Una crisi sanitaria nazionale non ferma il ritmo dei tamburi di guerra

di Philip Giraldi

Gli Stati Uniti hanno appena dichiarato guerra al coronavirus, con il presidente Donald Trump che si definisce “presidente del tempo di guerra”. Sia che si pensi che il virus debba essere confrontato con la massima aggressività chiudendo il paese o che le misure già in atto costituiscano già una reazione eccessiva, questo non sembra avere molta importanza perché gli sviluppi dei prossimi mesi probabilmente dimostreranno ciò che avrebbe potuto essere / avrebbe dovuto essere fatto.

Ma intanto si moltiplicano le opinioni estreme, Rush Limbaugh rileva una cospirazione dei democratici e dei comunisti con l’obiettivo di distruggere il capitalismo con il pretesto di salvare vite umane , mentre un libertario più moderato ma animato da un’ideologia più libera , Ron Paul, ha scelto di scrivere un articolo intitolato ” La bufala del coronavirus “che ha personalmente messo alla base, come” principale seminatore della paura “, il dottor Anthony Fauci, l’esperto molto rispettato del governo sull’origine e sulla diffusione della malattia.

Stalin dichiarò che la morte di una persona è da considerare una tragedia mentre la morte di un milione di persone è una statistica. Per Limbaugh e Paul, un’epidemia che potrebbe uccidere decine o addirittura centinaia di migliaia di americani produce una statistica di impatto minore rispetto a mantenere le oligarchie di Wall Street completamente corrotte e la “libertà” dell’individuo di andare a fare shopping . In effetti, se il capitalismo “avvoltoio” americano motivato dall’avidità deve essere preservato nella sua forma attuale per proteggere e potenziare i ricchi, un cambiamento radicale potrebbe essere accolto dalla maggior parte degli americani per includere una vera rete di sicurezza delle infrastrutture sanitarie, attesa da tempo.

Nel frattempo, le preoccupazioni più razionali e legittime vengono sollevate da coloro che sono preoccupati per quale tipo di democrazia ed economia americana emergerà dall’altra parte. Invitano il pubblico a essere particolarmente vigili di fronte al proseguimento delle pratiche di emergenza a livello federale e statale, che consentono ai rispettivi governi di agire in modo autocratico con scarsa trasparenza o responsabilità.

Una misura specifica che è stata implementata è l’uso del tracciamento del telefono cellulare, senza l’autorizzazione dei proprietari dei dispositivi, per verificare se le misure di separazione e isolamento sono rispettate dalle persone che si spostano, determinando se se obbediscono o meno alle regole in vigore per penalizzare le riunioni pubbliche. Sembra che il governo e persino almeno una società privata, probabilmente israeliana, siano ora in grado di tracciare contemporaneamente centinaia di migliaia o addirittura milioni di telefoni.

Questa violazione “di emergenza” del diritto alla privacy equivale a una ricerca illegale e dovrebbe essere contestata dalla sua costituzionalità, ma il vero pericolo è che gli strumenti utilizzati per monitorare la posizione dei telefoni possano anche essere utilizzati, una volta dichiarata una crisi, per monitorare le attività perfettamente legali dei cittadini. È inoltre da temere che, una volta sviluppata la tecnologia per localizzare i telefoni, alcune altre impostazioni potrebbero integrare questa funzione nella capacità consolidata dell’Agenzia per la sicurezza nazionale di intercettare e registrare conversazioni private. .

È certo che dopo la comparsa del coronavirus emergerà un mondo diverso, ma si può osservare con rammarico che certe cose non sembrano mai cambiare, anche nel mezzo di una grave crisi sanitaria globale. Si potrebbe davvero sospettare che gli Stati Uniti, lungi dal mettere in ordine la propria casa, abbiano effettivamente utilizzato il virus come copertura per intensificare le sue attività aggressive in Asia e in America Latina. Lungo la strada, hanno anche deliberatamente sfruttato la malattia per punire i paesi con cui hanno rapporti contrastanti.

Coloro che incoraggiano la “massima pressione” del cambio di regime favorito dall’amministrazione Trump sono gli alti funzionari civili della Casa Bianca, vale a dire il Segretario di Stato Mike Pompeo e il Consigliere per la Sicurezza Nazionale Robert O’Brien . I generali, tra cui il segretario alla Difesa Mike Esper e i capi dello staff della Difesa, affermano che l’esercito è già sovraccarico di lavoro e finora ha resistito ad alcuni dei suggerimenti più sfrenati, ma ciò non significa che le proposte bellicose siano scomparse. Sono ancora sul tavolo, spinte in particolare da Pompeo, e poiché il presidente è straordinariamente facile da convincere a intraprendere un’azione militare, dovrebbero essere considerati sempre fattibili.

Le due proposte di azione che sono emerse di recente e che dovrebbero essere considerate un limite folle sono entrambe legate all’Iran. Uno di questi è notevole in quanto crea contemporaneamente due nuovi nemici attivi. Questo è un ordine del Pentagono ai comandanti regionali di prepararsi ad attaccare e distruggere la milizia sciita irachena Kataib Hezbollah , che secondo il duo O’Brien / Pompeo è legata all’Iran ed è responsabile dei recenti attacchi alle basi Americani in Iraq.

Il tenente generale Robert P. White, comandante in capo americano in Iraq, ha immediatamente risposto all’ordine, obiettando che tale azione avrebbe provocato una guerra con l’Iran aumentando le pressioni sul governo di Baghdad per espellere le forze americane dal paese. White ha anche sottolineato che non aveva abbastanza forze in Iraq e che qualsiasi attacco a una milizia irachena che è tecnicamente parte dell’esercito iracheno avrebbe prodotto una guerra aperta all’interno dei confini di un paese che è tecnicamente un alleato. Se altre milizie, inclusa la grande e ben equipaggiata Armata di Badr, si unissero agli attacchi alle basi americane, non ci sarebbe modo di difenderle.

L’ordine è un compromesso a causa di forti divergenze all’interno dell’amministrazione Trump su come punire l’Iran e le sue milizie irachene obbligatorie. Pompeo e O’Brien vedono il coronavirus, che ha colpito duramente l’Iran, come un’opportunità per distruggere le milizie quando l’Iran non è in grado di rispondere. Secondo il New York Times , Esper ha approvato la pianificazione solo per creare opzioni per trattare con l’Iraq e l’Iran in base alla possibilità che gli attacchi alle forze americane si intensifichino.

Finora Donald Trump ha avvertitoche l’Iran o una milizia incaricata stiano pianificando un “attacco furtivo” sulle basi statunitensi in Iraq e abbiano dichiarato che l’Iran stesso “pagherebbe un prezzo molto alto” se questo viene eseguito. Tuttavia, il Presidente ha accettato di lasciare che la pianificazione continui, sebbene abbia anche minacciato di “salire sulla catena alimentare”, suggerendo che è pronto ad attaccare l’Iran direttamente in caso di escalation contro Truppe americane.

Pompeo e O’Brien, uniti al direttore dell’intelligence nazionale Richard Grenell, recentemente nominato, hanno anche incoraggiato uno sforzo più serio, vale a dire attaccare l’Iran senza preavviso e senza alcun pretesto mentre è indebolito dalla crisi sanitaria. Pompeo, O’Brien e Grenell hanno sostenuto che un attacco diretto all’Iran, che potrebbe includere attacchi contro le sue navi da guerra, indebolirebbe così tanto il regime sulla sua incapacità di difendere il paese che i suoi leader sarebbero costretti ad aprire per negoziare, cioè per andare a Washington.

Forze USA in Iraq

Washington ha sia aumentato le sanzioni sia negato i medicinali all’Iran, così come al Venezuela, per esercitare una pressione aggiuntiva sui loro governi di fronte alla pandemia di coronavirus. L’amministrazione Trump ha bloccato con successo $ 5 miliardi di prestiti di emergenza dal Fondo monetario internazionale ad entrambi i paesi mentre inviava navi da guerra ai Caraibi e al Golfo Persico per premere con forza il messaggio, se necessario.

L’argomentazione usata per punire il Venezuela è che non è chiaro chi rappresenti il ​​governo legittimo nel paese, se sia il presidente Nicola Maduro, che Pompeo ha chiamato “spacciatore”, o Juan Guaido, l’aspirante alla carica di capo di stato promosso dal Dipartimento di Stato.

Posizione d’attacco aeronavale USA

Gran parte delle manovre di Washington si sono svolte sotto il radar, data la copertura della crisi del coronavirus. A parte il Venezuela, la maggior parte dei piani si è concentrata sull’Iran, il più odiato avversario della Casa Bianca e anche, forse non per caso, il nemico perpetuo numero uno di Israele. Nel frattempo , il 27 marzo, il Dipartimento di cooperazione per la sicurezza e la difesa del Dipartimento di Stato americano ha annunciato l’approvazione di un accordo da 2,4 miliardi di dollari con Israele per l’acquisto di otto aerei KC. -46A Pegasus.

L’accordo è il primo caso in cui gli Stati Uniti hanno venduto aeromobili appositamente costruiti per la fornitura a Israele. Il Pegasus KC-46A può trasportare 106 tonnellate di carburante per fornire jet da combattimento e ha un’autonomia di oltre 6.000 miglia. Fornirà all’Aeronautica israeliana una capacità di rifornimento sufficiente per attaccare direttamente l’Iran, il suo principale obiettivo regionale. Israele ha spesso dichiarato la sua volontà di attaccare i siti nucleari iraniani e potrebbe anche sfruttare l’opportunità offerta dal coronavirus e le sue conseguenze per farlo.

Quindi, in un momento in cui l’opinione pubblica americana richiede garanzie che si stia facendo tutto per combattere il coronavirus, alcuni funzionari della Casa Bianca stanno pianificando nuove guerre. Se stessimo cercando prove della disfunzione dell’amministrazione Trump, non ci sarebbe bisogno di cercare oltre.

