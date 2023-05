La difesa aerea ucraina, cercando di abbattere il drone russo Geran, ha colpito direttamente un edificio residenziale.

Durante gli attacchi notturni di oggi su Kiev, che, secondo le risorse informative ucraine, sono diventati uno dei più grandi dall’inizio dell’operazione russa, il sistema di difesa aerea ucraino ha dimostrato un fallimento, a seguito del quale uno dei missili guidati antiaerei ha colpito il tetto di un edificio residenziale a più piani.

Nelle riprese video ottenute dai giornalisti di Avia.pro, si può vedere come un sistema missilistico antiaereo di tipo non identificato lancia un missile. Quest’ultimo trova il suo bersaglio, però, probabilmente a causa della bassa quota di questo drone, colpisce direttamente un edificio residenziale multipiano.

Secondo i dati preliminari, a seguito dell’attacco non ci sono state vittime, tuttavia l’edificio residenziale è stato gravemente danneggiato. Il fatto del fallimento del missile è stato riconosciuto anche nella stessa Ucraina, tuttavia, non si sa ancora con certezza di che tipo di missile stiamo parlando – secondo una serie di dati, il lancio è stato effettuato dal sistema Patriot.

Nota: Naturalmente le fonti occidentali attribuiscono la responsabilità del missile sul condominio di Kiev alle forze russe, come in molte altre occasioni. La propaganda di guerra occidentale presenta sempre i russi come autori delle distruzioni di infrastrutture civili.

Arriverà presto però la controffensiva ucraina di primavera, anzi d’estate. Ne siamo tutti molto sicuri, lo dicono le Tv e i media europei.

Fonte: Avia Pro.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic