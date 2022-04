“Un nuovo criminale di guerra”, sospeso Scott Ritter per i suoi commenti sul presidente Biden

Scott Ritter, un ex ufficiale dell’intelligence del Corpo dei Marines degli Stati Uniti e ispettore delle armi delle Nazioni Unite in Iraq negli anni Novanta, ha ripristinato il suo account Twitter dopo essere stato sospeso dalla piattaforma per aver definito il presidente degli Stati Uniti Joe Biden “un criminale di guerra” in Ucraina.

Lo scorso fine settimana, funzionari ucraini hanno riferito della scoperta di centinaia di civili morti a Bucha, 15 miglia a nord-ovest di Kiev, una città un tempo detenuta dalle truppe russe. Presentandosi sconvolto , il presidente ucraino Zolodymr Zelensky ha accusato la Russia di aver commesso un “genocidio” a Bucha durante la sua visita in città lunedì. Anche gli Stati Uniti e molti altri paesi hanno condannato la Russia.

Anya Parampil, giornalista di Grayzone News, ha twittato mercoledì che Ritter era stato sospeso e ha catturato lo screenshot del messaggio del sito web dei social media all’ex funzionario delle Nazioni Unite.

Il tweet offensivo di Ritter era: “La polizia nazionale ucraina ha commesso numerosi crimini contro l’umanità a Bucha. Biden, nel cercare di trasferire la colpa degli omicidi di Bucha sulla Russia, è colpevole di favoreggiamento di questi crimini. Congratulazioni America… noi “abbiamo creato un altro criminale di guerra presidenziale!”

Queste affermazioni sono considerate dai media USA prive di fondamento ed è opinione diffusa che le forze russe siano responsabili delle uccisioni.

Twitter ha risposto al messaggio, dicendo che il suo account aveva “violato le nostre regole di abusi e molestie”.

Parampil ha chiesto a Twitter di ripristinare l’account di Ritter.

Chi è Scott Ritter?

Non è la prima volta che Ritter è coinvolto in polemiche. Ritter ha lasciato la squadra di ispettori delle Nazioni Unite per le armi di distruzione di massa nel 1998, sostenendo che il presidente Bill Clinton era troppo facile con Saddam Hussein. Aveva criticato il governo del dittatore iracheno per aver fuorviato gli ispettori e truffato la comunità internazionale. La sua posizione sulle armi di distruzione di massa in Iraq era cambiata in modo significativo dopo che aveva lasciato il paese mediorientale nel 1998, dicendo inizialmente che Hussein “non si era quasi disarmato” nel 1998, prima di escludere le armi di distruzione di massa lì, secondo il Time .

Ritter è stato anche a lungo criticato e sospettato di essere stato reclutato dai sovietici “che lo hanno utilizzato, incluso attraverso la moglie russa, come affermano fonti legate ai servizi di intelligence USA.

Non è la prima volta che un guornalista critico dell’amministrazione viene criticato e diffamato per le sue posizioni.

Fonte: Newsweek

Traduzione e sintesi: Luciano Lago