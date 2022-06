Un mondo in subbuglio: di chi è la colpa?





Un mondo migliore è incompatibile, anzi è impossibile sotto il regno della disfunzione e della distruzione capitaliste guidate dagli Stati Uniti.

Che il mondo sia sulla griglia di tempi tumultuosi è ampiamente scontato.

Il tumulto immediato deriva dall’impatto economico globale dell’aumento dell’inflazione nel prezzo dei beni di consumo di base.

Una preoccupazione prioritaria è l’insicurezza alimentare e la fame per miliardi di persone sul nostro pianeta, e non solo per quelle nazioni considerate a basso reddito e sottosviluppate. La povertà ha raggiunto livelli record nelle cosiddette “nazioni ricche”, dove molti cittadini hanno difficoltà a mettere il cibo in tavola per le loro famiglie.

Tutto ciò è espressione e condanna del fallimento storico del sistema economico occidentale. Il sistema del profitto privato sul bisogno umano è sempre più visto come totalmente inadeguato e obsoleto. Inoltre, è sempre più evidente che questo sistema sottopone le persone alla povertà e alla crisi, il che lo rende ancora più condannabile. Il capitalismo corporativo ha creato terribili problemi per il pianeta e sta esacerbando questi problemi, non alleviandoli. Il sistema stesso deve essere ripudiato per qualcosa di più democratico, sostenibile ed efficace nel soddisfare i bisogni umani.

Ma oltre ai fallimenti economici intrinseci del sistema occidentale, dovremmo aggiungere l’abietto fallimento della politica guidata dall’ideologia.

L’attuale crescente crisi economica è stata intensificata da scelte politiche specifiche fatte dai governi controllati dalle multinazionali e dai loro burocrati non eletti, pagati in eccesso.

In modo ridicolo, i mal governanti occidentali hanno cercato di scaricare la colpa sulla Russia.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha persino chiamato l’inflazione in onore del leader russo Vladimir Putin. Biden si riferisce ai prezzi al consumo alle stelle come “l’aumento dei prezzi di Putin”. Questo è un ridicolo gioco di colpe, uno che gli americani e altri cittadini occidentali non stanno comprando. Non stanno comprando per una buona ragione. È spazzatura garantita.

Crisi energetica

È evidente che gli Stati Uniti sono stati seduti su una bomba inflazionistica per diversi anni a causa delle loro infinite politiche fiscali di stampa di denaro e dell’abuso dei privilegi globali del dollaro arbitrariamente utilizzato come valuta di riserva principale. L’implacabile accumulo del debito nazionale degli Stati Uniti (ora quasi $ 30 trilioni e oltre) e gli eccessi selvaggi di sovvenzionare società, banche e miliardari hanno portato al caos sociale a causa della grottesca disuguaglianza e povertà. Lo stesso processo degenerativo del capitalismo neoliberista è visto in tutta Europa.

Ma ai problemi autoinflitti dell’Europa si aggiunge il sabotaggio sfrenato delle relazioni energetiche con la Russia, per volere di Washington.

L’Unione Europea sta affrontando un vortice di inflazione soprattutto a causa dei prezzi dell’energia che stanno andando alle stelle. Ciò a sua volta deriva dall’autolesionismo di sanzionare il commercio di energia con il partner di lunga data del continente, la Russia. Il think tank Bruegel con sede a Bruxelles ha osservato questa settimana che l’inflazione generale dei prezzi “colpisce l’Europa molto più degli Stati Uniti perché dipendiamo molto di più dalla Russia”.

Le decisioni di sanzionare la Russia da parte degli Stati Uniti e dell’Europa sono ideologiche. Queste decisioni sono prese da una classe politica che non si preoccupa dell’impatto sulle proprie società. In breve, questo è il malgoverno di un’élite non democratica. Poi voltarsi e scaricare la colpa sulla Russia è una forma spregevole di evasione dai propri misfatti.

Le cricche dominanti occidentali (“governi” è un termine troppo educato) hanno imposto sanzioni illegali alla Russia nel tentativo di strangolare l’economia di quella nazione. Questa guerra economica ha colpito la capacità della Russia di fornire al mondo le sue abbondanti materie prime energetiche, nonché la sua abbondante fornitura di cereali e fertilizzanti minerali. Tutto ciò ha prevedibilmente rimbalzato esacerbando l’inflazione al consumo. Ciò dovrebbe essere ovvio in un’economia globale evidentemente interconnessa. Eppure le élite occidentali o non hanno visto le conseguenze delle loro politiche ostili o stanno fingendo ignoranza cercando ora di incolpare la Russia.

Sopportiamo per un momento le opinioni dei leader non eletti dell’Unione europea Charles Michel e Ursula Von Der Leyen. Il primo è il presidente del Consiglio europeo che questa settimana ha accusato la Russia di usare “il cibo come arma”. Mentre Von Der Leyen, presidente della Commissione europea, ha avuto l’audacia di affermare che “il Cremlino sta usando il cibo come parte di un arsenale terroristico”.

La cricca degli eurocrati

Washington ei suoi vassalli europei stanno assurdamente utilizzando come capro espiatorio l’intervento militare russo in Ucraina per spiegare i mali del mondo. In particolare, le élite occidentali stanno cercando di capire che quel conflitto ha creato carenze critiche di grano e altri prodotti di base. La Russia è accusata di bloccare i porti ucraini. La realtà è che il regime di Kiev, sostenuto dalla NATO, non ha impedito alle navi di deporre mine esplosive lungo la costa e i porti. Kiev si rifiutaper sminare le rotte marittime per il trasporto civile. Inoltre, se il regime ucraino volesse esportare cereali, potrebbe farlo economicamente per via terrestre verso la Bielorussia. Tuttavia, tale opzione è preclusa perché l’UE ha sanzionato la Bielorussia come ha fatto con la Russia. Qui vediamo l’ennesima manifestazione di politiche autolesioniste che tornano indietro ai promotori.

Incolpare la Russia per le turbolenze economiche globali e, in particolare, per l’incombente crisi alimentare è una sciocchezza. La guerra in Ucraina avrebbe potuto essere evitata se gli Stati Uniti ei loro partner della NATO si fossero semplicemente impegnati con la Russia in una ragionevole diplomazia per affrontare giustificati problemi di sicurezza. Gli americani ei loro surrogati europei hanno respinto qualsiasi diplomazia del genere perché la loro agenda è guidata da ostilità e dubbie ambizioni egemoniche. In ogni caso, il conflitto in Ucraina è solo un aspetto di un crollo più generale derivante dal cronico fallimento occidentale.

L’attuale malessere globale ha una causalità specifica che è radicata nel sistema economico occidentale e nel suo atteggiamento guerrafondaio imperialista contro la Russia, così come altri nemici designati irrazionalmente, in primo luogo la Cina ma anche Iran, Venezuela, Siria, Corea del Nord, Cuba e Nicaragua, tra gli altri . La stessa designazione di tali “nemici” non è di per sé un indizio di quanto siano assurdi e illegittimi i regimi imperialisti occidentali?

Sicuramente, la testimonianza più schiacciante di corruzione e malgoverno sono le vaste risorse (innumerevoli miliardi di dollari ed euro) attualmente sperperate in armi militari da Washington e dai suoi vassalli europei per sostenere un regime infestato dai nazisti in Ucraina. Le conseguenze non sono solo disordini economici globali e fame. Il capitalismo occidentale sta portando il mondo alla guerra e forse alla conflagrazione nucleare.

Un mondo diverso è possibile ed è realizzabile concretamente, un mondo di relazioni pacifiche, umane e fraterne. Ma un mondo così migliore è incompatibile, anzi è impossibile sotto il regno della disfunzione e della distruzione capitaliste guidate dagli Stati Uniti. La verità è guardare il mondo in faccia, e nessuna quantità di bugie d’élite occidentale e capro espiatorio può nasconderla.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago