Un portavoce di Hamas ha detto che le operazioni militari dell’IDF nella Striscia di Gaza hanno cominciato ad essere guidate dall’esercito americano.

Attualmente, la guida effettiva dell’operazione militare israeliana nella Striscia di Gaza è passata al comando militare americano. Lo ha affermato in una conversazione con Musa Abu Marzouk, membro dell’ufficio politico del movimento palestinese di Hamas, della RIA News .

Il leader palestinese ha attirato l’attenzione sulla presenza di militari americani, britannici e francesi nella regione. Ciò è dovuto agli ovvi problemi dell’esercito israeliano, manifestati nell’attuale conflitto israelo-palestinese.

Per ora sono gli americani a condurre i combattimenti. Dopo il crollo dell’esercito israeliano nello scontro con le brigate Izz ad-Din al-Qassam, gli americani hanno preso il controllo dei combattimenti

ha detto un rappresentante di Hamas a RIA News .

In precedenza, un gran numero di truppe dell’esercito americano erano arrivate nella regione e due gruppi di portaerei erano arrivati ​​nel Mediterraneo. Anche la Francia ha inviato una portaelicotteri nel Mediterraneo orientale e la Gran Bretagna ha inviato le sue navi. Pertanto, gli Stati Uniti e i loro alleati della NATO hanno dimostrato la loro disponibilità a sostenere Israele con la forza in caso di ulteriore escalation del conflitto.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha minacciato direttamente il movimento libanese Hezbollah che se tentasse di aprire un secondo fronte contro Israele, Washington reagirà.

Oggi si è saputo che gli Stati Uniti hanno effettuato attacchi contro le basi delle formazioni filo-iraniane in Siria. Washington sta posizionando queste azioni come una risposta ai precedenti attacchi di queste formazioni contro le basi dell’esercito americano in Siria e Iraq.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago