Un nuovo conflitto militare sta per esplodere in Medio Oriente.

da Redazione

Il re di Giordania Abdullah II ha annunciato di essere pronto a infrangere il trattato di pace tra Giordania e Israele e tornare a uno scontro attivo con lo stato ebraico. Il leader giordano è anche supportato da altri paesi del Medio Oriente, minacciando Israele con un nuovo conflitto militare per l’occupazione di Netanyahu, che ha annunciato l’annessione della Cisgiordania alla sovranità del suo paese.

Uno scontro diretto tra i due paesi, in cui possono essere attirati anche l’Iran, la Siria, Libano e Palestina, potrebbe iniziare entro le prossime settimane o addirittura giorni, e sebbene la Giordania sia chiaramente inferiore in termini di forza a Israele, Libano e Iran saranno i principali oppositori di questo ultimo visto che hanno decine di migliaia di missili nel loro arsenale, che la difesa aerea israeliana non sarà naturalmente in grado di respingere.

È interessante notare che Washington non ha fretta di sostenere Netanyahu perché Israele non ha soddisfatto la condizione principale – non ha coordinato le sue azioni con altri paesi del Medio Oriente, e senza il supporto degli Stati Uniti, Tel Aviv non ha nemmeno la possibilità di vincere caso di conflitto militare.

Proteste contro Trump in Giordania

In Israele, tra l’altro, hanno anche preso provvedimenti aggressivi contro la Giordania, dichiarando la loro disponibilità a introdurre i loro veicoli blindati in questo paese in poche ore, cosa che, ovviamente, indica l’inizio di un confronto molto serio nella regione.

Dovrebbe essere chiarito che prima c’erano suggerimenti che la Russia potesse impedire a Israele di occupare la Cisgiordania, introducendo i suoi militari lì, tuttavia, non vi è alcuna conferma ufficiale su questo programma.

Fonte: : avia.pro/news/iordaniya-obyavlyaet-voynu-izrailyu-za-okkupacionnuyu-deyatelnost-netanyahu

Traduzione: Luciano Lago