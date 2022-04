Un mondo multipolare significa la fine dell’egemonia statunitense

Di Ramzy Baroud

L’ incontro tra il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi nella città cinese orientale di Huangshan il 30 marzo è destinato a passare alla storia come uno spartiacque nelle relazioni tra i due colossi asiatici.

Questo incontro è stato importante non solo per i tempi o per il fatto che ha riaffermato i legami sempre più forti tra Mosca e Pechino, ma anche per il forte discorso politico ripreso dai due alti diplomatici.

Non c’era spazio per l’ambiguità a Huangshan. Lavrov ha parlato di un nuovo “ordine mondiale”, sostenendo che il mondo “vive ora una fase molto seria nella storia delle relazioni internazionali”, un riferimento all’escalation del conflitto Russia-Ucraina/NATO. “Noi, insieme a voi [Cina] e ai nostri sostenitori”, ha aggiunto Lavrov con sicurezza, “ci muoveremo verso un ordine mondiale multipolare, giusto e democratico”.

Da parte sua, Wang Yi ha ricordato in modo molto preciso la posizione del suo Paese riguardo ai suoi rapporti con la Russia e l’Occidente, ripetendo alcune parole ed espressioni usate durante l’ incontro del 4 febbraio tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo cinese, Xi Jinping. “La cooperazione sino-russa non ha limiti… La nostra lotta per la pace non ha limiti, il nostro mantenimento della sicurezza non ha limiti, la nostra opposizione all’egemonia non ha limiti”, ha affermato Wang .

Chi segue l’evoluzione del discorso politico russo-cinese – anche prima dello scoppio della guerra russo-ucraina il 24 febbraio – noterà che il vocabolario utilizzato non si riferisce più al conflitto regionale, ma alla riorganizzazione degli affari mondiali.

Sebbene la spinta a combattere contro l’egemonia occidentale guidata dagli Stati Uniti sia inerente agli obiettivi politici di entrambi i paesi, Mosca e Pechino raramente sono avanzate assieme come fanno oggi nella sfida al dominio occidentale.

Il fatto che la Cina abbia rifiutato di allinearsi alle sanzioni economiche occidentali, di condannare o isolare la Russia, è indicativo di una politica cinese chiaramente lungimirante.

Inoltre, Pechino e Mosca non fanno dipendere le loro relazioni future esclusivamente dall’esito della guerra in Ucraina. Quello che stanno correndo per ottenere è una strategia politica a lungo termine che sperano porti alla fine a un mondo multipolare.

Le motivazioni della Russia per questo tanto desiderato cambio di paradigma sono ovvie: resistere all’espansione verso est della NATO, riaffermarsi come potenza globale e liberarsi dall’umiliante eredità dell’ex Unione Sovietica. Anche la Cina ha un’agenda regionale e globale.

Sebbene le sue ambizioni siano in parte legate a diverse sfere geopolitiche – il Mar Cinese Meridionale e Orientale e la regione indo-pacifica – gran parte dell’elenco di lamentele e priorità di Pechino si sovrappone a quello di Mosca.

Oltre agli interessi economici diretti tra Russia e Cina, che condividono mercati enormi e in crescita, ciascuna di esse deve affrontare sfide simili.

Entrambe le potenze, ad esempio, sperano di ottenere un migliore accesso ai corsi d’acqua e di scongiurare i progressi militari USA-occidentali lungo alcune delle rotte commerciali più importanti del mondo.

Non sorprende quindi che una delle principali priorità strategiche della Russia dopo la guerra con l’Ucraina sia stata quella di migliorare il suo accesso al Mar Nero, un importante snodo commerciale con un’ampia percentuale del commercio mondiale, in particolare per il grano e altri importanti prodotti alimentari.

Come la Russia, anche la Cina sta lottando per sfuggire all’egemonia militare statunitense, specialmente nella regione indo-pacifica. L’aumento esponenziale del budget militare cinese – che dovrebbe aumentare del 7,1% nel 2022 – parla di come la Cina vede il suo ruolo negli affari mondiali, ora e in futuro.

La guerra commerciale degli Stati Uniti contro la Cina, che è stata accelerata dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è stata un chiaro promemoria per Pechino che la potenza economica globale può essere garantita solo da un’equivalente potenza militare.

Esercitazioni congiunte Russia Cina

Questa consapevolezza spiega la decisione della Cina di aprire la sua prima base militare all’estero nel 2017 a Gibuti, nello strategico Corno d’Africa, così come i movimenti militari di Pechino nelle tre isole artificiali del Mar Cinese Meridionale, e il suo ultimo accordo militare con le Isole Salomone, un governo insulare del Pacifico meridionale.

Mentre le motivazioni russe e cinesi, come articolate da alti funzionari di entrambe le parti, sono chiare – “andare verso un ordine mondiale multipolare” – gli Stati Uniti e i loro alleati non sono realmente guidati da alcuna dottrina politica specifica e visione propria, come è stato spesso accadeva in passato.

Washington mira semplicemente a contenere le due potenze in ascesa, come affermato nella National Defense Strategy (NDS) 2022, ancora da pubblicare ufficialmente, in cui si afferma che “la crescente minaccia multi-dominio rappresentata dalla [Repubblica popolare cinese] è la sfida principale agli interessi degli Stati Uniti, seguiti dalle “acute minacce” poste dalla Russia.

Dati i complessi interessi di Russia e Cina e il fatto che i due paesi devono affrontare un nemico comune, è probabile che la guerra in Ucraina sia solo il preludio di un conflitto di lunga durata che si tradurrà in pressioni economiche, politiche e diplomatiche, e forse anche guerra aperta.

Sebbene sia prematuro parlare con certezza del futuro di questo conflitto su scala globale, non c’è dubbio che ora stiamo vivendo una nuova era a livello internazionale, un’era fondamentalmente diversa dai decenni successivi allo scioglimento del Unione Sovietica nel dicembre 1991.

È anche vero che ora sappiamo che Cina e Russia saranno attori importanti nel plasmare quel futuro, che potrebbe davvero allontanarci dall’egemonia occidentale degli Stati Uniti e “verso un ordine mondiale multipolare”.

Fonte: https://www.chroniquepalestine.com/monde-multipolaire-signifie-fin-hegemonie-us/

Traduzione: Gerard Trousson