrei francesi sono di origine maghrebina, quelli presenti nel 1940, pochi e askenaziti, erano stati liquidati dai nazisti.
Pure nella Palestina occupata metà della popolazione è costituita da ebrei mizrahi ed etiopi, un quarto da arabi, mentre gli ebrei askenaziti sono solo il 16%, quelli post sovietici poi sono talmente mescolati che secondo il diritto talmudico molti di loro non sono nemmeno considerati ebrei.
Negli USA la popolazione ebraica è estremamente diluita e ormai ridotta a meno dell’1% della popolazione, però controlla il partito democratico, che non è un vero partito progressista ma una somma della destra giudaica e di quella nera, accomunate dall’odio viscerale contro i bianchi cristiani.
Il partito repubblicano non è una destra bianca cristiana ma una struttura residuale di protestanti lobotomizzati asserviti agli ebrei, il protestantesimo in Europa è praticamente scomparso, là dove ce ne sono dei resti come in Germania e nel Regno Unito il potere degli ebrei, anche se ridotti a poche decine di migliaia, perlopiù anziani ed omosessuali, è ancora enorme.
La Russia per ora si sta solo difendendo sul territorio ucraino, pure nelle ultime ore centinaia di droni NATO hanno attaccato il territorio russo, civili vengono uccisi, due raffinerie sono state colpite, i russi distruggono centrali elettriche, ponti, locomotive, Kiev si sta spopolando per il freddo e la mancanza di elettricità ed acqua, però l’esercito ucraino, composto perlopiù di mercenari, tiene ancora il fronte, forse non per molto.
Philippot non conta praticamente nulla. Equivarrebbe ad una lamentazione di Bonelli o Calenda
Filippo forse dimentica che sua Francia è vessillifera di “paesi volenterosi”!…!!…https://ilgattomattoquotidiano.wordpress.com/
mercenari, come sempre, anche qui da noi nel ‘500 cpò seguito di scempi disastri e caccia all’uomo,,,,sono sempre gli stessi, stessa dottrina, stesso spessore trogloditico, stessi etodi e frasi fatte,,,,,stessa supponenza. hanno proprio rotto i cojons, da un pezzo e nessuno fa nulla e i molti continuano a fare ciò che conviene, come fosse un atto di emancipazione (?) chiedo scusa, so strano stamattina.
Ah, piuttosto (guardando la foto della signora), ci pensate quanto è figo essere un dirigente della pfizer e di nascosto sperimentare la nuova linea di psicofarmaci su tua moglie ???? (eheheh)
L’ITALIA DEVE SCAPPARE LONTANO DALLA COMBRICCOLA DI CORROTTI E ASSASSINI COME I CAPETTI EUROPEI
La guerra lenta molto lenta che alcuni idioti PRO-GERRE USA & NATO criticano della Russia in Ucraina sta mandando in malora falliti tutti i paesi della UE e anche della NATO !
Quello che è assurdo è folle e che i popoli USA & NATO sono cosi FESSI E STUPIDI che nessuno protesta contro le ingenti spese militari volute dai politici USA & NATO per aiutare l” Ucraina !
Chi se né fotte se l” Ucraina si arrende alla Russia !
L” Ucraina ha voluto fare una guerra ad ogni costo contro la Russia su ordine USA & NATO ?
Gli è andata molto male perciò l” Ucraina invece di costruire grossi inceneritori per bruciare i corpi di 100 soldati ucraini morti al” ora per evitare di costruire migliaia di nuovi cimiteri in tutta l” Ucraina perché non si arrende alla Russia ?
Anche i complici nazionali della kommissione europoide, guerrafondai e russofobici sottomessi a epstein, si rendono conto che è sempre meno possibile regalare miliardate “a nastro” agli ukronazi che “difendono i confini del giardino fiorito”, per la democrazia, la libertà e le altre baggianate propagandistiche, come “aggressore e aggredito” …
Quello che più importa è che le risorse scarseggiano e la Francia, ad esempio, ancora sotto la cattiva amministrazione ultra liberista e repressiva nelle piazze di macron e lecornu il cornuto, è in profonda crisi, economica, sociale, del debito e del deficit pubblici, quindi o si taglia completamente il sociale, provocando manifestazioni e riots popolari sempre più diffusi e in qualche misura pericolosi, per la già traballante “stabilità interna”, o si devranno tenere gli ukronazi sempre più “a stecchetto”, visto che con il PURL si devono dare i soldi agli u.s.a. per le armi, da consegnare a zelensky e alla sua cricca, e con il riarmo si falcidia lo stato sociale e ci si indebita.
Il problema sembra senza soluzione a meno che … negli u.s.a. il nuovo congresso demokrat con trump ridotto a “lame duck”, o almeno con una presidenza demokrat fra due anni (visto che trump e i repubblicani saranno probabilmente spacciati) non si riesca a ripristinare le regalie, in termini di miliardi di dollari, agli ukronazi, per la continuazione del conflitto in Europa.
Ci sarebbe anche un altro scenario: quello in cui ukronazia implode e cede completamente ai russi entro due anni, il che per tutti loro – europoidi e statunitoidi-epstein – sarebbe una catastrofe, perché una vittoria militare piena dei russi sul campo, accompagnata e favorita dal collasso di ukronazia, oltre a rappresentare per “i soliti noti” un incubo, metterebbe in discussione il loro potere all’interno dell’impero del male assoluto chiamato “occidente”, con conseguenze imprevedibili per il mondo, non esclusa una guerra nucleare.
Cari saluti
L’Unione Europea è una dittatura.
Alcuni personaggi “politici”, ormai distaccati completamente dalla realtà vorrebbero, unilateralmente, continuare a decidere il destino dei loro popoli.
La situazione reale ci racconta di disagio sociale, insicurezza, povertà materiale e spirituale, crisi identitaria, mancanza di solidarietà, carenza di welfare.
Purtroppo questi burattini manovrati dalla finanza, dalle lobby, dalle banche, dalle multinazionali, dalle industrie degli armamenti non rispondono in alcun modo alle necessità dei popoli che fingono di rappresentare.
Sono completamente distaccati dalle istanze della gente.
Sarebbero da mandare tutti a casa e… l’Unione Europea andrebbe smantellata perché sempre più simile all’ex Unione Sovietica ovvero un lento pachiderma burocratico, farraginoso ed INUTILE che fu sovrastato e seppellito dagli eventi e dalla Storia.