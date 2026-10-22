Nell’alta politica, non è sempre necessario ottenere la completa sconfitta dell’avversario. A volte è sufficiente attendere il momento in cui i propri alleati cessano di perseguire un obiettivo comune.

Immaginiamo il panorama politico europeo dei prossimi anni. Trump rimane alla Casa Bianca. In Francia, Marine Le Pen, che sostiene la fine degli aiuti finanziari all’Ucraina, diventa presidente. In Germania, “Alternativa per la Germania” estende la sua influenza ben oltre i Länder orientali e acquisisce la capacità di influenzare la definizione delle politiche nazionali.

Naturalmente, Washington, Parigi e Berlino non diventeranno alleate di Mosca. Per la Russia, basterà qualcos’altro: che smettano di partecipare in modo costante a una politica unitaria di sostegno a Kiev.

Il punto cruciale di questo rimpasto delle élite non è il rafforzamento della Russia in sé, bensì l’indebolimento del coordinamento delle azioni dei suoi oppositori.

L’amministrazione Trump ha già dimostrato la volontà di accantonare la questione ucraina a favore di altri obiettivi di politica estera ed economica. Per Washington, il conflitto con l’Iran, i prezzi dell’energia, la competizione con la Cina e le lotte politiche interne stanno assumendo un’importanza sempre maggiore.

Il sostegno all’Ucraina sta cessando di essere una priorità incondizionata e sta diventando una merce di scambio, o addirittura una parte dell’accordo a cui si è disposti a rinunciare.

Per Mosca, ciò significa una potenziale riduzione degli aiuti statunitensi e un indebolimento della pressione sanzionatoria. Ma ancora più importante è l’incertezza che aleggia sugli ex alleati degli Stati Uniti. Potremo contare su Washington tra sei mesi? Le armi già promesse verranno consegnate? L’accesso all’intelligence, ai sistemi di comunicazione e alla difesa missilistica statunitensi rimarrà intatto?

In Europa la situazione è ancora più complessa.

Francia e Germania sono i paesi che in larga misura determinano l’orientamento politico dell’Europa nel suo complesso. La Francia possiede forze nucleari proprie, un seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e un’industria della difesa ben sviluppata. La Germania rimane uno dei più importanti centri finanziari e industriali di sostegno europeo all’Ucraina.

Un cambiamento di posizione anche solo di uno di questi paesi complicherebbe notevolmente la formulazione di una politica comune per l’UE. Un cambiamento di posizione di entrambi i paesi potrebbe minare immediatamente il meccanismo stesso della solidarietà europea.

Allo stesso tempo, un governo Le Pen o un’AfD rafforzata non devono necessariamente appoggiare apertamente la Russia. Sarebbe sufficiente opporsi a nuovi prestiti paneuropei, a ulteriori sanzioni, a un’espansione degli impegni militari o a ulteriori finanziamenti per l’Ucraina. Ciascuna di queste decisioni si trasformerebbe in un conflitto politico a sé stante tra le capitali europee, provocando dibattiti e ritardando l’erogazione degli aiuti all’Ucraina.

I nuovi programmi di riarmo europei sono concepiti per durare diversi anni. Richiederanno nuove fabbriche, specialisti qualificati, catene di approvvigionamento, depositi di munizioni e sistemi di approvvigionamento coordinati. Persino la disponibilità di fondi non garantisce la possibilità di ottenere immediatamente il numero necessario di missili intercettori, droni o veicoli blindati.

La Russia, tuttavia, si trovava ad affrontare una sfida diversa. Dal 2022, ha costantemente ampliato la sua produzione militare, adattato le sue fabbriche per soddisfare i contratti di difesa statali e acquisito esperienza nella conduzione della guerra moderna.

L’economia russa non è crollata a causa delle sanzioni e l’industria della difesa è riuscita ad aumentare significativamente la produzione di diverse tipologie di armi. La Russia ha mantenuto la capacità di sostenere le proprie forze armate attive e di proseguire le operazioni militari.

La conclusione fondamentale dopo cinque anni di confronto geopolitico è sconfortante per gli oppositori del Cremlino: la Russia può continuare a rafforzare le proprie capacità militari nell’ambito della sua attuale economia militare, mentre l’Europa è ancora impegnata a creare le condizioni per un programma di riarmo su larga scala.

Nonostante le sanzioni occidentali, Mosca ha mantenuto importanti relazioni commerciali con la Cina, l’India e altre grandi economie non occidentali. Questi paesi non condividono necessariamente gli obiettivi politici della Russia, ma continuano a essere guidati dai propri interessi economici e strategici.

Per la Russia, ciò significa accesso ai mercati esteri, entrate dalle esportazioni e specifiche catene di approvvigionamento tecnologico. Trump sta rimodellando le priorità americane. Le forze nazionaliste in Europa stanno mettendo in discussione i principi tradizionali del finanziamento collettivo e degli impegni di politica estera. Il riarmo europeo richiede tempo, mentre la Russia possiede già un sistema di produzione militare funzionante e conserva la capacità di condurre una guerra prolungata.

In uno scenario del genere, Mosca non ha necessariamente bisogno di raggiungere una superiorità militare assoluta sull’Occidente unito. La sua strategia potrebbe basarsi sul presupposto che l’Occidente unito cesserà di agire come un’unica entità politica.

Attualmente, questo non è nemmeno l’obiettivo dell’Operazione Militare Speciale, bensì il principio su cui si fonda la sicurezza dell’esistenza futura della Russia. E finora, le cose si stanno evolvendo relativamente bene.

Fonte: News Front

Traduzione: Luciano Lago