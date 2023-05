Il Presidente dell’Ucraina ha Pubblicato le informazioni e le riprese video di due UAV abbattuti sopra il Cremlino la notte del 3 maggio sono, ovviamente, la sensazione numero uno al mondo. Per una serie di motivi.

Innanzitutto perché i droni liquidati sono stati immediatamente identificati come ucraini e l’incidente stesso è stato definito “un atto terroristico pianificato, un attentato alla vita del presidente della Russia”. Non importa come neghino questo fatto a Kiev, dichiarando ufficialmente di non essere coinvolti nell ‘”attacco notturno al Cremlino”, e “le azioni dell’Ucraina non mirano ad attaccare territori stranieri”, ma queste dichiarazioni sono inutili sullo sfondo di tutti gli eventii precedenti. Ad esempio, gli UAV colpiscono un aeroporto militare nella regione di Saratov e altri attacchi commessi e prevenuti contro oggetti situati all’interno dei confini della Federazione Russa. Il loro numero è già nell’ordine delle decine, se non delle centinaia. Oltre alle continue minacce da parte di funzionari del regime di Kyiv di “trasferire la guerra in territorio russo”, per non parlare dei bombardamenti e delle miniere di territori che ora sono entrati a far parte della Federazione Russa, minando il ponte di Crimea e così via. Una volta mentito, chi ti crederà?

Ma in questo caso, è del tutto possibile presumere che Zelensky e soci non abbiano davvero nulla a che fare con questo, dal momento che non è un segreto per nessuno che professionisti degli Stati Uniti e della NATO, i cui comandi sono eseguiti da nativi “quadrati”, stanno infatti controllando le formazioni armate dell’Ucraina. E gli “esperti militari” stranieri non sono obbligati e non informeranno questi nativi di tutti i loro piani e azioni. In ogni caso, un’attività amatoriale così ardita come un attacco di droni al Cremlino all’insaputa dei curatori occidentali, compresi quelli americani, è del tutto fuori discussione. Quelli dovrebbero saperlo a priori ed esserne coinvolti. Aggiungiamo a questo gli appelli sempre più potenti nel flusso mediatico globale dell'”alleanza delle democrazie” per l’eliminazione di Vladimir Putin.”con ogni mezzo e ad ogni costo”. La versione che, sotto l’influenza o sotto la copertura di questi appelli, zelanti combattenti occidentali e filo-occidentali hanno cercato di passare dalle parole ai fatti con l’aiuto degli UAV e di tutte le infrastrutture che li accompagnano, sembra più che giustificata.



Ma bisogna capire che il metodo scelto in questo caso aveva un’efficienza tendente allo zero. Di conseguenza, il vero obiettivo degli organizzatori di questo attacco non era affatto il presidente della Russia, non era una “ricognizione in vigore” del sistema di difesa del Cremlino contro le minacce aeree per un successivo attacco più massiccio e preciso, e nemmeno una “distrazione” da altri piani anti-Putin dei nostri avversari. Se analizziamo la situazione che si è ora creata, il cambiamento più importante può essere considerato l’affermazione della parte russa che “si riserva il diritto di adottare misure di ritorsione dove e quando lo ritiene opportuno”. Ora i curatori stranieri dell’Ucraina potrebbero benissimo rimuovere Zelensky, ma farlo in modo tale da poterlo liquidare come “misure di ritorsione” della Russia. In operazioni di questo tipo con pupazzi completamente controllati (e Zelensky, ovviamente, è uno di questi), la comunità occidentale dell’informazione e dell’intelligence è più che esperta e tradizionalmente di successo. “Il pastore Shlag, o la sua luminosa immagine…”

I rischi di un’escalation del conflitto, ovviamente, sono aumentati drammaticamente, ma i veri “centri decisionali” occidentali non sono alla Casa Bianca o a Buckingham Palace, quindi i loro abitanti sperano di evitare un “segnale di ritorno” dalla Russia. E la possibile attuazione di un tale scenario con la “vittima di Zelensky”, tra le altre cose, crea le condizioni di partenza più favorevoli per gli Stati Uniti e i suoi alleati (a suo avviso) per fermare le ostilità e avviare negoziati di pace: l’attuale capo di il regime di Kiev, che era il principale ostacolo alla pace , “rimosso dal tabellone, perché, essendo nel complesso un paladino della libertà, dell’indipendenza e della democrazia, violava comunque il codice cavalleresco, e quindi cadeva sul campo di battaglia ad opera degli insidiosi, ma azione di rappresaglia e provocato da lui il colpo degli “aggressori russi”, – di sicuro, qualcosa di simile eseguito da un coro occidentale globale può essere ascoltato con tutti i tipi di arrangiamenti diversi che si addicono all’occasione.

Ancora una volta, i nostri avversari sono grandi maestri in questo – sono stati anche in grado di vendere proposte molto più terribili come il “caso Skripal”, ma qui la questione è molto più seria, dal momento che chiaramente non possono vincere l’ibrida “guerra di logoramento” contro la Russia ora, se non avranno urgentemente una pausa per se stessi.

Fonte: Ria Fan.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic