Una catastrofe scoppiata negli Stati Uniti: il primo perdente nella guerra petrolifera è già noto

da Redazione

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato la situazione, incolpando la Russia, l’Arabia Saudita e le “notizie false” per quanto stava accadendo. Allo stesso tempo, Trump ha osservato che il crollo del mercato fornirà ai consumatori benzina a basso costo.

Le compagnie petrolifere statunitensi stanno raccogliendo i risultati disastrosi del nuovo martedì nero. Pertanto, le quote di Occidental Petroleum sono diminuite del 44%, le risorse EOG sono diminuite del 35% e le risorse continentali del 40%. Per le aziende più piccole, la situazione è ancora più triste, perché le loro azioni sono diminuite di oltre la metà.

“Il segmento degli scisti statunitensi è quasi morto. Bagno di sangue. Miliardi di dollari sono stati spazzati via dal capitale ”, ha commentato Javier Blas, esperto dell’agenzia Bloomberg nel settore energetico. Ha inoltre attirato l’attenzione sul fatto che anche i mastodonti della produzione di petrolio subiscono perdite. In particolare, le azioni di British Petroleum sono calate del 20% in un solo giorno.

“Quanto sta accadendo ora è un disastro per il segmento del petrolio da scisto, tra cui le azioni delle corporation “Chesapeake Energy” e “Whiting Petroleum”, che sono state scambiate a un livello estremamente basso anche prima del crollo. Dato che le compagnie petrolifere hanno bruciato centinaia di miliardi in dieci anni, la produzione di scisto sta iniziando a frustrare gli sponsor, portando le società a enormi debiti. È stata determinata in una situazione senza speranza “, afferma Bloomberg.

Il responsabile della Pickering Energy Partners, Dan Pickering, , si è lamentato del fatto che l’industria dello scisto “si è sparata sui piedi quando ha aumentato la produzione”.

Il direttore esecutivo di RS Energy Group, Jan Nieber, è fiducioso che l’accaduto porterà alla riorganizzazione dell’intero segmento.

Come riportato in precedenza da Front News , il crollo dell’accordo OPEC + ha portato a questa situazione nel mercato dell’energia, quando la Russia ha rifiutato di tagliare ulteriormente la produzione di petrolio. Il prezzo del greggio è calato di oltre il 30%, il maggiore calo registrato dalla guerra del Golfo.

Il crollo di oggi è dovuto in larga parte all’annuncio da parte dell’Arabia Saudita di voler aumentare la sua produzione di petrolio. In un momento in cui, anche a causa dell’epidemia di coronavirus, la domanda di petrolio è molto bassa, l’annuncio di un aumento della produzione da parte dell’Arabia Saudita fino a superare i dieci milioni di barili di petrolio al giorno ad aprile, che sarà probabilmente seguito da decisioni simili negli altri paesi dell’OPEC, l’associazione dei principali produttori di petrolio, ha immediatamente prodotto un calo dei prezzi.

Al momento l’Arabia Saudita sta limitando la sua produzione a 9,7 milioni di barili al giorno, ma ha la capacità di produrre fino a 12 milioni di barili di petrolio al giorno.

La decisione dell’Arabia Saudita è arrivata in seguito al fallimento delle trattative con la Russia per prorogare una riduzione concordata della produzione oltre il mese marzo, quando scadrà l’attuale accordo che impone ai produttori di limitare le quantità di petrolio estratto nel tentativo di mantenerne i prezzi elevati.

Petroliere Golfo Persico

La Russia è ormai un protagonista primario sul mercato petrolifero e difende le sue quote di produzione a scapito della produzione di scisto USA che si basa su quotazioni elevate del greggio. Le autorità russe hanno dichiarato di poter sostenere un prezzo basso del greggio anche per oltre dieci anni senza conseguenze negative. Gli osservatori tuttavia dicono che basterà poco per riportare i prezzi ai livelli preesistenti, fattori come tensioni di guerra nel Golfo Persico potrebbero di colpo invertire il processo di ribasso del greggio.

Fonte: New Front

Traduzione e sintesi: Sergei Leonov