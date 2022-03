Un secondo Fronte Usa contro la Cina

di Valery Kulikov (*)

Gli eventi legati all’Ucraina degli ultimi giorni hanno chiaramente messo in luce la politica criminale di Washington e il suo desiderio di risolvere i suoi problemi finanziari e geopolitici scatenando conflitti armati su territori stranieri. È abbastanza notevole che la crisi intorno all’Ucraina stessa, secondo anche gli analisti statunitensi , sia stata progettata dagli Stati Uniti e loro ne sono pienamente responsabili.

L’azione militare iniziata in Ucraina è stata preparata dalla Casa Bianca da molto tempo e aveva lo scopo di trascinare Russia e Cina in un confronto distruttivo con Stati Uniti e Regno Unito. L’unica domanda era quando e in quale occasione sarebbe iniziata la prossima accesa battaglia. Sfortunatamente per l’Ucraina, è stato il paese che, dopo aver ceduto alla “carota marcia” delle vuote promesse di adesione all’UE e alla NATO, ha calpestato esso stesso questo impegno, per compiacere Washington, alimentando il suo fervore russofobo, rafforzando la posizione nazista nella paese, e ricattando il mondo intero con la possibilità di acquisire armi nucleari. Ancora una volta, sono stati gli Stati Uniti che sono riusciti, con il loro rifiuto a discutere di garanzie di sicurezza per tutti, a provocare la Federazione Russa a una soluzione decisa al problema ucraino. E per farlo ora, altrimenti sarebbe troppo tardi.

In questa situazione, Washington ha la possibilità di attirare nel suo campo Francia, Germania, Israele e molti altri “satelliti statunitensi permanenti” spingendoli a sostenere apertamente le autorità naziste a Kiev. Nel frattempo, l’Ucraina è diventata nient’altro che una merce di scambio per gli Stati Uniti.

Oltre a perseguire una politica provocatoria contro la Russia, gli Stati Uniti, sullo sfondo della crisi ucraina, hanno adottato clamorosamente tattiche simili contro la Cina, speculando sulla situazione intorno a Taiwan, provocando apertamente Pechino contro Taiwan, sostenendo in modo dimostrativo la “necessità” di attraversare la “linea rossa” tracciata dalla RPC. Oltre ad armare Taiwan, Washington ha scelto anche un altro trucco, non meno ipocrita, per la Cina: quello pseudo-diplomatico: la speculazione sul “riconoscimento” dell’indipendenza dell’isola. E tale politica sta già diventando nazionale, con il sostegno dei due maggiori partiti, Democratici e Repubblicani, nonché dei presidenti antagonisti Joe Biden e del suo predecessore Donald Trump.

Per quanto riguarda il confronto di Mosca con Kiev, una delegazione americana dopo l’altra viene inviata a Taiwan per discutere di un ulteriore approfondimento delle relazioni e di nuove forniture di armi statunitensi. Per analogia con l’Ucraina, c’è un’opposizione tra le popolazioni dell’isola e della Cina continentale, e ci sono tentativi attivi da parte di “insegnanti democratici degli Stati Uniti” per creare un nuovo pool genetico cinese a beneficio dell’attuale establishment politico statunitense.

E questo, in particolare, è confermato dall’arrivo il 2 marzo a Taiwan di due delegazioni americane in rappresentanza delle principali agenzie di politica estera statunitensi: i capi di stato maggiore congiunti dell’esercito e il Dipartimento di Stato. Nonostante la loro rappresentazione da parte dei “pensionati” Michael Mullen e Mike Pompeo, tuttavia il loro livello e il loro status precedente parlano già. Come, del resto, fanno le tattiche dell’appello ufficiale di Washington, prima di M. Pompeo il 4 marzo a Taiwan a riconoscere l'”indipendenza” dell’isola, con il pretesto della presunta “sovranità di fatto” di Taiwan e della “scelta democratica” dei suoi 23 milioni di abitanti”. E poi una proposta del 5 marzo di Michele Sison, Sottosegretario di Stato per gli Affari delle Organizzazioni Internazionali, per ripristinare i diritti di Taiwan all’ONU, che ha perso nel 1971 insieme al mandato conferito alla Repubblica popolare cinese di diventare un membro permanente del Consiglio di sicurezza. E tutto questo sta accadendo contro la palese contraddizione della posizione ufficiale aveva degli Stati Uniti che aveva riconosciuto il principio della Cina unica!

Missili ipersonici cinesi

Nel frattempo, nel contesto dell’ambizione di Pompeo per le imminenti elezioni presidenziali,questi ha anche mosso critiche attive alla “passività dell’attuale capo di stato Joseph Biden” nell’agire contro Pechino, non escludendo l’uso della forza per risolvere il “Taiwan problema”.

Nel frattempo, le mani della Casa Bianca sono legate dagli accordi USA-RPC degli anni ’70, in base ai quali Washington interrompeva le relazioni diplomatiche con Taipei, le stabiliva con Pechino e riconosceva l’isola come parte della Cina. Tuttavia, la legge approvata negli Stati Uniti consente loro di aiutare Taiwan con le armi, ma non li obbliga a inviare i loro soldati a difendere l’isola.

Pechino, naturalmente, non poteva non reagire al viaggio di Pompeo. Il quotidiano Renmin Ribao, organo del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha definito Pompeo un politico anti-cinese estremamente volgare. Taipei ha anche risposto all’adeguamento della politica di Washington sulla Cina, con lo Yuan legislativo (parlamento) che ha adottato un bilancio rafforzato per la produzione in serie di 18 tipi di armi e attrezzature militari entro il 2026. Inoltre, i missili terra-terra, che sono controllati da intelligence e missili terra-aria dovrebbero essere pronti per essere consegnati alle truppe tra il 2024 e il 2025.

A Washington è chiaro che riunire la Cina a Taiwan con il supporto della forza costerebbe caro a Pechino. Inoltre, non escludono che in un momento critico, la 7a flotta statunitense, che ha sede nelle vicinanze, in Giappone, possa venire in soccorso di Taiwan. Nel frattempo, gli Stati Uniti si aspettano anche che la RPC affronti una rappresaglia economica rapida e coordinata a livello globale da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati. Tuttavia, gli esperti americani ritengono che Pechino, rendendosi conto delle difficoltà incontrate dalla Russia, non rinuncerà ancora all’opzione di un’acquisizione militare dell’isola.

Nei piani di Washington per la Cina, gli Stati Uniti prevedono anche di utilizzare le capacità di Mosca a proprio vantaggio, partendo dal presupposto che la Russia sarà “più conforme” e ricettiva agli interessi di Washington a causa delle molteplici sanzioni già imposte su di essa. Tuttavia, una politica simile all’uso della Cina da parte di Washington negli ultimi mesi per contrastare la Russia non ha portato agli Stati Uniti il ​​risultato sperato. Washington non è riuscita a persuadere Pechino a fare pressioni sulla Russia, nonostante abbia tenuto colloqui segreti senza successo con la Cina negli ultimi tre mesi per persuadere Xi Jinping a dissuadere la Russia dall’azione militare in Ucraina. Questo, in particolare, è stato riportato dal Daily Mail.

Secondo il New York Times, i contatti dell’amministrazione Biden con Pechino sono iniziati a novembre, dopo che il presidente ha tenuto un video vertice con il leader cinese Xi Jinping. Pochi giorni dopo la Casa Bianca ha incontrato l’ambasciatore cinese.

Secondo il quotidiano, funzionari statunitensi hanno detto al diplomatico cinese che gli Stati Uniti stavano pianificando di imporre severe sanzioni contro società e funzionari russi in caso di invasione russa, molto più grave rispetto al 2014, quando Mosca ha annesso la Crimea. Allo stesso tempo, secondo quanto riferito, i funzionari hanno affermato che anche i legami commerciali di Pechino con la Russia potrebbero “subire delle conseguenze”. Il New York Times ha sottolineato che i funzionari statunitensi avevano parlato con l’ambasciatore cinese almeno altre tre volte, ma l’ambasciatore Qin ha affermato che Mosca aveva legittime preoccupazioni per la sicurezza.

Per quanto riguarda la nuova strategia statunitense nella regione indo-pacifica, pone, come ha affermato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi in una conversazione con il segretario di Stato americano Anthony Blinken il 22 febbraio, una sfida aperta alla Cina. “Il tentativo di incorporare “Taiwan nella strategia per contenere la Cina” nella politica regionale degli Stati Uniti è un segnale sbagliato”, ha affermato il ministro degli Esteri cinese, osservando che le richieste degli Stati Uniti per una concorrenza a lungo termine con la Cina potrebbero degenerare in un “confronto totale” .

Il sostegno di Washington alle aspirazioni indipendentiste di Taiwan minaccia un conflitto armato tra Stati Uniti e Cina, ha detto l’ambasciatore cinese negli Stati Uniti, Qin Gang, alla stazione radio statunitense NPR. “Se le autorità taiwanesi, incoraggiate dagli Stati Uniti, continueranno a percorrere la strada dell’indipendenza, molto probabilmente questo coinvolgerà la Cina e gli Stati Uniti, i due grandi paesi, in un conflitto militare, ” Egli ha detto. Allo stesso tempo, il diplomatico ha definito Taiwan “la più grande polveriera” nelle relazioni tra Pechino e Washington e ha sottolineato che la Cina cercava la riunificazione pacifica con l’isola, ma non avrebbe rinunciato alla forza, poiché era un deterrente.

Esercitazioni Cina Russia

Per quanto riguarda la prontezza pubblicizzata di Washington ad intensificare il confronto simultaneo con Russia e Cina, compreso l’uso di strumenti militari come la NATO, l’edizione cinese del Global Times ha recentemente sottolineato senza mezzi termini: Dimentica due guerre, gli Stati Uniti sono riluttanti a combatterne anche una!

Il professor Shen Yi della School of International Relations and Public Affairs dell’Università di Fudan ha ricordato a questo proposito: “L’ex presidente Richard Nixon aveva fatto i conti molto tempo fa per gli Stati Uniti: non potevano permettersi di combattere due guerre contemporaneamente”. Per quanto riguarda l’attuale potenza americana, i suoi giorni migliori sono lontani: anche Washington stessa non è sicura di poter vincere nemmeno una sola guerra regionale. Ne è prova la decisione degli Stati Uniti di non inviare le proprie forze armate in prima linea in Ucraina. Mi vengono in mente altri esempi: come si sono impantanati nei conflitti in Vietnam, Afghanistan e non sono riusciti a vincere da nessuna parte. In questo contesto, è suicida per gli Stati Uniti combattere due guerre contemporaneamente. Inoltre, non va dimenticato che l’economia statunitense è in uno stato catastrofico.

Anche quando hanno avuto il coraggio di imporre le cosiddette “sanzioni a livello nucleare” scollegando la Russia dal sistema Swift, hanno dovuto aggirare con attenzione le banche legate al settore energetico. Rispetto all’era della seconda guerra mondiale, il sole d’America sta tramontando.

*Valery Kulikov, esperto di politica, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook ”.

Traduzione: Luciano Lago