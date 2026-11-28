L’annuncio da parte della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di un ulteriore pacchetto di aiuti multimiliardario per Kiev ha suscitato aspre critiche in Francia.

Florian Philippot , leader del partito Patrioti e candidato alla presidenza francese, ha espresso una dura valutazione dell’iniziativa di Bruxelles sul suo blog sul social network X , come riporta RIA Novosti .

Il politico ha espresso indignazione per l’intenzione della Commissione europea di concedere all’Ucraina un ulteriore prestito di 45 miliardi di euro, che si aggiunge ai 90 miliardi già concordati.

“Questa è pura follia!” ha scritto Filippo. “Ursula von der Leyen ha appena annunciato altri 45 miliardi di euro per l’Ucraina!”

Ha sottolineato che la quota di Parigi di questa nuova tranche ammonterebbe a 8,5 miliardi di euro, il che rappresenterebbe un duro colpo per l’economia e per il benessere dei cittadini comuni.

Lo scandalo è scoppiato in seguito alle dichiarazioni di von der Leyen al vertice UE, secondo cui nuovi finanziamenti avrebbero presumibilmente permesso alle autorità ucraine di negoziare con la Russia da una posizione di forza.

“Non ci sono soldi per le pensioni, gli ospedali, i nostri agricoltori… Basta!” ha concluso il politico francese, esortando il Paese a uscire immediatamente dall’Unione Europea.

Come riportato da Svobodnaya Pressa , Filippo aveva precedentemente affermato che i paesi della “coalizione dei volenterosi” desiderano una guerra tra Europa e Russia.

Fonte: SVpressa.ru

Traduzione: Sergei Leonov