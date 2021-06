Una base Usa in Siria attaccata da proiettili… gli Usa continuano a reclutare miliziani Daesh

Una base americana illegale in Siria è stata attaccata durante la notte da domenica a lunedì, secondo il sito televisivo iraniano in lingua araba al-Alam.

La base in questione si trova ad al-Chadadi, nella provincia meridionale di Hassaké, nel nord-est della Siria.

Tre colpi di mortaio sono stati sparati alla base intorno a mezzanotte, la TV ha detto che non ci sono informazioni se l’incendio abbia causato danni.

Questi colpi sono arrivati ​​quando l’agenzia di stampa ufficiale siriana Sana ha rivelato che “le forze di occupazione americane hanno trasferito in questa base un gruppo di terroristi Daesh per sottoporli all’addestramento dei servizi segreti americani in modo che potessero essere addestrati” per colpire Esercito siriano, forze russe e zone residenziali…”.

Questi miliziani erano in precedenza nella prigione della zona Industriale Alta Scuola all’ingresso sud della città di Hassaké, gestita dalla milizia a maggioranza curda delle Forze democratiche siriane (SDF), una organizzazione curda che collabora con gli Stati Uniti.

Durante il trasferimento dei terroristi, l’aviazione americana stava operando un volo a bassa quota su Hasaka, ha riferito Sana.

Lo scorso aprile, le forze Usa hanno trasferito miliziani Daesh nel giacimento petrolifero di al-Omar nella provincia orientale di Deir Ezzor.

Il mese precedente, circa 40 di questi miliziani jihadisti takfiristi erano stati trasportati dalla prigione di al-Hol a est di Hassaké alla base di al-Chadadi.

Prigione per terroristi dove i servizi USA arruolano nuovi elementi

Nel frattempo, le truppe americane continuano a stabilire la loro presenza illegittima, secondo Damasco, nelle basi che hanno costruito nel nord-est della Siria, il cui numero supera la dozzina.

I media russi Russia Today hanno riferito che un convoglio di circa 30 camion, alcuni dei quali trasportavano bulldozer, veicoli blindati 4 x 4 e camion coperti che trasportavano attrezzature logistiche e autocisterne, è arrivato nella città di Qamichli. , proveniente dal Kurdistan iracheno, dopo aver attraversato il -Walid passaggio tra Siria e Iraq.

La maggior parte delle province siriane di Hassaké, Deir Ezzor e Raqqa, ricche di idrocarburi, sono occupate dalle SDF, con l’aiuto della coalizione internazionale guidata dagli Usa.

Queste zone sono teatro di un movimento di protesta di alcune tribù arabe che rifiutano di sottomettersi al diktat delle milizie curde delle YPG. Hanno condotto nelle ultime settimane una campagna di perquisizioni e arresti di giovani siriani che sono stati portati con la forza nei campi per costringerli ad arruolarsi nelle loro file.

Questo lunedì 21 giugno, i miliziani delle SDF hanno ucciso una donna aprendo il fuoco su un’auto del trasporto pubblico, all’ingresso di Tal Hamis che conduce a Qamichli, mentre tentavano di rapire un giovane siriano che si trovava tra i passeggeri.

Inoltre, gli USA hanno tentato per l’ennesima volta di estendere la propria presenza in direzione dell’autostrada internazionale M4 che collega la località di Tal Tamer nella provincia di Hassaké alla località di Aïn Issa nella provincia di Raqqa.

Secondo il sito televisivo libanese al-Mayadeen, una pattuglia russa ha intercettato un convoglio americano formato da 3 mezzi corazzati e un quarto delle SDF nei pressi del villaggio di al-Aaliyat nella provincia nord-occidentale di Hassake. Gli è stato impedito di proseguire la loro strada e li hanno costretti a ritirarsi verso Tal Tamer.

Fonte: Al Manar French

Traduzione: Gerard Trousson