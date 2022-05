Un nuovo ordine in Asia occidentale: il caso della presenza strategica della Cina in Siria

di Mohamad Zreik

Mentre l’ordine globale evolve verso un mondo multipolare, sta emergendo un nuovo equilibrio di potere basato su legami economici incentrati sull’Asia.

L’unanimità intorno a un nuovo secolo americano è stata incontrollata per un decennio. Hawk John Bolton aveva fatto esplodere l’autoritarismo di Xi, dicendo che la nuova repressione aveva reso quasi impossibile per la CIA mantenere gli agenti in Cina.

L’Unione economica eurasiatica (EAEU) si è evoluta enormemente sin dal suo inizio. Oggi, il multipolarismo è fiorito, promettendo progressi a lungo termine per tutti coloro che seguono i suoi standard. E la Siria è uno di questi paesi, che è recentemente tornato in prima linea sulla scena mondiale dopo aver sconfitto un’offensiva militare decennale guidata da attori tradizionali unipolari.

Nonostante ciò, le sanzioni illegali statunitensi continuano a danneggiare le popolazioni che muoiono di fame, ostacolare la riabilitazione di infrastrutture critiche e l’accesso all’acqua pulita e limitano i mezzi di sussistenza di milioni di persone in Siria.

“Accogliamo con favore la partecipazione della Siria alla Belt and Road Initiative e alla Global Development Initiative”, ha detto Xi Jinping il 5 novembre il presidente siriano Bashar al-Assad.

Nel luglio 2021, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha incontrato il capo della Lega araba per discutere del ritorno della Siria nella sfera di influenza. Un piano in quattro punti per porre fine alla multiforme crisi della Siria è stato firmato dalla Cina alla fine del tour, che ha coinciso con la rielezione di Assad.

Circondata da movimenti separatisti sostenuti dall’Occidente, la Siria ha ribadito il suo sostegno all’integrità territoriale della Cina. Nel 2018, la Cina ha donato 28 milioni di dollari alla Siria e nel settembre 2019 il primo ministro iracheno Adil Abdul Mahdi ha offerto petrolio Cina-Iraq per la ricostruzione e una maggiore integrazione nella BRI.

Gli eventi orchestrati da forze straniere hanno interrotto questo progresso. Le manifestazioni hanno rapidamente rovesciato l’amministrazione di Abdul Mahdi e il progetto petrolifero per la ricostruzione. Negli ultimi mesi l’Iraq ha rilanciato questa impresa, ma i progressi sono stati modesti.

Al momento, questi progetti sono per lo più incanalati attraverso l’accordo di partenariato strategico globale di 25 anni tra Cina e Iran raggiunto nel marzo 2021. Questo potrebbe aprire la strada a future linee ferroviarie ed elettriche che collegheranno l’Iran all’Iraq e alla Siria.

Durante il primo incontro ufficiale della BRI nell’aprile 2019, il presidente Assad ha dichiarato: “Il passaggio della Via della Seta (Iniziativa per la Belton Road ed il nuovo collegmento) attraverso la Siria è una conclusione scontata quando questa infrastruttura viene costruita, non è una semplice strada che basta mettere su una mappa”.

Cina e Siria ora tacciono sui dettagli. La lista dei desideri di Assad può essere dedotta dalla sua precedente visione strategica per la Siria. La strategia Five Seas di Assad, che ha promosso dal 2004 al 2011, è stata demolita dopo che gli Stati Uniti hanno iniziato ad attaccare la Siria.

La “Strategia dei cinque mari” prevede la costruzione di ferrovie, strade e sistemi energetici per collegare la Siria al Mediterraneo, al Golfo Persico, al Mar Nero, al Mar Rosso e al Mar Caspio. Questo progetto è un collegamento logico che collega gli stati del mondo insulare di Mackinder. Tale progetto è “la cosa più importante” che Assad abbia mai fatto, ha detto nel 2009.

Azerbaigian, Iran, Iraq e Libano sono tra i paesi con cui Assad ha guidato le delegazioni a firmare accordi nel 2011. All’epoca, il presidente libico Gheddafi e una coalizione di paesi, tra cui Sudan, Etiopia ed Egitto, stavano costruendo il Great Man-Made River .

Non possiamo capire perché Gheddafi sia stato ucciso, perché il Sudan sia stato diviso nel 2009, o perché gli Stati Uniti stiano attualmente finanziando il cambio di regime in Etiopia finché non afferriamo questo enorme paradigma strategico rivoluzionario. Il segreto diplomatico tra Cina e Asia occidentale è così essenziale nella situazione di transizione post-regime.

Negli ultimi dieci anni, le iniziative conformi alla BRI in Asia occidentale e in Africa sono state sabotate in vari modi. È una costante. Né Assad né i cinesi vogliono tornare su questa situazione.

La Lega Araba ha riammesso la Siria il 23 novembre, rivelando la sostanza di questa diplomazia nascosta. Gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita hanno dimostrato di essere pronti ad accettare la loro umiliazione, riconoscere la legittimità di Assad e adattarsi alle nuove potenze mediorientali di Cina e Russia. Contrariamente a decenni di promesse statunitensi che vedono la partecipazione araba come interessi disponibili a breve termine, la cooperazione Cina-Russia offre vantaggi reali e dimostrabili per tutti.

La BRI ora comprende 17 paesi arabi e 46 africani, mentre gli Stati Uniti hanno passato l’ultimo decennio a sanzionare e multare coloro che non accettano la sua egemonia globale. Di fronte a una possibile soluzione ai suoi attuali problemi economici e alle fluttuazioni della valuta, la Turchia si è rivolta alla Cina per chiedere aiuto.

Alleanza Cina e Siria

L’acquisto di petrolio controllato dallo Stato Islamico, l’invio di combattenti estremisti nella regione e la ricezione di armi dall’Arabia Saudita e dal Qatar sono tutti metodi conosciuti per sostenere le operazioni dell’ISIS e di al-Qaeda in Iraq e in Siria. I finanziamenti della CIA sono diminuiti negli ultimi mesi, lasciando all’ISIS pochi altri mezzi di sostentamento.

Sebbene il presidente degli Stati Uniti Joe Biden abbia ribadito il sostegno militare statunitense alle Forze di difesa siriane (SDF) a guida curda, il ruolo dei curdi è stato esagerato. Molti ora si rendono conto che i curdi sono stati indotti con l’inganno a diventare la controbanda dell’ISIS e che le promesse di uno stato curdo sono irreali come la caduta di Assad. Per molto tempo è stato ovvio che l’unica speranza di sopravvivenza della Siria fosse l’assistenza militare dalla Russia e la BRI dalla Cina, che hanno entrambe bisogno della Turchia per preservare la sovranità siriana.

Questa nuova realtà e l’imminente collasso del vecchio ordine unipolare nell’Asia occidentale danno motivo di ritenere che la regione, o almeno una parte significativa di essa, sia già avviata ad un nuovo corso e contando sul boom dello sviluppo e della connettività a venire.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Gerard Trousson