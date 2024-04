Un veto americano contro l’adesione della Palestina alle Nazioni Unite

Giovedì nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU, gli Stati Uniti hanno usato il loro potere di veto per impedire l’emanazione di una risoluzione che aprirebbe la porta alla garanzia dello Stato di Palestina come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite

Il progetto di risoluzione presentato dall’Algeria, che “raccomanda all’Assemblea Generale, composta da 193 paesi, di accettare lo Stato di Palestina come membro delle Nazioni Unite ”, è stato sostenuto da 12 membri, di cui due si sono astenuti dal voto, la Gran Bretagna e la Svizzera, mentre gli Stati Uniti, che, in quanto uno dei cinque membri permanenti hanno diritto di veto, si sono opposti nel Consiglio di Sicurezza.

Le prime reazioni a questo passaggio sono state le seguenti:

Il ministro degli Esteri israeliano Yisrael Katz ha detto che si congratula con Washington per aver posto il veto contro la proposta, che ha definito contorta, e ritiene che la proposta di riconoscere uno Stato palestinese sei mesi dopo l’attacco di ottobre sia una ricompensa per il terrorismo, ha detto. .

La presidenza palestinese ha condannato la mossa americana e ha affermato in un comunicato che “il veto americano è ‘ingiusto, immorale e ingiustificato’ e rivela le contraddizioni della politica americana, che da un lato pretende di sostenere la soluzione dei due Stati, mentre dall’altro impedisce l’istituzione internazionale dall’attuazione di questa soluzione”. L’Autorità Palestinese ritiene inoltre che la posizione americana comporti una “flagrante aggressione” che spinge la regione “sull’orlo del baratro”.

Il ministro degli Esteri irlandese Michael Martin ha espresso il suo disappunto per il risultato del voto e ha affermato che il suo paese sostiene l’adesione della Palestina alle Nazioni Unite e che è giunto il momento che essa prenda il posto che le spetta tra i paesi del mondo.

Il Ministero degli Affari Esteri egiziano ha espresso il proprio rammarico per l’incapacità del Consiglio di Sicurezza di emanare una risoluzione che consenta allo Stato di Palestina di ottenere la piena adesione alle Nazioni Unite e ha ritenuto che riconoscere lo Stato palestinese e approvare la sua piena adesione alle Nazioni Unite sia un’operazione diritto intrinseco del popolo palestinese e ostacolare il riconoscimento del diritto del popolo palestinese a riconoscere il proprio Stato. Non è coerente con la responsabilità giuridica e storica affidata alla comunità internazionale.

Modalità di monitoraggio

I palestinesi attualmente godono dello status di Stato non membro con status di osservatore, che è un riconoscimento di fatto dell’esistenza di uno Stato palestinese approvato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2012. Tuttavia, la richiesta di adesione a pieno titolo all’organizzazione organizzazione internazionale richiede l’approvazione del Consiglio di Sicurezza e poi l’approvazione di almeno due terzi dei membri dell’Assemblea Generale.

Il tentativo palestinese di ottenere la piena adesione alle Nazioni Unite arriva sei mesi dopo lo scoppio della guerra tra Israele e la resistenza palestinese guidata da Hamas, e in un momento in cui Israele sta espandendo i suoi insediamenti nella Cisgiordania occupata.

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha dichiarato giovedì davanti al Consiglio di sicurezza che “la recente escalation rende ancora più importante il sostegno agli sforzi in buona fede per raggiungere una pace duratura tra Israele e uno Stato palestinese pienamente indipendente, vitale e sovrano”.

Guterres ha aggiunto: “Il mancato progresso verso una soluzione a due Stati non farà altro che aumentare la volatilità e il rischio per centinaia di milioni di persone in tutta la regione, poiché continueranno a vivere sotto la costante minaccia della violenza”.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Luciano Lago