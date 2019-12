Un pessimo 2019 per il principe sanguinario dell’Arabia Saudita

da Redazione

Il 2019 è stato un anno di sconfitte per Arabia Saudita e Bin Salman (MBS).

Non è riuscito a sottomettere lo Yemen o il Qatar e dovrà retrocedere su entrambi i fronti.

di Thomas W. Lippman

Possiamo quasi sentire la nuova musica dell’umore, il nuovo tema musicale, che esce dal palazzo reale di Riyadh, in Arabia Saudita. La melodia è “Non puoi sempre ottenere ciò che vuoi”, ma non è la voce di Mick Jagger. È il principe ereditario Mohammed bin Salman, che fa i conti con la realtà.

Lui il principe non otterrà una netta vittoria sui ribelli Houthi sostenuti dall’Iran nel vicino Yemen [Per dirla in modo moderato. Probabilmente non otterrà nient’altro di quello che avrebbe potuto avere senza una guerra in primo luogo] . Ha fallito nel confondere il vicino Qatar con le sue richieste. Non costringerà la Turchia a ritirare il suo contingente militare dal Qatar : i turchi partiranno alle loro condizioni, quando saranno pronti. E non ha ottenuto la schiavitù degli investitori internazionali di grande nome, che lui sperava si affrettassero a comprare azioni della compagnia petrolifera statale,Saudi Aramco, e aumenta la sua valutazione. Il prezzo è aumentato nei primi giorni dopo che le vendite delle sue azioni sono state rese pubbliche, dando alla società la valutazione di $ 2 trilioni di dollari cercata dal principe ereditario, ma le azioni sono scambiate solo sulla borsa saudita e quasi tutti gli acquirenti sono sauditi o altri arabi del Golfo .

Questo è stato un anno di notizie per lo più scoraggianti per l’impetuoso giovane e sanguinario principe ereditario , noto colloquialmente come MbS, senza nemmeno contare le continue ricadute del sospetto del suo ruolo nell’omicidio di 14 mesi fa dell’eminente giornalista saudita statunitense Jamal Khashoggi.

Le sue politiche aggressive nella regione del Golfo hanno fallito o si sono bloccate su quasi tutti i fronti. Gli eventi recenti hanno indicato che la sua migliore opzione ora è trovare vie salvavita per uscire da due crisi di lunga durata che ha in gran parte creato: la guerra aerea che ha devastato lo Yemen e il futile boicottaggio del Qatar.

Sono passati cinque anni da quando l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti (EAU) sono entrati nella guerra civile multi-fazione dello Yemen. I sauditi hanno lanciato la loro forza aerea equipaggiata con gli Stati Uniti in una campagna di bombardamenti incessante mentre gli Emirati Arabi Uniti hanno coordinato gli sforzi militari sul campo. Il conflitto intensificato ha ucciso migliaia di persone e diffuso la carestia in quello che era già il paese più povero del mondo arabo, ma MbS e i suoi alti funzionari hanno affermato di non avere altra scelta che continuare. Dissero che l’Arabia Saudita non poteva permettere l’emergere di un governo filo-iraniano al confine meridionale, che secondo loro sarebbe stato il risultato se gli Houthi avessero avuto la meglio. Eppure i ribelli Houthi detengono ancora la capitale, Sanaa, e sono ancora in grado di sparare missili oltre il confine.

Trump con il principe saudita Bin Salman

Molteplici sforzi di pace da parte delle Nazioni Unite hanno prodotto accordi nominali ma pochi risultati concreti. Poi ad agosto, gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato che si sarebbero ritirati dal conflitto, lasciando i sauditi praticamente soli. Gli Emirati hanno affermato di aver bisogno delle loro truppe in patria per scongiurare potenziali attacchi da parte dell’Iran, ma molti analisti degli affari regionali hanno affermato che i governanti degli Emirati Arabi ne hanno semplicemente avuto abbastanza.

Era da parte degli Emirati che avevano davvero sopportato il peso di questa battaglia negli ultimi quattro anni, mentre i sauditi, sai, sorvolano e lasciano cadere alcune bombe, poi volano a casa e vanno a cena “, ha detto Gerald Feierstein, ex ambasciatore americano nello Yemen”.

Qualunque sia la motivazione, la decisione degli Emirati Arabi Uniti ha minato la campagna di MbS di persuadere o costringere il maggior numero possibile di nazioni arabe a unirsi alla politica del regno di affrontare l’Iran e la sua influenza ovunque incontrati, con qualsiasi mezzo necessario. Il ritiro “ ha lasciato il principe ereditario saudita e il sovrano di fatto Mohammad bin Salman (MbS) l’unico motore chiave di quel disastroso conflitto. L’amico di MbS, Abu Dhabi Crown Prince e de facto il leader degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed (MbZ), lo ha lasciato a raccogliere i pezzi. All’indomani dell’azione di MbZ, la stella di MbS sembra attenuarsi e la sua influenza sulla scena internazionale sta diminuendo ”, ha scritto Emile Nakleh, un veterano analista di affari regionali per la CIA e altre organizzazioni.

Poi, a settembre, due grandi installazioni petrolifere saudite sono state paralizzate da attacchi di droni e missili, probabilmente dall’Iran (?), che hanno temporaneamente dimezzato la produzione di petrolio. Gli Stati Uniti hanno annunciato che avrebbero schierato unità di difesa aerea per aiutare i sauditi a proteggersi, ma quando l’amministrazione Trump non è riuscita a prendere alcuna azione diretta contro l’Iran, i sauditi hanno visto la necessità di riposizionare le risorse militari legate allo Yemen.

Secondo Kristian Coates Ulrichsen del Baker Institute, “ La mancanza di una risposta energica da parte dell’amministrazione Trump ha scioccato la leadership dell’Arabia Saudita e di Abu Dhabi (negli Emirati Arabi Uniti) ed è stata seguita da una rivalutazione del loro approccio finora da falco agli affari regionali “.

Poche settimane dopo l’annuncio degli Emirati Arabi Uniti, secondo numerosi rapporti della regione, i funzionari sauditi e i rappresentanti degli Houthi hanno avviato negoziati indiretti , mediante videoconferenza, sotto la sponsorizzazione dell’Oman. Anche se queste discussioni portano a qualche svolta, è probabile che alcune violenze nello Yemen continuino perché al-Qaida ha capitalizzato la situazione di stallo politico per rafforzarsi nel sud del Paese e la monarchia saudita è sempre stata il primo obiettivo del gruppo terroristico.

Il boicottaggio del Qatar non è direttamente correlato alla guerra in Yemen e non ha provocato violenze, ma in qualche modo ha prodotto effetti a livello regionale più ampi. Ha interrotto il traffico aereo, i modelli commerciali e la vita familiare nelle sei monarchie del Gulf Cooperation Council (GCC). Anche lì, la pressione su MbS sta aumentando per eliminare una politica che non ha possibilità realistiche di produrre i risultati che lui ha cercato.

Nel giugno 2017, l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain e l’Egitto hanno imposto un totale boicottaggio diplomatico ed economico sul Qatar, un paese grande la metà del New Hampshire che confina con l’Arabia Saudita lungo la costa del Golfo. Due settimane dopo i quattro hanno emesso 13 “richieste”, hanno detto che il Qatar avrebbe dovuto incontrarsi per uscire dalla loro lista nera. Tra le altre cose, volevano che il Qatar reprimesse i Fratelli Musulmani, che l’Arabia Saudita considera un gruppo terroristico, chiudere la rete televisiva Al-Jazeera, espellere una forza militare turca di stanza lì e ridurre i suoi legami economici con l’Iran. Quando i califfi del Qatar non si sono conformati, i Sauditi hanno annunciato un piano per scavare un canale lungo il confine tra Arabia Saudita e Qatar, rendendo effettivamente il Qatar senza sbocco sul mare.

Netanyahu e Bin Slaman i due alleati

L’impatto sul Qatar è stato notevole : con le frontiere e lo spazio aereo chiusi, le famiglie sono state separate, le importazioni di cibo e prodotti lattiero-caseari dall’Arabia Saudita sono state interrotte e i voli hanno dovuto essere dirottati. Ma l’Arabia Saudita e i suoi partner hanno gravemente sottovalutato la capacità dei Qatar, sostenuto dalla sua vasta ricchezza di gas naturale, di aggirare il boicottaggio. Hanno trovato nuove fonti alimentari e nuovi mercati in un’amichevole Turchia. E hanno aumentato, piuttosto che ridotto, i loro legami commerciali con l’Iran , con il quale il Qatar condivide il più grande giacimento di gas offshore del mondo.

Inoltre, i sauditi e i loro partner non sono riusciti a ottenere il sostegno degli Stati Uniti, che hanno un’importante base militare in Qatar,ma ha anche una base navale in Bahrein e stretti legami di sicurezza con l’Arabia Saudita. I sauditi hanno ricevuto il messaggio a settembre quando il presidente Trump, nonostante le sue strette relazioni con MbS, ha tenuto un incontro amichevole ben pubblicizzato alle Nazioni Unite con l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani.

Da allora, c’è stata una raffica di sviluppi che possono presagire la fine di una faida che è stata del tutto improduttiva per i sauditi.

A novembre, un aereo saudita è atterrato a Doha, la capitale del Qatar, per consegnare la squadra nazionale di calcio a un torneo regionale. Due anni prima, il torneo doveva essere trasferito in Kuwait perché l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti si erano rifiutati di giocare in Bahrein. Il 4 dicembre, il Qatar ha annunciato che Emir Tamim era stato invitato dai sauditi a recarsi a Riyad per un vertice del GCC. Ciò ha offuscato la speculazione in tutta la regione secondo la quale alcuni progressi sarebbero stati annunciati all’evento del 10 dicembre. Tamim, tuttavia, non ha partecipato, inviando invece il suo primo ministro e la sessione plenaria del vertice si è conclusa dopo venti minuti senza grandi sviluppi.

Mike Pompeo con i sauditi

Quindi il boicottaggio continua , undici mesi dopo che il segretario di Stato Mike Pompeo, in visita in Qatar, ha dichiarato di aver “trascinato la questione troppo a lungo”. Ma non darà più valore a nessuno dei partecipanti, se mai lo facesse. Il Kuwait, che come l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrain è membro del CCG, sta intensificando i suoi sforzi di mediazione. Questa settimana il ministro degli esteri del Qatar, Muhammad bin Abdulrahman al-Thani, ha dichiarato : “Abbiamo risolto la situazione di stallo della mancata comunicazione all’avvio di una comunicazione con i sauditi” – non che un accordo sia imminente, ma che almeno le due parti parlano. Tra tutte le turbolenze che sconvolgono il Medio Oriente, dalla Libia al Libano all’Iraq, il boicottaggio è un ostacolo alla cooperazione che MbS non può più permettersi.

Fonte: Responsible Statecraft

Traduzione: Luciano Lago