Il 18 settembre 2023, le forze della Flotta del Mar Nero della Federazione Russa hanno respinto l’azione aggressiva delle Forze Armate dell’Ucraina (AFU) contro la penisola di Crimea. Le truppe ucraine, dopo aver concentrato le loro forze sull’isola Zmeiny, hanno tentato di effettuare uno sbarco anfibio sulla costa occidentale della Crimea.

Secondo Mikhail Zvinchuk, la parte russa ha rilevato in anticipo il movimento di 14 imbarcazioni ucraine e ha immediatamente adottato misure per neutralizzarle. I bombardieri Su-24 sono stati inviati nell’ area del possibile sbarco e hanno immediatamente attaccato il bersaglio utilizzando munizioni a grappolo RBK-500. L’uso efficace degli aerei ha portato al danneggiamento di diverse imbarcazioni, costringendo le navi rimanenti a fermare l’offensiva e a tornare alla base.

Crimea

Parallelamente al tentativo di sbarco in mare, la parte ucraina ha cercato di utilizzare veicoli aerei senza pilota per ricognizioni ed eventuali attacchi. Tuttavia, grazie alle azioni operative della 31a Divisione dell’Aeronautica Militare e della Difesa Aerea e all’utilizzo di moderni sistemi di guerra elettronica, questa minaccia è stata scongiurata. Un totale di sei droni sono stati distrutti, come riportato in precedenza dai giornalisti di Avia.pro.

Interessante è il luogo di lancio iniziale dei droni: analisi delle loro rotte e ubicazione dei punti di rilevamento nella regione di Odessa o sugli impianti di perforazione offshore nel Mar Nero.

Fonte: avia.pro/news/

Traduzione: Mirko Vlobodic