Una crisi sanitaria globale? Per questo aumentano il confronto e lo spiegamento dei bombardieri nucleari

da Redazione

Il Pentagono si distingue per la sua marcia entusiasta verso la guerra. Innumerevoli migliaia di persone sono colpite dal virus Covid-19, tra cui centinaia di membri dei servizi armati statunitensi. Gli Stati Uniti, fanno questo mentre i despoti del mondo godono della loro libertà di perseguitare le minoranze e i poveri e gli oppressi muoiono in un’orribile miseria a causa della fame e mancanza di cure mediche.

Ma la guerra di propaganda contro la Cina continua, insieme all’escalation dello scontro contro Pechino da parte di Washington nel suo continuo dispiegamento di navi da guerra e bombardieri di attacco nucleare nel Pacifico occidentale e nel Mar Cinese Meridionale.

La campagna di propaganda è intrigante, e mentre è appassionata e assurda nei contenuti e nella sua divulgazione, dirigendosi a molti dei milioni di persone che prendono di mira e che sono obiettivo del loro messaggio. L’obiettivo delle ultime bordate mira a convincere il mondo occidentale che la Cina è responsabile della diffusione di Covid-19, quello che il presidente degli Stati Uniti e il suo segretario di Stato chiamano “virus cinese”, e non è sorprendente che lo sbocco principale per gli ultimi simboli di Goebbels sia il “News Corp” [sic; presieduto dall’egregio Rupert Murdoch] il cui Australian Saturday Telegraph ha intitolato il 4 maggio che “la Cina ha deliberatamente soppresso o distrutto prove dell’epidemia di coronavirus in un” assalto alla trasparenza internazionale “che è costato decine di migliaia di vite, secondo un dossier preparato dai governi occidentali preoccupati per il contagio COVID-19. Il documento investigativo di 15 pagine, ottenuto dal “The Saturday Telegraph”, pone le basi per il caso di accuse negligenza contro la Cina. “

Il rapporto ha ricevuto molta copertura da Fox News negli Stati Uniti (di proprietà e diretto da Rupert Murdoch) che ha osservato che “Un dossier investigativo compilato dalla cosiddetta alleanza di intelligence” delle Five Eyes ” che, secondo come riferito, conclude che la Cina avrebbe nascosto o intenzionalmente distrutto l’evidenza della pandemia di coronavirus ed è coerente con i risultati degli Stati Uniti sulle origini dell’epidemia.

Questa versione finora, alti funzionari statunitensi hanno riferito a Fox News sabato [2 maggio] “. Il giornalista che ha prodotto la storia di Telegraph, “National Political Editor” Sharri Markson, ha dichiarato su Fox News il giorno successivo che “È molto chiaro da questo dossier di 15 pagine che è stato preparato dai governi occidentali preoccupati che la Cina abbia deliberatamente nascosto evidenza del virus.

Cina Sanificazione locali

Era una sciocchezza, ovviamente, ed è stato quindi sfruttato dal tabloid della schiera del Regno Unito, il Daily Mail, che ha informato i suoi milioni di lettori circa il “Eyes Intelligence Dossier Bombshell”, dove Five Eyes “afferma che la Cina ha mentito sul coronavirus “. Per dare loro il dovuto, la maggior parte dei media britannici ha rifiutato di diffondere la notizia spazzatura, ma la puzza è rimasta nonostante la rivelazione del 7 maggio secondo cui “l’Australia ha stabilito che il rapporto non è un documento di intelligence derivato da Five Eyes. Non si ritiene che includa informazioni originali provenienti da fonti umane o intercettazioni elettroniche “. Ovviamente no. Ma questo non ha importanza per i propagandisti che hanno ottenuto una vittoria sulla verità e sulla decenza.

E anche le organizzazioni presumibilmente affidabili non sono riluttanti a dare informazioni in caso di opportunità. Come notato dal Bulletin of Atomic Scientists, “Il comando strategico degli Stati Uniti, il ramo dell’esercito americano responsabile delle armi nucleari della nazione, ha recentemente pubblicato un’infografica imperativamente fuorviante su Twitter.

La grafica è confusa, non solo su quando usare il carattere grassetto, ma anche sui fatti. Il grafico afferma che “Russia, Cina, Corea del Nord e Iran perseguono nuove armi nucleari e sistemi di consegna per minacciare il mondo”, mentre, come osserva il Bollettino, “le riduzioni drammatiche della Russia [nel numero di armi nucleari] non sono menzionate che hanno sovraperformato quelle degli Stati Uniti. Dal 1990, l’arsenale russo è diminuito da circa 37.000 testate nucleari a 4.310, con un calo dell’88 percento “. Ma il capo del comando strategico americano degli Stati Uniti, ammiraglio Charles Richard, ha twittato il 3 maggio che “Le minacce che affrontiamo oggi e in futuro sono reali e non sono cambiate durante la pandemia. Mentre continuiamo a cercare e fornire un mondo sicuro e protetto, altri continuano ad agire in modo provocatorio e irresponsabile. “

Forse nessuno ha detto all’ammiraglio Richard che gli Stati Uniti hanno 3.800 armi nucleari, mentre la Cina ne ha 300. E mentre il suo comando sostiene la provocazione e l’irresponsabilità da parte della Cina, deve tenere conto del rapporto del 30 aprile che “l’esercito di Gli Stati Uniti ha continuato la sua manifestazione di forza per una settimana ” sul Mar Cinese Meridionale con un’uscita sulle acque contestate di due bombardieri dell’Aeronautica, B-1B Lancers della 28th Bomb Wing dalla base aerea di Ellsworth, SD, hanno sorvolato per un viaggio di andata e ritorno per 32 ore per condurre operazioni marittime come parte di una task force congiunta di bombardieri del comando strategico indo-Pacifico degli Stati Uniti d’America. . “Non solo questo, ma nelle acque del Mar Cinese Meridionale “L’incrociatore missilistico guidato USS Bunker Hill ha navigato vicino agli atolli Spratlys della Cina, il mercoledì, come parte delle sue cosiddette operazioni di libertà di navigazione” e “Martedì, il lancia missili distruttore USS Barry ha navigato vicino le isole Paracel. Provocazione, fatta da qualcuno?

Il Rapporto del Pentagono del 2019 al Congresso sugli “sviluppi militari e di sicurezza” della Cina rileva che “le ultime piattaforme di superficie e sottosuolo della Marina cinese consentono operazioni di combattimento oltre la portata delle difese della terra cinese”. In particolare, la portaerei cinese e i vettori di localizzazione pianificati, una volta operativi, amplieranno la copertura della difesa aerea oltre la gamma dei sistemi missilistici di bordo e costieri e consentiranno operazioni della task force a distanze sempre maggiori. «. Tuttavia nessuno può credere che la Cina “continuerà” per il prossimo futuro prevedibile nella misura che possa disporre di qualcosa come le undici portaerei a propulsione nucleare e dotate di armi nucleari della marina americana che gli Stati Uniti d’America schierano in tutto il mondo.

La pandemia di Covid-19 è una crisi globale che avrebbe dovuto portare tutte le nazioni a riunirsi e cooperare in ogni modo possibile per controllare la diffusione del virus, combattere le sue conseguenze fisiche ed economiche e produrre e somministrare un vaccino immunitario. Invece, la priorità di Trump Washington è stata quella di denigrare la Cina in tutti i modi possibili.

Lo scambio tra il Segretario di Stato Pompeo e Martha Raddatz alla televisione della ABC lo ha chiarito quando gli è stato chiesto: “Pensi che il coronavirus sia stato creato dall’uomo?” a cui ha risposto che “i migliori esperti sembrano pensarlo”. Martha Raddatz non gli avrebbe permesso di cavarsela, osservando che “il direttore della National Intelligence afferma che il consenso è che non risulta che sia”. La gaffe della risposta rivelatrice di Pompeo è stata quando ha detto: “l’importante è che il Partito Comunista Cinese avrebbe potuto evitare tutto questo”.

E per sfidare ulteriormente il Partito Comunista, le operazioni aggressive del Pentagono intorno alle coste della Cina includono l’USS Ronald Reagan Carrier, Strike Group insieme a “la nave da assalto anfibia USS America, più piccola del Reagan ma con a bordo combattenti stealth F -35B Lightning II »e l’USS Nimitz Strike Group che sta per lasciare San Diego per una missione indo-pacifica sconosciuta.

Gruppo navale US. Navy



La crisi sanitaria ha colpito la flotta statunitense e ci saranno ancora più casi di infezione da virus, ma il capo delle operazioni navali, l’ammiraglio Gilday ha dichiarato che, nonostante l’emergenza sanitaria globale, la Marina americana ha “il dovere di garantire che siamo pronti a rispondere. Non possiamo semplicemente inginocchiarci o tenere tutti in porto finché questo nemico non viene sconfitto. Siamo la squadra ospite degli Stati Uniti. L’incertezza causata da [il coronavirus] rende la nostra missione di proteggere gli Stati Uniti in mare più importante che mai. Ecco perché la Marina degli Stati Uniti continua a operare in avanti ogni giorno “.

Quindi ora lo sappiamo. Dimentica la crisi sanitaria globale. Concentrati sull’affrontare la Cina. La “squadra ospite” è vista come la strada di Washington verso un futuro pacifico e prospero.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago